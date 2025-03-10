توقيع شراكتين رئيسيتين مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، وجامعة شنغهاي جياو تونغ.

شنغهاي، الصين: أعلنت "أكوا باور"، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، اليوم عن الافتتاح الرسمي لأول مركز ابتكار لها في منطقة بودونغ الجديدة بمدينة شانغهاي في جمهورية الصين الشعبية. وستركز هذه المنشأة الحديثة على تطوير ونشر حلول مبتكرة في خمسة مجالات رئيسية هي: الخلايا الكهروضوئية، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر.

ويضم مركز الابتكار الجديد مركزاً للبحث والتطوير، ومختبراً للطاقة الخضراء بقيمة استثمارية قدرها 20 مليون يوان صيني (2.8 مليون دولار أمريكي) في المرحلة الأولى. وحصلت المنشأة على عضوية برنامج (مجموعة الابتكار المفتوح) من حكومة منطقة بودونغ الجديدة.

وخلال حفل الافتتاح، وقّعت "أكوا باور" مذكرتي تفاهم مع شريكين رئيسيين هما المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، وجامعة شنغهاي جياو تونغ. وستزود الاتفاقيتان مركز الابتكار بالكفاءات والخبرات الفنية اللازمة لرعاية المشاريع الرائدة ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع.

تعليقاً على ذلك، قال صالح الخبتي، الرئيس الإقليمي لشركة أكوا باور في جمهورية الصين الشعبية: "يعد إطلاق مركز الابتكار في شانغهاي دليلاً ملموساً على التزامنا بتعزيز التعاون العالمي، والتقدم التكنولوجي. ونسعى من خلال شراكاتنا التي عقدناها مع هذه المؤسسات الرائدة إلى تسريع مسار تطوير ونشر حلول الطاقة والمياه المستدامة؛ ليس فقط في الصين، وإنما على امتداد شبكتنا العالمية أيضاً".

ويهدف مركز الابتكار إلى إنشاء منظومة ديناميكية متكاملة من الجهات الحكومية، والمؤسسات المملوكة للدولة، والشركات الناشئة، وشركات تصنيع المعدات الأصلية، والجامعات، والمؤسسات البحثية، والجهات المختصة بإصدار الشهادات. وسيؤدي هذا النهج التعاوني إلى تحفيز الابتكار على امتداد دورة حياة المشروع، بدءاً من البحث إلى التطبيق العملي.

من جانبه، قال بارت بوزمانز، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في أكوا باور: "يُعد الابتكار الركيزة الرئيسية لنجاح أي مؤسسة، خصوصاً في القطاع الذي نعمل فيه. وستشكل هذه المنشأة المتطورة، إلى جانب الخبرة الواسعة لشركائنا، حافزاً للابتكار عبر سلسلة القيمة الشاملة لشركة أكوا باور".

سيكون المركز بمثابة منصة للتعاون مع الشركاء الصينيين، مما يسهم بتأسيسس منظومة حيوية للابتكار في منطقة بودونغ الجديدة. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية السعودية 2030، كما تدعم تنفيذ استراتيجية أكوا باور، بالإضافة إلى استراتيجية الصين التي تنضوي تحتها، مما يؤكد على التزام الشركة بتحقيق الاستدامة العالمية والريادة التكنولوجية.

ومن المتوقع أن يسهم مركز الابتكار بتحقيق الأهداف البيئية لكل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية معاً، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر وتوفير بيئة تعاونية للنمو.

يذكر أن أكوا باور، أعلنت في وقتٍ سابق من عام 2025 عن دخولها السوق الصيني رسمياً بمشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها 1 جيجاواط في مقاطعات عدة. وتسعى الشركة إلى استثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار أمريكي في الصين، وذلك تماشياً مع خططها لمضاعفة أصولها المُدارة لتصل إلى نحو 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 14 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 101 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 403 مليار ريال سعودي (107.5 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 78.9 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

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