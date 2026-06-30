طوّرت أكسيونا نموذجاً أولياً لرصف يتألف من 14 بلاطة مسبقة الصب مصنوعة من خرسانة مبتكرة خالية من الأسمنت. ويستعيض هذا الحل عن الكلنكر بمنتجات ثانوية صناعية تُستخدم كمادة رابطة، في خطوة حاسمة نحو بنية تحتية ذات بصمة كربونية أقل، بما يواكب الطلب المتنامي على حلول البناء المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.

وقد جرى تنفيذ الرصف التجريبي على الطريق المؤدي إلى مجمّع المعدّات التابع لأكسيونا، على مساحة 108 أمتار مربعة. وسيكون الموقع بمثابة نموذج إيضاحي بالحجم الكامل لتقييم الأداء في ظل ظروف بيئية صعبة وحركة مرور للمركبات الثقيلة، تشمل درجات الحرارة المرتفعة والتآكل وغيرها من الإجهادات الشائعة في بيئات البنية التحتية بالمناطق القاحلة وشبه القاحلة.

ولإنتاج هذه الخرسانة الجيوبوليمرية، استخدمت أكسيونا منتجات ثانوية صناعية تشمل الرماد المتطاير المورّد من إحدى محطات الطاقة الحرارية، وخبث الصلب الناتج عن إنتاج الصلب في الأفران العالية، والذي وفّرته شركة CEMCO Cement Trading. وتخضع هذه المواد المستدامة لعملية تنشيط كيميائي أُتيحت من خلال تعاون استراتيجي مع شركة MC Bauchemie Spain التي وفّرت المنشّط الكيميائي وقدّمت الدعم الفني لتطوير الخرسانة الجديدة وضبط خصائصها.

ومن خلال الاستغناء عن الكلنكر، تحقق هذه الخرسانة خفضاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 76% مقارنةً بالأسمنت المرجعي التقليدي (CEM I). وإلى جانب أثرها البيئي الأقل، يسهم التصميم المعياري مسبق الصب في تبسيط عمليات التصنيع والتركيب في الموقع والصيانة، فضلاً عن دعم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير عند انتهاء العمر الافتراضي. وتكتسب هذه الخصائص أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتطلب مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وممرات الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية والمشاريع العمرانية الجديدة حلول بناء متينة وعالية الكفاءة في استخدام الموارد ومنخفضة الكربون، بما يتوافق مع الأجندات الوطنية للاستدامة والاقتصاد الدائري.

وتشارك أكسيونا في مشروع الابتكار الأوروبي “LIAISON” الذي يهدف إلى تصميم حلول مستدامة والتحقق من جدواها لتطوير بنية تحتية للنقل منخفضة الكربون، مع إمكانية تطبيقها في الأسواق الدولية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

ACCIONA هي شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول التجديدية لاقتصاد خالٍ من الكربون. وتشمل أنشطتها الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإدارتها، وأنظمة النقل والتنقل عالية الكفاءة البيئية، والبنية التحتية المرنة، وغيرها. وقد حافظت الشركة على حيادها الكربوني منذ عام 2016. وسجّلت أكسيونا مبيعات بلغت 8.1 مليار يورو في عام 2021، ولها حضور تجاري في أكثر من 60 دولة.

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