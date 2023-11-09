قطاع المياه - برنامج حديثي التخرج

استراتيجية التنوع

مبادرة أطلقها قسم المياه في شركة أكسيونا برعاية صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة مانحة أربعة وعشرين من الخريجين الجدد (12 رجلاً و12 امرأة) أول تفاعل حقيقي لهم مع العالم المهني.

السعودية: أطلق بالأمس قسم المياه التابع لشركة أكسيونا في المملكة العربية السعودية بالرياض برنامج الخريجين الجدد لتشجيع توظيف المواهب المحلية. يهدف البرنامج إلى توظيف إجمالي 24 خريجًا جديدًا، 50% منهم على الأقل من النساء، وقد اخترنا حتى الآن 19 خريجًا جديدًا، 11 امرأة و8 رجال جميعهم مهندسون ودارسون للمجالات الإدارية التي ستدعم فرق المشتريات والفرق المالية والإدارية وفرق الموارد البشرية في مشاريع المياه الحالية. يعد البرنامج دليلاً واضحًا على التزام أكسيونا باستراتيجية الاستدامة والتنوع في المنطقة.

الخريجون الجدد سيكونوا جزءًا من المبادرات الاجتماعية التي يتم تنفيذها في مشاريع المملكة العربية السعودية المتعلقة بالتوظيف المحلي والتي يتم الترويج لها من خلال منهجية إدارة التأثير الاجتماعي (SIM) الخاصة بشركة أكسيونا.

يتكون البرنامج من تدريب لمدة عامين في مشاريع أو مكاتب مع فرق مختلفة، اعتمادًا على الملفات التعريفية لكل متخرج، بالإضافة إلى التدريب النظري عبر الإنترنت الذي تقدمه أكسيونا لمدة ستة أشهر. والهدف هو أن يكتسب جميع المشاركين التدريب والخبرة اللازمة خلال هذين العامين حتى يتمكنوا من الحصول على منصب موظف في المستقبل في مشاريعهم أو في مكاتبهم. سيتم إرسال أفضل ثلاثة ملفات شخصية إلى مكاتب المقر الرئيسي لشركة أكسيونا في مدريد بإسبانيا، لتقديم مشروعهم النهائي للماجستير، مع إتاحة الفرصة لزيارة المقر الرئيسي للتدريب لشركة أكسيونا.

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) في المملكة برنامج الخريجين الجدد، ويهتم الصندوق بتوطين الوظائف في القطاع الخاص وتمكين قوى عاملة وطنية منتجة تساهم في تنمية وتقدم البلاد.

وخلال الحفل الذي أقيم في فندق راديسون بلو بالحي الدبلوماسي في الرياض. وقد قدّم هذه الفعالية فرانسيسكو لوزانو، مدير التنظيم والمواهب والصحة لقطاع المياه بشركة أكسيونا في منطقة الشرق الأوسط، قائلًا: "سيتلقى الخريجون الأربعة والعشرون الذين تم اختيارهم تدريبًا مكثفًا على المهارات وسيختبرون في تنفيذ تحديات ومشاريع جماعية ستخرجهم من الراحة الخاصة بهم، مما يسمح لهم بمعرفة المزيد عن أحد قادة الشركة في قطاع المياه في المملكة العربية السعودية.

يصممون في أكسيونا استراتيجية رائدة للموارد البشرية يجذبون ويحتفظون بها المواهب في مؤسستهم في المملكة العربية السعودية.

كما ألقى خافيير نييتو- المدير الإقليمي لأعمال المياه في أكسيونا- بضع كلمات للحاضرين وقال: "إننا شديدو الفخر بتنفيذ هذه المبادرة الرائعة للشباب الذين على وشك الانتهاء من دراستهم الجامعية والتي ستمنحهم أول تواصل حقيقي مع عالم الحياة المهنية. ستتاح الفرصة لهؤلاء الخريجون الجدد الأربعة والعشرون للتعامل مع بعض القضايا التي نحتاج جميعًا إلى التفكير فيها لدفع التحول الذي يحتاجه مجتمع اليوم. إن برنامج الخريجين الجدد هو مقترح لتغيير الأشياء وصنع البشر من أجل كوكب أفضل".

أكسيونا شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. إن الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 11.2 مليار يورو في عام 2022 ولها وجود تجاري في أكثر من 40 دولة. acciona-me.com

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