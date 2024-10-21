الرياض، المملكة العربية السعودية – احتفلت أكسيس كوميونيكيشنز، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الأمن والمراقبة عبر الشبكات، اليوم بالافتتاح الكبير لمكتبها الجديد ومركز تجربة أكسيس في المملكة العربية السعودية، مما يعزز من وجودها في المملكة ويؤكد التزامها بمشاركة الأفكار الجديدة وتعزيز العلاقات في منطقة الشرق الأوسط.

أقيمت مراسم الافتتاح للمركز الجديد في 16 أكتوبر، بحضور أعضاء فريق أكسيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وضيوف بارزين مثل بيتر ليندستروم، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في أكسيس كوميونيكيشنز، وفيرينا راثجين، نائبة الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أكسيس كوميونيكيشنز، وبترا مناندر، سفيرة السويد لدى المملكة العربية السعودية، إلى جانب أعضاء من وسائل الإعلام وممثلين عن الشركات والصناعات.

تضمن الحدث مراسم قص الشريط وعروض حية لتقنيات أكسيس المتقدمة، كما وفر فرصة للتواصل بين الشركاء والعملاء الرئيسيين لشركة أكسيس. كما تضمن الحدث كلمات من الضيوف البارزين، بما في ذلك بيتر ليندستروم، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في أكسيس كوميونيكيشنز.

قال بيتر ليندستروم: "إن المركز الجديد في الرياض لا يمثل فقط التزامنا تجاه المنطقة، بل يعكس التزامنا بتقديم تجربة متميزة لعملائنا وشركائنا في المملكة العربية السعودية. من خلال هذا الإطلاق، نحن في وضع يمكننا من إبراز إمكانيات حلول أكسيس في الصناعات الرئيسية، إلى جانب العروض القيمة التي تجعل من أكسيس الشركة الرائدة في تقنيات المراقبة الذكية على مستوى العالم."

مكان للإلهام والتميز

يُعد مركز تجربة أكسيس في الرياض ثاني مركز من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يوجد مركز آخر في دبي، الإمارات العربية المتحدة. يقع المركز الحديث، الذي تبلغ مساحته 252 مترًا مربعًا، في الوحدة 6-8، مكاتب المنزل، شارع العروبة، ويعد بمثابة مركز ومنصة اجتماع لعملاء أكسيس وشركائها، ويقدم نظرة خلف الكواليس على أحدث التقنيات والابتكارات، بما في ذلك الحلول الشاملة والمدن الذكية وإدارة المرور الذكي والأمن السيبراني والتكلفة الإجمالية للملكية.

سيستمتع زوار المركز بتجربة عملية لحلول الفيديو الشبكي والصوت والتحكم في الوصول من أكسيس، وسيتعرفون على كيفية تمكين مؤسساتهم من تحقيق قيمة تجارية جديدة والاستفادة من هذه الحلول. كما يمكن للزوار التعرف على الاتجاهات الحالية في صناعة الأمن المادي والحصول على رؤى خبراء حول التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية.

قالت فيرينا راثجين، نائبة الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في أكسيس كوميونيكيشنز: "يضع مركز تجربة أكسيس تقنياتنا في متناول عملائنا وأصحاب المصلحة، مما يمكِّنهم من الحصول على استيعاب أعمق حول كيفية استفادتنا من تلك التقنيات لتقديم النتائج المأمولة. وفي الوقت ذاته، يتيح لنا المركز التقرب أكثر من عملائنا، لنتعرف عليهم بشكل أفضل ونكتشف كيفية تحسين عروضنا من المنتجات والخدمات لتلبية احتياجاتهم التنظيمية بشكل كامل".

يتمتع شركاء أكسيس بامتيازات حصرية في المركز، بما في ذلك استخدام المكان لاستضافة فعاليات العملاء وتقديم عروض عملية، والوصول إلى متخصصي التكنولوجيا للدعم والتواصل، والمساعدة في تصميم حلول أمنية ومراقبة شاملة تتناسب مع احتياجات أعمالهم المحددة.

البنية التحتية الحساسة والاستثمار الإقليمي

يتميز مركز تجربة أكسيس في الرياض بتركيزه على الابتكار في البنية التحتية الحساسة والقطاعات المجاورة. تعد البنية التحتية الحساسة الموثوقة، مثل الطاقة والنفط والغاز، أمرًا حيويًا للمنطقة، ولذلك توفر أكسيس مجموعة واسعة من المنتجات والأنظمة التي تمنح المشغلين وعيًا أكبر ورؤى أعمق. بمساعدة أكسيس، يمكن لمشغلي البنية التحتية زيادة الإنتاجية ومستويات الأداء، وتعزيز بروتوكولات وإجراءات الصحة والسلامة، وتأمين أنفسهم بشكل أفضل ضد جميع التهديدات المعروفة.

يمثل افتتاح مركز تجربة أكسيس أيضًا نقطة تحول في وجودها في الشرق الأوسط، وهو سوق لا يزدهر فحسب، بل يظل ذا أهمية استراتيجية للصناعات والشركات على مستوى الاقتصاد العالمي. يتيح المركز لأكسيس بناء علاقات جديدة وتعزيز العلاقات القائمة مع أصحاب المصلحة المحليين، مع التعهد أيضًا بدعم النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

قالت بترا مناندر، سفيرة السويد لدى المملكة العربية السعودية: "باعتبارها واحدة من العلامات التجارية السويدية الأكثر نجاحًا وتأثيرًا، تجسد أكسيس كوميونيكيشنز قيم الاحترام والرقي والموثوقية التي تجسدها المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة. من خلال التعاون المتعدد الجنسيات والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أكثر أمنّاً وذكاءً واستدامةً، يمكننا قيادة التحول الفعّال ووضع معيار جديد في صناعة الأمن العالمية."

تدعو أكسيس الجميع لاستكشاف مركز تجربة أكسيس الجديد في الرياض، المملكة العربية السعودية، واكتشاف كيفية مساعدة أحدث حلولنا في تلبية الاحتياجات التنظيمية الفريدة في المنطقة.

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