الرياض، المملكة العربية السعودية – في خطوة نوعية جديدة لتعزيز حضورها الدولي، أطلقت أكواليا، الشركة الرائدة في إدارة المياه، عملياتها في بيرو من خلال تنفيذ مشروع متكامل لمعالجة مياه الصرف الصحي في مقاطعة تشينشا، الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب العاصمة ليما.

المشروع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 92 مليون يورو، سيُنفَّذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويهدف إلى تحسين الصحة العامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مما سيعود بالفائدة على أكثر من 345,000 شخص.

ويهدف المشروع إلى تقديم حلول شاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي في سبع مناطق رئيسية بالمقاطعة، تشمل تشينشا ألتا، تشينشا باخا، وسونامبي، وغيرها. ستُسهم البنية التحتية الجديدة في الحد من الأمراض الناتجة عن المياه غير المعالجة، مما يحسن الصحة العامة ويعزز جودة الحياة للسكان. كما سيوفر المشروع مصدرًا جديدًا للمياه المعالجة تُستخدم في الزراعة والصناعة، في منطقة تعاني من شُحٍّ في المياه، مما يُعزز مفهوم الاقتصاد الدائري ويُسهم في الاستدامة البيئية.

بموجب عقد الامتياز الذي يمتد لـ 24 عامًا، ستتولى أكواليا تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المشروع، الذي يشمل إنشاء 21 كيلومترًا من شبكات التجميع وخطوط الضخ، ومحطات معالجة مياه الصرف، وخطوط التخلص النهائي من المياه المعالجة بطول 7.7 كيلومترات. ومن المتوقع أن ينتهي البناء خلال السنوات الأربع الأولى، بينما ستُخصص العشرين عامًا المتبقية للتشغيل والصيانة.

إلى جانب الفوائد الصحية والبيئية، يُتوقع أن يُسهم المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مراحل البناء والتشغيل، مما يُعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات المستقبلية.

ويمثّل هذا المشروع محطة جديدة في مسيرة توسّع أكواليا في القارة الأمريكية، حيث تُدير الشركة بالفعل مشاريع متقدمة في كولومبيا والمكسيك وتشيلي والولايات المتحدة. وتواصل أكواليا، التي تخدم أكثر من 45 مليون مستخدم في 18 دولة، تعزيز ريادتها العالمية في قطاع المياه، مستندة إلى شراكتها مع مجموعة FCC وصندوق IFM Investors. وبهذا التوسع، تؤكد أكواليا التزامها بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه في الأسواق العالمية، تماشيًا مع استراتيجيتها طويلة الأمد للنمو وتعزيز التنمية المستدامة.

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