استمرارًا لتعاونهما المثمر المبتكر في السوق العقاري المصري

توفير خصم 25٪ لمُلاك باي مونت وكالي كوست في عيادات OneHealth

عمر شلباية: منذ تواجدنا في السوق المصري على مدار أكثر من سبع سنوات ونواصل دورنا في زيادة الوعي حول التأمين من خلال شراكات مبتكرة وقنوات توزيع متعددة

شلبي: نسعى لتقديم أفضل خدمة لعملائنا في عيادات OneHealth من خلال كافة الفروع مع أكثر من 30 تخصص طبي

حسام الشرقاوي: توسيع شراكتنا مع أكسا الرائدة يأتي في إطار استراتيجيتنا لتوفير أفضل الخدمات لجميع عملائنا

القاهرة : أعلنت شركة أكسا للتأمين عن توسيع عقد شراكتها مع شركة مافين للتطوير العقاري لتقدم الشركة خدماتها التأمينية المتمثلة في "حماية المنازل" لتشمل التأمين المنزلي على 5000 منزل، و"تأمين الأقساط الشهرية لصالح العملاء"، وخدمة "المساعدة على الطريق" لملاك " كالي كوست" بالساحل الشمالي، وهي نفس الخدمات التي تقدمها أكسا لعملاء "باي مونت" بمنطقة الجلالة بالعين السخنة منذ بداية الشراكة التي تم التعاقد عليها منذ عام ونصف.

هذا وقد تم الإعلان عن شراكة جديدة مع عيادات OneHealth التخصصية، وهي شركة شقيقة تنتمي إلى مجموعة أكسا العالمية، والتي ستقدم خدماتها بخصم 25٪ في جميع الفروع على جميع التخصصات بالإضافة إلى تقديم خدمة الاستشارة الطبية التليفونية عن بعد مجانًا لجميع عملاء "باي مونت" و " كالي كوست".

يأتي توسيع الشراكة بين أكسا للتأمين وشركة مافين للتطوير العقاري تفعيلاً لاستراتيجية الشركتين التي تقوم على تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة لتوفير الأمان والحماية للعملاء طبقا لاحتياجاتهم المختلفة.

أعرب عمر شلباية رئيس قطاع التوزيع والمبيعات لشركة أكسا للتأمين مصر، وعضو مجلس إدارة أكسا لتأمينات الحياة مصر، عن سعادته بإمتداد الشراكة – التي بدأت بنهاية عام 2020 – مع مافين للتطوير العقاري، وهو ما يعكس مدى التطور في الثقافة المصرية والايمان بأهمية التأمين على العقارات. وقال: "منذ تواجدنا في السوق المصري على مدار أكثر من سبع سنوات ونواصل دورنا في زيادة الوعي حول التأمين من خلال شراكات مبتكرة وقنوات توزيع متعددة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة."

كما أعرب الدكتور علي شلبي، رئيس قطاع الطب الرقمي لشركة OneHealth وعضو مجلس إدارة OneHealth مصر، عن سعادته بإمتداد الشراكة مع مافين للتطوير العقاري هذا العام لتشمل عيادات OneHealth التخصصية التابعة لمجموعة أكسا والتي تُعد مجموعة من أرقى المراكز الطبية المتخصصة لخدمة المصريين طبقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأضاف شلبي: "نسعى للاستمرار في تقديم أفضل خدمة لعملائنا في عيادات OneHealth التخصصية من خلال كافة الفروع على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لعملائنا مع أكثر من 30 تخصص فرعي."

من جهته، أكد الدكتور حسام الشرقاوي، العضو المنتدب لشركة مافين للتطوير العقاري، أن شراكتنا المستمرة مع أكسا هي نتيجة للثقة الكبيرة التي حققتها الشراكة العام الماضي مع عملائنا عبر تقديم مجموعة من الخدمات التأمينية على أعلى مستوى. ولذا فإننا سعداء بتوسيع نطاق الشراكة بيننا وبين أكسا التي نستهدف استمرارها في جميع مشروعاتنا العقارية.

وقال الشرقاوي: "ان تعاونا المثمر مع أكسا يأتي في إطار استراتيجيتنا القائمة على تقديم أفضل الخدمات العقارية والحياتية لعملائنا في مشروعاتنا بما يحقق طموحاتهم ويلبي احتياجاتهم، ومن هذا المنطلق نسعى الى استكمال شراكتنا المتخصصة لتقديم أفضل وأحسن الخدمات للعملاء."

تجدر الإشارة أن شركة أكسا للتأمين تؤمن بالشراكات المتخصصة وتعمل على التعاقد مع شركات في مختلف القطاعات بهدف الوصول إلى جميع العملاء وتقديم حلول مبتكرة. كما تعمل أكسا في مصر باستراتيجية "المكان الواحد" التي تهدف إلى الوصول إلى جميع العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في جميع خطوط الأعمال، من خلال قنوات التوزيع المتعددة سواء كانت المبيعات المباشرة مع مستشاري أكسا مصر أو الوسطاء الشركاء أو شركات التأمين البنكي مع كبار البنوك في مصر.

#بياناتشركات

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عن أكسا مصر:

بدأت أكسا مصر ممارسة أعمالها في مصر منذ عام 2015، لتقدم للمصريين مجموعة شاملة من مختلف خطوط ومنتجات التأمين: التأمين العام والتأمين على الحياة والحماية والاستثمار وخطط التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر. مع فريق يضم أكثر من 900 موظف، تقدم أكسا الآن خدماتها لأكثر من 2 مليون عميل وتحافظ على دورها كشركة تأمين نشطة ومسؤولة بشكل فعال في المجتمع من خلال التضامن وتوفير الحماية لكافة افراد المجتمع.

تعمل أكسا في مصر باستراتيجية "المكان الواحد" التي تهدف إلى الوصول إلى جميع العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في جميع خطوط الأعمال، من خلال قنوات التوزيع المتعددة سواء كانت المبيعات المباشرة مع مستشاري أكسا مصر أو الوسطاء الشركاء أو شركات التأمين البنكي مع كبار البنوك في مصر. تعمل أكسا كشريك للعملاء وليس فقط دافع للمطالبات، وتتشارك مع عملائها لمساعدتهم في مواجهة المخاطر المحتملة بالإضافة إلى منع حدوثها، والأهم من ذلك، تمكينهم من الاعتقاد بأن بإمكانهم المضي قدمًا في الحياة. تستند استراتيجية المسؤولية المجتمعية في أكسا مصر إلى 4 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كقوة: القضاء على الفقر، والصحة الجيدة والرفاهية، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان. الاستراتيجية مبنية على "الحماية الشاملة لكل ما يهم"، والتي ترتكز على ركيزتين رئيسيتين: الشمول المالي وحماية البيئة.

كجزء من تقديم دور الحماية من ناحية الشمول المالي، يشجع نموذج الأعمال الشامل لأكسا مصر على تمكين العملاء الناشئين في مجال متناهي الصغر، وهو قطاع تأمين مهم وحيوي في أكسا مصر، من خلال تمكين و تقديم حلول فريدة لأصحاب المشاريع الصغيرة بالشراكة مع العديد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر في مصر. استناداً على مؤشر مجموعة أكسا للتقدم المستدام، والذي تم طرحه في عام 2021، تركز أكسا مصر على حماية البيئة كركيزة محورية لاستراتيجية التنمية المستدامة، من خلال مبادرات تعاونية ذات تأثير طويل الأمد.

عن مافين للتطوير العقاري:

تعد شركة مافين للتطوير العقاري من كبرى الشركات المتواجدة في السوق العقاري المصري الضخم، حيث أنها منذ بداية تأسيسها وهي تعد من الشركات الرائدة بهذا المجال الضخم وتتربع على عرشه بكل استحقاق نظرا للمشاريع الضخمة التي قامت بتدشينها. كما تمتلك الشركة نسبة من المبيعات العير مسبوقة مما يثبت نجاحها وشريحة العملاء الكبيرة التي تتواجد لديها بنسب من الثقة العالية، ويأتي ذلك نظرا للعديد من الأسباب التي تجعلها الخيار الأول للعملاء والمستثمرين في جمهورية مصر العربية.

تمتلك مافين للتطوير العقاري العديد من المقومات والأهداف التي تجعل منها من الشركات الرائدة في هذا المجال. وتأتي تلك المميزات لشركة مافين للاستثمار والتي تتمثل في أنها تسعى إلى أخذ سوق العقارات المصري إلى اتجاه جديد وجريء، كما تمتلك مشاريع متقدمة وملهمة لتجعل المالك يشعر بالتميز، فمن أجل ذلك تبني مافين للتطوير العقاري علاقة تتسم بالمصداقية والثقة مع العملاء فتسلم مشاريعها في مواعيدها المحددة. ويتم توفير تنوع كبير في المساحات والأسعار لكي تناسب جميع المستثمرين، بالإضافة إلى حرصها على وضع أفضل أنظمة للسداد والتقسيط لإزاحة أي عقبات أمام الراغبين في التملك والتعاقد معها، وأفضل الفرص التي تخطف الأنفاس، وأيضا تحرص على جعل مشاريعها متكاملة من جميع المرافق والخدمات. كما تعمل على تلبية كافة احتياجات العملاء من خلال دراسة السوق، واستخدام أفضل جودة في مواد البناء والسياسات الخاصة بمشاريعها، فضلا عن بناء علاقة طويلة الأمد مع كافة العملاء والمستثمرين. كما لديها رؤية بتطبيق أفضل الخبرات العالمية في تقديم قيم حقيقية للعملاء ومجتمعات مبتكرة بأحدث التقنيات حيث أن الشركة لديها مهمة ببناء مجتمعات ذات قيمة للأسر بأفضل الجودات التي يبحثون عنها.

عن كالي كوست:

تقع كالي كوست في قلب منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي على بعد كيلومتر 189 وتطل على أكثر الشواطئ رملية وأكثرها زرقة في الساحل الشمالي. وتم بناء المشروع على عدة مستويات مع عدد كبير من الميزات المائية والمناظر جميلة. ويعد موقع كالي كوست موقع متميز وعلى قرب من جميع المدن الرئيسية. حيث تقع على بعد 96 كم من مرسى مطروح، و200 كم من الإسكندرية و330 كم من القاهرة. وتقع على بعد 15 دقيقة فقط من الضبعة في قلب رأس الحكمة.