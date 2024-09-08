أبوظبي : وقعت شركة "أكس- سيد فنتشرز الإماراتية " الرائدة في مجال الاستثمارات والخدمات الاستشارية، مذكرة تفاهم مع شركة "أرماديلو الصينية "، المتخصصة عالميًا في تصنيع عربات التخييم الفاخرة، وذلك خلال الدورة الحادية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX)، وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية كخطوة هامة نحو تجميع عربات "أرماديلو" محليًا في الإمارات، مع خطط لخدمة أسواق الشرق الأوسط، إفريقيا، وأوروبا الشرقية.

ويمثل معرض ADIHEX المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، منصة حيوية تعزز التعاون المحلي والدولي في مختلف القطاعات، بما في ذلك عربات التخييم والمنازل المتنقلة.

وستؤسس الشراكة مشروعًا مشتركًا لإنشاء منشأة تجميع محلية حصرية، بالاستفادة من خبرات "أرماديلو" في تصنيع عربات التخييم الفاخرة، ومن خبرات "أكس -سيد" في تسهيل الاستثمارات الأجنبية وجمع رأس المال المحلي حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير وصول أكبر لعربات التخييم المتطورة في المنطقة، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، لتلبية احتياجات الأسواق الأكثر تطلبًا.

وصرح خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة "أكس- سيد فنتشرز"، قائلاً: "نحن فخورون بالتعاون مع 'أرماديلو' لجلب منتجاتهم المبتكرة إلى منطقتنا، حيث أن هذه المنشأة لن تكون فقط مركزًا لتجميع عربات التخييم، بل ستشكل أيضًا منصة لتحقيق رؤية الإمارات بأن تصبح مركزًا عالميًا للتميز الصناعي."

من جانبه، أعرب السيد مايكل يو، مؤسس والمدير التقني لشركة "أرماديلو"، عن سعادته قائلاً: "نحن متحمسون للإعلان عن إنشاء أول منشأة تجميع لنا خارج الصين، هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يعد هذا إنجازًا هامًا في مسيرتنا، بعد عشرين عامًا من الابتكار والتميز في تصنيع عربات التخييم الفاخرة."

وأضاف يو: "اختيار الإمارات جاء بشكل طبيعي نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، والتزامها القوي بالابتكار، من خلال إنشاء هذه المنشأة، نقترب أكثر من عملائنا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مع تعزيز التزامنا بتقديم خدمات متميزة ومنتجات مخصصة وفقًا لاحتياجات العملاء."

وتابع قائلاً: "نعتقد أن هذه الشراكة ستعزز تجربة 'أرماديلو' بشكل أكبر، من خلال تقديم منتجات تجمع بين الفخامة والمتانة وروح المغامرة، والتي يتم تجميعها محليًا وفقًا لأعلى المعايير. ونتطلع إلى الإسهام في ازدهار اقتصاد الإمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون والنمو في هذه المنطقة الحيوية."

يعكس هذا التعاون أهمية المنشأة المزمع إنشاؤها في الإمارات ورؤية الشركة للتوسع العالمي، وتتضمن مذكرة التفاهم نية الطرفين وضع التفاصيل النهائية للمشروع المشترك، بما في ذلك خطة تطوير المنشأة، التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الإماراتي وخلق فرص جديدة في قطاع التصنيع.

حول أكس- سيد فنتشرز ذ.م.م

تُعد "أكس- سيد فنتشرز" شركة مقرها أبوظبي، متخصصة في دعم الشركات الأجنبية من خلال جمع رأس المال وإنشاء مرافق التصنيع والتجميع في الإمارات والمناطق المحيطة. حيث تلتزم الشركة بتعزيز الاستثمارات الأجنبية وإدخال أحدث التقنيات إلى المنطقة.

حول أرماديلو:

تُعتبر "أرماديلو" شركة عالمية رائدة في تصنيع عربات التخييم الفاخرة، وتشتهر منتجاتها بالمتانة والتصميم المتطور. تُصمم عربات "أرماديلو" للتنقل في أصعب التضاريس، مما يجعلها الخيار المفضل لعشاق المغامرة حول العالم.

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