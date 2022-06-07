الشركة تؤكد أهمية التعلّم والتدريب المستمر عبر التحاق أفراد فريقها

بأحدث البرامج التدريبية للأمن السيبراني

الإمارات العربية المتحدة، دبي: تحرص أكسون تكنولوجيز، الشركة الرائدة لتوفير حلول أمن المعلومات ومقرها دولة الإمارات، على مكافأة جهود فريقها عبر منح موظفيها فرص تعزيز معرفتهم من خلال الشهادات والاعتمادات المتخصصة وتحسين قدرتهم على تولي مناصب أعلى من خلال اكتساب المهارات الجديدة – الأمر الذي يساعد العملاء في تخفيض المخاطر السيبرانية وتحقيق رؤية أعمالهم.

في هذا السياق قال هادي حصن من أكسون تكنولوجيز: "في ظل تزايد تعقيد الجرائم السيبرانية، أصبح على المؤسسات افتراض تعرضها للاختراق في مرحلة ما – وبخاصة مع شيوع العمل عن بعد وكثرة المعلومات الحساسة – ما يعني أن على المؤسسات تأمين بياناتها وموجوداتها عبر الإنترنت. ومن هذا المنطلق، ينبغي على مزودي خدمات الأمن السيبراني والعاملين في المجال أن يتفوقوا دومًا على المهاجمين كي يتمكنوا من ردع هجماتهم وحماية أعمال عملائهم، وبوسع فريق العمل الذي يواكب المستجدات ويعزز معرفته ومهاراته بشكل مستمر أن يضمن عدم تأثير أية مشاكل أو انقطاعات على مسار العمل."

ويشار إلى أن التدريب المستمر يعدّ أحد أهم ركائز العمل في اكسون لاستقطاب أصحاب أفضل المهارات والاحتفاظ بهم في الفريق. فقد حصل أنطون بيروتي، الحائز على ميدالية تحدي أكسون للعام 2021 والخبير المعتمد لأمن نظم المعلومات، على ترقية ليصبح قائد فريق استشارات الأمن السيبراني ضمن فريق أكسون لاستشارات الاستراتيجية والمخاطر. وبهذا يتولى أنطون مسؤولية المبيعات ويدير بقية فريق الاستشارات من خلال دعم الاجتماعات مع العملاء المحتملين وإعداد نطاقات العمل وتطوير العروض. كما يشرف أنطون على الاستفادة من موارد فريق الاستشارات وإدارة الدعم من خلال وضع الاستراتيجية وخارطة الطريق ومبادرات الرؤية المتعلقة بمنظومة الاستشارات.

كما حصل فراس كوسا، وهو محلل سابق لمركز عمليات الأمن، على اعتمادي OSCP و GMON وهو الآن خبير اختبار الاختراق ضمن فريق هندسة وبنية الأمن.

وفي تعليقه على تلك الإنجازات أضاف هادي حصن: "لا تقتصر أكسون على دعم النمو الشخصي للفريق بل تحرص على نموهم وتقدمهم المهني كذلك. فتعزيز مهارات فريقنا الحالي يساعدنا في تحقيق أهداف الأعمال ويرسخ قدرات الفريق بفضل تزويده بمجموعة من المهارات اللازمة للارتقاء إلى مستويات جديدة. لطالما اهتمّ فريقنا بمواكبة المستجدات في التقنيات الجديدة والناشئة للأمن السيبراني، ونرى في كل اعتماد يحصلون عليها شهادة على التزامهم وجهودهم الاستباقية لحماية عملائنا من التهديدات."

تدعم أكسون فريقها وتقدمه عبر توفير الفرص للالتحاق بالدورات والبرامج التدريبية التي من شأنها رفع مستوى مهاراتهم وبناء قدراتهم لضمان توفير أعلى مستويات الدعم للعملاء. على سبيل المثال، فإن دورة SANS SEC511: الرصد المستمر وعمليات الأمن توفر للخبراء مزيدًا من المعلومات والخبرة في ردع الهجمات والكشف السريع عن أية أنشطة مشبوهة، وقد اجتاز العديد من أفراد طاقم أكسون تلك الدورة التدريبية بنجاح ليحصلوا على اعتماد الرصد

المستمر من GIAC . أما اختبار GXPN SANS: الاختبار المتقدم للاختراق والقرصنة الأخلاقية وكتابة الثغرات فيمثل دورة تدريبية أخرى اجتازها أفراد فريق أكسون ومستوى متقدمًا من الاعتمادات التي تؤكد قدرة المشارك على إيجاد الثغرات الأمنية الهامة في الأنظمة والشبكات والعمل على تخفيف أثرها. كما اجتاز رئيس الموارد البشرية في أكسون تكنولوجيز مؤخرًا برنامج القيادة الاستراتيجية للموارد البشرية من جامعة كورنيل، وهو برنامج متقدم لإدارة الموارد البشرية يمنح المشاركين رؤية تنظيمية موسعة ويدعم العاملين بالمجال في تعلّم كيفية تحديد وتطوير وقياس أهم مبادرات الموارد البشرية.

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