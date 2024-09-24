هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية: وقعت أكسيوم سبيس، المزود الرائد لخدمات رحلات الفضاء البشرية ومطور البنية التحتية الفضائية المخصصة للبشر، وبرجيل القابضة المحدودة ("برجيل" أو "المجموعة")، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX") (بالرمز: "برجيل"؛ رقم التعريف الدولي: AEE01119B224)، مذكرة تفاهم اليوم لإجراء أبحاث علمية واختبار تقنيات جديدة في الفضاء، مما يشكل بداية تعاون طويل الأمد يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الجاذبية الصغرى للتقدم الطبي.

تم الإعلان رسميًا عن التعاون في حفل توقيع أقيم في معهد برجيل للصحة العالمية في نيويورك، بحضور الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، والسيد جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة.

كمبادرة أولى، تعمل شركة أكسيوم سبيس وبرجيل على إرسال مجموعة من القدرات الطبية إلى الفضاء لتعزيز البحث العلمي حول كيفية تفاعل جسم الإنسان في الجاذبية الصغرى، وتتكون المجموعة من أفضل التقنيات في فئتها المستخدمة في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منشأة برجيل القابضة الرائدة في مدينة برجيل الطبية (BMC)، ويسعى البحث إلى دراسة كيفية تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على المؤشرات الحيوية ذات الصلة، وجودة المواد الدوائية، والخدمات الصحية عن بعد، ويعتزم رواد الفضاء في أكسيوم سبيس ارتداء وتشغيل هذه التقنيات عن بُعد طوال فترة تدريبهم وإطلاقهم خلال مهمة أكسيوم 4 (Ax-4)، المقرر إطلاقها في الربيع المقبل.

قالت الدكتورة لوسي لو، كبيرة العلماء في شركة أكسيوم سبيس: "تؤكد هذه الشراكة مع برجيل القابضة كيف توفر أكسيوم سبيس الفرص للمنظمات في جميع أنحاء العالم لإجراء البحوث الطبية في الفضاء، نحن نعيد تصور الطريقة التي يعيش بها البشر ويعملون بها في مدار أرضي منخفض من خلال الاستفادة من الجاذبية الصغرى لتعزيز فهمنا لجسم الإنسان، بينما نعمل أيضًا على تثقيف المجتمع العالمي حول كيفية استخدام بيئة الجاذبية الصغرى للتقدم في العلوم والتكنولوجيا لصالح البشرية".

وعلق الدكتور شمشير فاياليل قائلاً: "من خلال شراكتنا الرائدة مع أكسيوم سبيس، فإننا لا نتقدم فقط في حدود الابتكار الطبي في الجاذبية الصغرى، بل نضمن أيضًا استفادة المرضى في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم من حلول الرعاية الصحية في الجيل التالي، ويتماشى هذا التعاون بسلاسة ويدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة الطموحة لاستكشاف الفضاء، وكما نستمر في جني فوائد الابتكارات من بعثات الفضاء منذ أكثر من 50 عامًا وتحويل كل شيء من الاتصالات إلى التصوير الطبي ، يمثل هذا التعاون التزامًا بتسخير البيئة الفريدة للفضاء لتطوير وتعزيز منهجيات العلاج، فنحن نضع الأساس لتحسين نتائج المرضى اليوم وللأجيال القادمة ".

تضع هذه الشراكة الأساس لتعاون طويل الأمد بين أكسيوم سبيس وبرجيل، وفتح بيئة الجاذبية الصغرى للمستخدمين الجدد ومستكشفي الفضاء، ورفع طموحات برجيل في مجال الابتكار في الرعاية الصحية.

نبذة عن شركة أكسيوم سبيس

تسترشد شركة أكسيوم سبيس برؤيتها لتحسين الحياة على الأرض وتعزيز الاحتمالات خارجها، وباعتبارها المزود الرائد لخدمات رحلات الفضاء البشرية ومطور البنية التحتية الفضائية المخصصة للبشر، تدير شركة أكسيوم سبيس مهام شاملة إلى محطة الفضاء الدولية اليوم بينما تعمل على تطوير خليفتها، محطة أكسيوم - أول محطة فضاء تجارية في العالم في مدار أرضي منخفض، والتي ستدعم النمو البشري خارج الكوكب وتحقق فوائد لا حصر لها، لمزيد من المعلومات حول شركة أكسيوم سبيس، تفضل بزيارة www.axiomspace.com.

نبذةٌ عن مجموعة برجيل القابضة

تأسست شركة برجيل القابضة في عام 2007، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتدير قطاعًا متناميًا للرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، طورت المجموعة نظامًا بيئيًا متكاملًا ومتعدد العلامات التجارية للرعاية الطبية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية، مما يضمن تقديم رعاية معقدة للمرضى من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، تتألف شبكتنا من 89 أصولاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك 19 مستشفى و47 مركزًا طبيًا و15 صيدلية وخدمات أخرى، وتشمل العلامات التجارية لشركة برجيل القابضة برجيل وميدور وأل أل إتش ولايف كير وفيزيوثيرابيا وتجميل.

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