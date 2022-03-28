الرياض: يشارك خوسيه دياز كانيجا، الرئيس التنفيذي لأعمال المياه بشركة أكسيونا، في المنتدى الدولى للتشغيل والصيانة الذي تنظمه المؤسسة العام لتحلية المياه بمدينة الرياض، خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس.

وقدّم المنتدى الدعوة لعدد من مسؤولي مرافق المياه الرئيسية بكل من عمان وقطر والإمارات والبحرين والكويت لحضور فعاليات المنتدى. ويُشار إلى أن المنتدى مفتوح أمام كل إدارات وموظفي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. ومن المقرر أن ينظر في اليوم الأول من جلساته دراسة حالة عن خفض تكاليف عمليات محطة تحلية المياه، وفي اليوم الثاني تتركز الجلسة على رقمنة تسليم المشاريع والعمليات.

في جلستين متتاليتين في ورشة عمل المؤتمر خلال يومي 28 و29 مارس يتحدث الخبير الإسباني المختص والرائد في تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي السيد دياز كانيجا، حيث يتناول في الجلسة الأولى تشغيل المحطات العملاقة والأسلوب التشغيلي الأمثل في مجال المياه، بينما يتناول في الثانية موضوع التمويل الاستثماري من الوجهة الاقتصادية.

من جهة أخرى فإن إكسبونا، التي تعتبر أكبر مقاول لتحلية المياه في السعودية، تقوم ببناء 5 محطات كبيرة جداً لتحلية المياه و3 محطات مماثلة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة، حيث تستخدم جميع المحطات تقنية التناضح العكسي لمعالجة مياه البحر لخدمة 13 مليون مشترك. وتشمل المحطات الخبر 1 و2 بطاقة إنتاج 200 متر و630 مليون لتر في اليوم على التوالي والشقيق 3 و4 بسعة 450 م و400 مليون لتر يومياً، والجبيل3B بسعة 570 مليون لتر يومياً.

وستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة، المدينة المنورة 3 وبريدة 2 وتبوك 2، مليوني شخص.

أكسيونا، شركة عالمية رائدة في تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، حيث تنبعث منها غازات دفيئة أقل 6.5 مرة من تحلية المياه بالطاقة الشمسية الحرارية. وتلتزم الشركة بمعالجة تحديات ندرة المياه والصرف الصحي على مستوى العالم، من خلال تصميم وبناء وتشغيل محطات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومياه الشرب. والشركة تدير مركزاً لتكنولوجيا المياه في أسبانيا يركّز على الحلول التقنية لمعالجة المياه.

تُصنّف المملكة العربية السعودية بعدد سكانها البالغ 35 مليون نسمة في المركز الثالث كأكثر مستهلكي الماء في العالم بعد الولايات المتحدة وكندا. وقد أعلنت المملكة العام الماضي عن برنامجها الوطني لترشيد استهلاك المياه بموجب أهداف طموحة تشمل تقليل الاستخدام بنسبة 24% تقريباً بحلول عام 2022 وبنسبة 43% قبل حلول عام 2030. وتشكل هذه الأهداف جزءاً من خطة التنمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة المنبثقة عن رؤية 2030.

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