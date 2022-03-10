تعمل شركة "أكزونوبل"، الرائدة عالمياً في قطاع الدهانات ومواد الطلاء، على توسيع حضورها في قطر بعد نجاحها بالحصول على حقوق تنفيذ مشاريع ضخمة.

وتدعم هذه الخطوة حضور "أكزونوبل" المتنامي في قطر، حيث استحوذت مؤخراً على كامل ملكية أعمالها في الدولة "أكزونوبل قطر"، وأسست مركزاً عالمياً جديداً للابتكار والتطوير في مجال مواد الطلاء البحرية.

وانطلاقاً من ريادتها ومكانتها كأكثر شركات الطلاء استدامة في القطاع، نجحت "أكزونوبل" بتزويد طلائها الاحترافي "ديولكس" إلى مجمع مبنى المسافرين في مطار حمد الدولي، إلى جانب العديد من المشاريع الرائدة الأخرى في قطر.

وتعمل "أكزونوبل" اليوم على توسيع حضورها في سوق التجزئة من خلال طرح "سادولين ديولكس"، مجموعة منتجاتها الرائدة من دهانات الديكورات، سعياً لتمكين العملاء من شراء منتجاتها بالتجزئة في قطر.

وستقدم منتجات "سادولين ديولكس" للمستهلكين مجموعة واسعة من الدهانات بخيارات تتنوع بين أكثر من 2000 درجة لونية، إلى جانب أحدث التقنيات التي توفرها العلامة التجارية المتفوقة عالمياً في قطاع الدهانات "ديولكس". وتشمل منتجات "سادولين ديولكس" الأنواع المقاومة للفطريات والبكتيريا ومنتجات الدهانات الخارجية التي تنفرد بتقنية "هيت شيلد" وتساعد في إبقاء درجة الحرارة الداخلية أقل بمعدل 5 درجات مئوية.

ولطرح هذه المنتجات في سوق التجزئة، وقعت "أكزونوبل" اتفاقية شراكة مع شركة بن يوسف للتجارة للاستفادة من قوة شبكتها للبيع بالتجزئة وخبراتها المحلية. وستكون الاتفاقية مدعومة بإطلاق متجر رائد يمكّن المستهلكين من تجربة المنتجات بشكل عملي. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، قال جاسبير جيل، مدير شركة "أكزونوبل" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "شهدنا وتيرة نمو وتقدم لافتة في قطر، ونجحنا بتنفيذ مشاريع مميزة والمساهمة في البنية التحتية المستدامة في الدولة عبر منتجاتنا المدعومة بتقنية ’هيت شيلد‘ ومنهجية عملنا القائمة على كوادر عملنا والكوكب والطلاء لتحقيق نموذج أعمال مستدام. وبذلك نقدم علامتنا التجارية ومنتجاتنا اليوم إلى المستهلكين في قطر وسنواصل تعزيز مكانتنا في الدولة".

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حول "أكزونوبل"

تعمل "أكزونوبل" انطلاقاً من شغف حقيقي بالدهانات لأكثر من200 عام. وانطلاقاً من خبرتها في إبداع مواد الطلاء والدهانات، ثمة فرصة جيدة للجميع لاغتنام فرصة استخدام منتجاتها المبتكرة. وتحظى محفظتنا من العلامات التجارية العالمية- بما في ذلك "دولوكس" و"إنترناشيونال" و"سيكينز" و"إنتربون"- بثقة العملاء حول العالم. وتزاول "أكزونوبل" أعمالها في نحو 150 بلداً حول العالم وتسعى لتحقيق الريادة في قطاع عملها. وباعتبارها شركة الدهانات الأكثر استدامة، تواصل "أكزونوبل" استشراف المستقبل منذ أكثر من قرنين من الزمن. . www.akzonobel.com

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أكزونوبل الشرق الأوسط – الاتصالات المؤسسية

لمياء الراسي | Lamyaa.ElRassi@akzonobel.com