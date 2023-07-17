بهدف إجراء بحثٍ مشترك لاستكشاف تقنيات حديثة توفر استهلاك الطاقة المستخدمة في تشغيل أغشية التناضح العكسي لمحطات تحلية المياه التابعة لشركة "أكوا باور"

الرياض– المملكة العربية السعودية: وقعت شركة أكوا باور، الرائدة في مجال تحول الطاقة؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، مع شركة "توراي" اليابانية، مذكرة تفاهم تهدف إلى إجراء بحثٍ مشترك بهدف استكشاف تقنيات متقدمة لتوفير استهلاك الطاقة المستخدمة في تشغيل أغشية التناضح العكسي لمحطات تحلية مياه البحر التابعة لشركة "أكوا باور"، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني الذي نظمته وزارة الاستثمار يوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023.

بموجب مذكرة التفاهم؛ ستشارك "أكوا باور" تفاصيل العمليات التشغيلية لمحطاتها مع شركة "توراي"، مما يسمح للأخيرة بتحليل وتقديم حلول مجدية تجارياً لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

تعليقاً على ذلك، قال الأستاذ رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أكوا باور": "ستعمل "أكوا باور" بالتعاون مع شركة "توراي"، لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تحسين تقنيات استهلاك الطاقة المستخدمة في عمليات تحلية المياه، بما يضمن توفير إمدادات مستدامة وموثوقة من المياه، وبأقل تكلفة ممكنة".

بدوره، قال الأستاذ كيميو كيمورا، رئيس شركة "توراي ميمبراين ميدل إيست": "نشعر بالفخر لبدء العمل مع شركة أكوا باور، وإنجاز هذا البحث المشترك الذي نهدف من خلاله إلى تقديم حلولٍ مبتكرة توفر استهلاك الطاقة المستخدمة في تشغيل أغشية التناضح العكسي لمحطات تحلية مياه البحر التابعة لشركة "أكوا باور"، فضلاً عن المساهمة في دعم وتمكين خطط الاستدامة التي تبنتها "أكوا باور"، والمملكة العربية السعودية في قطاعي المياه والطاقة".

وتستخدم شركة أكوا باور في مشروعاتها العديد من الخدمات المتقدمة التي توفرها شركة "توراي" منذ عام 2007، حيث تم تأمين ما يقرب من 4 ملايين متر مكعب يومياً من المياه المحلاة المنتجة من ثماني محطات تابعة لشركة أكوا باور، تستخدم أغشية التناضح العكسي التي تنتجها شركة "توراي"، مع توقع إضافة 1.3 مليون متر مكعب من المياه يومياً بمجرد بدء التشغيل التجاري لمحطتين أخريين. ويمثل هذا التعاون لشركة "توراي" ما يقارب من 20% من عملياتها في السوق العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت شركة "توراي" مع شركة "أبونيان القابضة"، "شركة توراي ميمبراين ميدل إيست" أول مصنع في المملكة لصناعة أغشية التناضح العكسي في مدينة الدمام والذي سيبدأ التشغيل في عام 2025.

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نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" شركة سعودية مُدرجة، رائدة في مجال تحول الطاقة (الرمز في تداول 2082)؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد عن 4,000 موظف، وتتواجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، ووسط آسيا، وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشروعات "أكوا باور" 72 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ280.1 مليار ريال سعودي (74.8 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 45.85 جيجاواط، وإدارة 6.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الطاقة والمياه المحلاة بشكلٍ مستدام وموثوق، وبأقل تكلفة ممكنة، بالإضافة إلى المساهمة بفعالية في مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

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