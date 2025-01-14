"أكوا باور" تدخل السوق الصيني رسميًا بمشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها 1 جيجاواط

توقيع شراكتين مع مطوّرَين صينيين رائدَين، هما "سونغرو للطاقة المتجددة"، و"مينغيانغ للطاقة الذكية".

المشروعان يُعدان خطوةً بارزةً لتنفيذ استراتيجية الشركة في الصين، ويُعززان من محفظتها في مجال الطاقة النظيفة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن تعزيز محفظتها في مجال الطاقة المتجددة من خلال الاستثمار في مشروعين للطاقة المتجددة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في خطوةٍ بارزةٍ تعزز من مكانتها الرائدة في مشهد الطاقة العالمي. ويُعد هذا الاستثمار الأول لشركة أكوا باور في السوق الصيني بعد إعلانها عن "استراتيجية الصين" التي تم إطلاقها في عام 2023، حيث ستقوم بتأمين محفظة طاقة متجددة تضم أكثر من 1 جيجاواط، من المتوقع أن يتم الاستثمار بها في مقاطعات صينية عدة، وذلك بالشراكة مع شركات صينية رائدة في هذا المجال.

وتمّ توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة "سونغرو للطاقة المتجددة Sungrow Renewables"، حيث سيتم الاستثمار في مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 132 ميجاواط في مقاطعة (قوانغدونغ) الصينية. ويمثل هذا المشروع الذي يتكون من ثلاثة مواقع فردية، أول تعاون على مستوى الأصول لشركة أكوا باور مع شركة سونغرو للطاقة المتجددة.

أما الاتفاقية الثانية، التي تمّ توقيعها مع مجموعة "مينغيانغ للطاقة الذكية Mingyang Smart Energy"، إحدى الشركات الرائدة في تطوير أصول الطاقة المتجددة وتصنيع توربينات الرياح، فهي تضع إطاراً للتعاون المشترك بين الطرفين لتطوير واستثمار أصول طاقة الرياح في الصين، بقدرة 200 ميجاواط.

ويصل إجمالي الاستثمارات في المشروعين إلى نحو 312 مليون دولار أمريكي. وتُعدّ هذه المشاريع جزءاً من مجموعة أوّلية من المشروعات التي سيتم توسيعها تدريجياً لتتجاوز إجمالي قدرة تبلغ 1 جيجاواط، مما يُسهم في دعم خطط الشركة نحو التوسع المستقبلي في قطاع الطاقة المتجددة في جمهورية الصين الشعبية.

تعليقًا على هذه الخطوة التاريخية ، قال محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: "يعدُ دخولنا إلى سوق الطاقة المتجددة في جمهورية الصين الشعبية خطوةً بارزةً تقربنا نحو تحقيق أهدافنا العالمية في توفير مستقبلٍ مستدام. إنّ استراتيجيتنا للنمو لا تقتصر على إضافة سعات الطاقة من الجيجاواط فقط، بل تتمحور أيضًا حول عقد شراكات وثيقة تُسرّع الانتقال العالمي للطاقة، وتُسهم في بناء عالم أكثر استدامة وازدهار للأجيال المقبلة".

من جانبه، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "يشكّل هذا الإنجاز نقلة نوعية لنا؛ فدخولنا إلى السوق الصيني يرسخ حضورنا التشغيلي في قطاع الطاقة المتجددة وتحلية المياه، ويعزّز التزامنا بالسوق. نتطلّع للعب دورٍ رئيس في تحول الطاقة والمياه الذي تشهده جمهورية الصين الشعبية، وذلك من خلال التعاون مع شركائنا الصينيين لتحقيق أهداف الاستدامة المشتركة. نحن لا نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة فحسب، بل في الخبرات الصينية، وبناء العلاقات طويلة الأمد".

الجدير ذكره أن شركة أكوا باور تخطط لمضاعفة أصولها المُدارة ثلاث مرات ما هي عليه اليوم لتصل إلى نحو 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

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نبذة عن أكوا باور

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، المملكة العربية السعودية أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 13 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشاريعها 94 مشروعاً قيد التشغيل أو في مرحلة من التطوير أو الإنشاء بقيمة استثمارية تبلغ.75 363 مليار ريال سعودي (97 مليار دولار أمريكي)، والقدرة على توليد 69 جيجاواط من الطاقة وإدارة 8.05 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والتي يتم تسليمها بكميات كبيرة لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

للتواصل الإعلامي:

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