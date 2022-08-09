دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت شركة أكمي، ومقرها الإمارات، طلباً متزايداً على حلول أتمتة المستودعات الخاصة بنسبة 22 بالمئة في الربعين الأخيرين لهذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعليقاً على هذا النمو الإيجابي قال نافين نارايان، المدير التنفيذي لشركة اكمي انترالوغ: "قطاعا التجزئة والتجارة الإلكترونية هما الدافع الاساسي وراء هذا النمو حيث السعي الدائم وراء الحلول المبتكرة لالتقاط الطلبيات وفرزها، وهذه العمليات لو يتم تنفيذها يدوياً فإنها ستستهلك الكثير من الوقت ناهيك عن أنها عمليات رتيبة ومملة، بينما تحويلها إلى عمليات آلية يزيد الانتاجية ويعزز من دقة العمليات بشكل كبير". في منشأتها الإنتاجية في جبل علي، تنتج أكمي تشكيلة متكاملة من أنظمة نقل البضائع وأنظمة التخزين الآلي وأنظمة الاسترجاع والسيطرة وأنظمة مناولة المواد، كما تصمم الشركة وتنتج حلول أتمتة مصانع مبتكرة للعديد من القطاعات في المنطقة، وذلك بفضل جهودها واستثمارها السخي في عمليات التطوير والأبحاث. وأضاف نارايان: "يستثمر قطاع اللوجستيات الداخلية في المنطقة في التقنية والتحديث بشكل متزايد، وقد أدركت الشركات، بسبب الوباء الذي اجتاح العالم، أنه لا يمكنها الاعتماد دوماً على سلسلة الإمداد العالمية وعلى توفر اليد العاملة بشكل مستمر، لذا تسعى الشركات الآن إلى الاستثمار بشكل أكبر في حلول الأتمتة، وحالياً نعمل على مشروع لصالح شركة تجزئة كبرى في المنطقة وذلك لأتمتة مراكز توزيعها في السعودية، وهنا في الإمارات فنحن نعمل مع سلسلة سوبرماركت كبرى في المنطقة لنوفر لهم نظام فرز آلي للفواكه والخضروات في مراكز التوزيع، ونتيجة لحلول الأتمتة الذكية هذه سيتمكن عملائنا من زيادة إنتاجيتهم في مراكز التوزيع الجزئية”.

توفر أكمي لعملائها خدمة دعم متكاملة سواء في الموقع أو عبر الهاتف، ويستطيع فريق أكمي مساعدة العملاء إدارة معدات الصيانة والسلامة وكذلك منع تلف الأجهزة بالإضافة إلى تدريب فريق الصيانة لدى العملاء على صيانة الآلات والأنظمة والمحافظة عليها بشكل آمن لإطالة عمرها.

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حول أكمي إنترالوج

في 2020، احتفلت شركة أكمي بـ45 عاماً من العطاء ودعم القطاع اللوجستي وسلسلة الإمداد في الشرق الأوسط، وتأسست الشركة في دبي عام 1975 بهدف تلبية احتياجات القطاع اللوجستي المحلي فيما يخص حلول الأرفف اليدوية، واليوم يستطيع فريق أكمي بخبرته وبتعاون شركاء متميزين حول العالم توفير حلول أتمتة تساعد العملاء الإقليميين تعزيز وتطوير عملية سلسلة الإمداد والإنتاج بشكل بارز.

وتتخذ الشركة من المنطقة الحرة في جبل علي مقراً لها ضمن منشأة إنتاج متكاملة حيث تنتج تشكيلة واسعة من أنظمة التحريك والنقل وأنظمة التخزين المؤتمت والتخزين المسترجع وأنظمة التحكم وكذلك أنظمة أخرى لمناولة المواد، كما تطور الشركة حلول أتمتة مصنعية مخصصة للعديد من القطاعات في المنطقة وأوروبا والهند وأمريكا اللاتينية.

يعمل في منشأة أكمي في جبل علي أكثر من 100 موظفاً، كما يوجد فيها قسم للبحث والتطوير حيث يتم تطوير العديد من حلول الأتمتة المبتكرة التي تناسب احتياجات السوق الإقليمية.

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