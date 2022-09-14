• أكوا باور تحتفظ بحصة 51% من محطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة بسعة 1.5 جيجاواط، فيما يحصل صندوق طريق الحرير على حصة 49%

• أول اتفاقية من نوعها لشراء الأسهم متعددة الأطراف في أوزبكستان وآسيا الوسطى

• عند تشغيلها في عام 2024، ستوفر محطة سيرداريا 15% من إجمالي الطلب المحلي على الطاقة و8% من قدرة الطاقة المركبة في أوزبكستان

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة أكوا باور، المطوّر والمستثمر والمشغّل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، اتفاقية شراء أسهم مع صندوق طريق الحرير الصيني في محطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة في جمهورية أوزبكستان، والتي ستبلغ سعتها الإنتاجية 1.5 جيجاواط.

جرت مراسم التوقيع الرسمي للاتفاقية عبر المنصات الرقمية، وبحضور كل من محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، و"زو جون"، رئيسة صندوق طريق الحرير.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستظلّ أكوا باور المساهم الأكبر في المشروع، حيث ستحتفظ بحصة 51% في محطة سيرداريا، بينما سيحصل صندوق طريق الحرير، وهو هيئة الاستثمار السيادية في الصين والمسؤولة عن تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق"، على حصة 49% من المحطة. ومن المتوقع إغلاق اتفاقية شراء الأسهم بحلول الربع الأخير من عام 2022.

ستكون الشبكة الكهربائية الوطنية في جمهورية أوزبكستان المستفيد الوحيد من المشروع لمدة 25 عاماً. وعند استكماله في أوائل عام 2024، سيشكّل المشروع 8% من إجمالي قدرات إنتاج الطاقة في أوزبكستان وسيلبّي 15% من احتياجات الطلب المحلي للمنازل والمصانع من الكهرباء.

تعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "مع مضيّ أكوا باور قُدماً في مساعيها للتوسع عالمياً، يمكننا التعاون وبناء الشراكات من تحقيق مهمتنا الرامية إلى توفير إمدادات موثوقة ومسؤولة من الطاقة والمياه بتكلفة ميسورة. وفي إطار النموذج الفعال والناجح الذي نعتمده للشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيكون دعم المستثمرين العالميين مثل صندوق طريق الحرير ركيزةً أساسية لضمان تطوير بنية تحتية متقدمة للطاقة تحقق الفائدة للبلدان والمجتمعات المحلية، إلى جانب دعم مسيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي. ونثمّن من جانبنا ثقة صندوق طريق الحرير في قدراتنا ونتطلع إلى الشراكة معه في مشروع سيرداريا في أوزبكستان للعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع".

وتُعد محطة سيرداريا أول شراكة استراتيجية بين أكوا باور وصندوق طريق الحرير في جمهورية أوزبكستان ومنطقة آسيا الوسطى. وتمتلك أكوا باور ثلاثة مشروعات أخرى لتوليد الطاقة بتقنية الرياح، فيما تغطي استثمارات صندوق طريق الحرير قطاعات الثقافة والسياحة والنفط والغاز في جمهورية أوزبكستان.

من جانبها، قالت زو جون، رئيسة صندوق طريق الحرير: "يشكل مشروع سيرداريا دليلاً ملموساً على جهود التعاون لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق بين كل من الصين والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان، حيث سيعمل صندوق طريق الحرير بالشراكة مع أكوا باور لتوفير طاقة أنظف وبنهج أكثر فعالية وكفاءة للسكان المحليين".

يُذكر أن مشروع سيرداريا يقع في منطقة شيرين، جنوب أوزبكستان، وسيدعم توفير حلول طاقة فعالة ومنخفضة التكلفة للمجتمعات المحلية، إلى جانب إزالة مليوني طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "أكوا باور":

أكوا باور" (برمز تداول 2082) هي شركة مطوّرة ومستثمرة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" أكثر من 3900 موظف، وتوجد حالياً في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشاريع "أكوا باور" 67 مشروعاً لتوليد الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ 249.68مليار ريال سعودي (66.5 مليار دولار أميركي)، وسعة إنتاجية تصل إلى 42.7 جيجاواط و 6.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

للتواصل الإعلامي:

سابينا خاندواني

مدير عام تنفيذي- التسويق والاتصالات skhandwani@acwapower.com

971565075710+

محمد يوسف

مدير أول التواصل الخارجي- المملكة العربية السعودية mibrahim@acwapower.com

+966556607402