أعلنت شركة "أكزونوبل"، الرائدة عالمياً في قطاع الدهانات ومواد الطلاء، وعدد من شركائها عبر امتداد جميع أنحاء سلسلة القيمة عن اعتماد نهج جديد ومبتكر لمواجهة التحديات المتعلقة بالحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك في أعقاب اجتماعها العالمي الأول "تحدي الاستدامة المشترك". وستدعم نتائج ومخرجات الاجتماع الشركة بشكل أكبر في استكمال المبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسريع وتيرة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية.

وعلى مدى 24 ساعة من النقاش المكثف الملهم خلال هذا الحدث الرائد، الذي اختتم مؤخراً في أمستردام، تم تشكيل سلسلة من فرق الاستكشاف المؤثرة، التي ستواصل جهودها الآن والعمل معاً لتسريع وتيرة الحد من انبعاثات الكربون في قطاع الدهانات والطلاء.

وتناول المشاركون، الذين يمثلون كبار قادة الجيل القادم، خلال الاجتماع أربعة مجالات رئيسية هي التحول في قطاع الطاقة، ورفع كفاءة العمليات، وانبعاثات المذيبات، والحلول الدائرية. وقد أسفر ذلك عن تسجيل 27 شريكاً، منهم الموردون والعملاء والمستخدمون النهائيون، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع التمويل والحكومة ومقدمي الخدمات وشركات الاستشارات.

وعلى سبيل المثال، سيحاول أحد الفرق الستة تقليص المعوقات الحالية التي تحد من اعتماد تقنيات العمليات الجديدة المتطورة. ويتركز الهدف على اختراق نماذج الأعمال الحالية بحيث يتعاون الموردون والمصنعون والقائمون على التطبيق للعمل معاً كمزود حلول مشترك.

وقال تيري فانلانكر، الرئيس التنفيذي لشركة "أكزونوبل": "نتبنى جميعاً أهدافاً طموحة عندما يتعلق الأمر بالتصدي للتغير المناخي وآثاره، لكننا لن نتمكن من تحقيقها بمفردنا أو بمعزل عن الآخرين. لذلك يسعدنا أن نرى تضافر الجهود واجتماع جميع الأطراف المعنية لتبادل الآراء والأفكار والتعهد بالتزام حقيقي لاستكشاف ما يمكن عمله بشكل مشترك، فيما نسعى لتسريع مسيرتنا للاستدامة من خلال العمل الجماعي".

من جانبه قال جان بيتر بالكينينده، رئيس التحالف الهولندي للنمو المستدام ورئيس الوزراء السابق لهولندا: "كانت النقاشات المكثفة التي استمرت لمدة 24 ساعة ملهمة للغاية. فقد شهدنا عمق الشغف والإبداع الذي تتمتع هذه المجموعة من الشركاء في القطاع وتفانيهم المطلق والتزامهم الراسخ باتخاذ الخطوات الضرورية للتغيير عبر كامل سلسلة القيمة. ومع وضع هدف واضح المعالم، والتعاون لتقليص الانبعاثات الكربونية، ثمة فرصة جلية لحشد العمل الجماعي وتسريع الحلول الفعالة للتصدي لتحديات التغير المناخي".

ووضعت "أكزونوبل" أهدافاً للاستدامة قائمة على العلم، وتسعى لتقليص الانبعاثات الكربونية على امتداد سلسلة القيمة بحلول عام 2030. وسيكون نجاحها بتحقيق تلك الطموحات منوطاً بكفاءة تعاونها مع الشركاء وحشد جهودهم معاً لإيجاد وسائل مبتكرة لتخطي التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الجميع دون استثناء. وهذا بالضبط ما ستسعى فرص الاستكشاف لتحقيقه.

وأضاف فانلانكر: "بدأنا بداية مشجعة للغاية. وما يتعين علينا القيام به الآن هو الحفاظ على الزخم الذي شهدناه خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، إضافة إلى تسخير كافة ما لمسناه من شغف وإبداع لتطوير منظومة مترابطة ستساعد في استشراف المستقبل المستدام في القطاع".

وكانت شركة "أكزونوبل" قد حرصت على مواءمة أهدافها ذات الصلة بالاستدامة مع مستهدفات اتفاق باريس للمناخ، والذي يهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وضمان عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض لحاجز 1.5 درجة مئوية. ويفضي هذا الهدف إلى تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% على امتداد سلسلة القيمة بحلول عام 2030 (بناءً على خط الأساس لعام 2018).

وتأتي هذه الجهود في أعقاب تعديل هدف "أكزونوبل" المبدئي للحد من الكربون بنسبة 42 ٪ مقارنة بخط الأساس لعام 2020. ويغطي هذا الهدف مستهدفات تقليص الكربون ضمن كافة عملياتها، وسيساهم بدعم رؤيتها التي تدور في صلبها حول الناس والكوكب والطلاء وصولاً لنموذج أعمال مستدام.

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حول "أكزونوبل"

تعمل "أكزونوبل" انطلاقاً من شغف حقيقي بالدهانات لأكثر من200 عام. وانطلاقاً من خبرتها في إبداع مواد الطلاء والدهانات، ثمة فرصة جيدة للجميع لاغتنام فرصة استخدام منتجاتها المبتكرة. وتحظى محفظتنا من العلامات التجارية العالمية- بما في ذلك "دولوكس" و"إنترناشيونال" و"سيكينز" و"إنتربون"- بثقة العملاء حول العالم. وتزاول "أكزونوبل" أعمالها في نحو 150 بلداً حول العالم وتسعى لتحقيق الريادة في قطاع عملها. وباعتبارها شركة الدهانات الأكثر استدامة، تواصل "أكزونوبل" استشراف المستقبل منذ أكثر من قرنين من الزمن. . www.akzonobel.com