دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكرو كابيتال، منصة إدارة الأصول غير الخاضعة للوصاية والتي توفر نهجاً تحولياً لإنشاء وتنفيذ استراتيجيات الأصول الرقمية في مختلف سلاسل الأسواق، عن نجاحها في اختتام جولة التمويل الأولي في سبتمبر 2023. وشهدت الجولة مشاركة دي إتش إف كابيتال، الشركة الرائدة في إدارة الاستثمار ومقرها لوكسمبورغ، والتي عززت النمو الاستراتيجي لمحفظة عروض الشركات لديها لتشمل حالياً منصة أكرو كابيتال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باس كويمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إف كابيتال: "يسرنا تقديم الدعم لمنصة أكرو كابيتال في رحلتهم نحو تحقيق النجاح. وندرك في دي إتش إف كابيتال أهمية الشراكات الملهمة والأفكار المبتكرة، وهو ما تجسده أكرو كابيتال. وتعكس هذه الشراكة الناجحة التزامنا بتعزيز الابتكار ودعم المؤسسات المالية الطموحة والتقدمية. ونتطلع إلى ترسيخ شراكة مثمرة مع أكرو كابيتال، حيث نتوقع تحقيق نمو ملحوظ وإنجازات مهمة من خلال تعاوننا.“

ومن جانبه، قال أوليفر فون وولف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكرو كابيتال: "يشكل تعاوننا مع دي إتش إف كابيتال خطوة هامة في رحلة تحقيق أهداف أكرو كابيتال في إدارة أصول التمويل الرقمي. وتعزز ثقتهم وشراكتهم مساعينا نحو اعتماد التمويل اللامركزي، واستهداف المستثمرين من المؤسسات وأصحاب الأرصدة المالية الضخمة. ويؤكد هذا التعاون صحة رؤيتنا ويدفعنا نحو إحداث تأثير عالمي وتحقيق إنجازات مميزة في مجال التمويل اللامركزي".

وأضاف: "سيتم تخصيص رأس المال من هذه الجولة لتطوير خدمات أكرو كابيتال ومنتجاتها المالية المبتكرة. وينصب تركيزنا على توفير حلول فريدة تلبي الاحتياجات المختلفة للشركات والمؤسسات والبنوك وأصحاب الأرصدة المالية الضخمة، وتبسيط عملياتهم في مشهد الأصول الرقمية المعقد والمتطور باستمرار.“

وتكمن القوة التقنية لشركة أكرو كابيتال في محركها القوي والحصين، والذي يسمح بالتطوير السريع للمنتجات المالية المنظمة والمدققة بالكامل في مختلف بروتوكولات التمويل اللامركزي مع واجهة سحب وإسقاط سهلة الاستخدام. ويدير مستشارو المنصة، المدعومون بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، الأصول في خزائن ذات استراتيجيات متنوعة ومحسّنة. كما توفر أداة موازن ومنفذ الطلب ميزة بارزة، حيث تعمل كجسر يربط أجزاء منظومة التمويل اللامركزي، بالإضافة إلى تحسين حركة الأصول وتعزيز كفاءة المعاملات وتخفيض التكاليف. وتساهم هذه المزايا في ترسيخ مكانة أكرو كابيتال الرائدة في تسهيل تطبيق استراتيجيات الاستثمار المعقدة في مختلف البروتوكولات.

ويمثل اكتمال جولة التمويل الأولي لمنصة أكرو كابيتال بدعم من دي إتش إف كابيتال علامة فارقة في مسيرة الشركة. وتتميز أكرو كابيتال بتطبيق استراتيجيات الاستثمار المتقدمة في مختلف بروتوكولات التمويل اللامركزي. ومع إطلاق الشركة لهذا المشروع المميز، يتحول تركيزها من التوسع إلى إنشاء إرث دائم داخل مشهد إدارة الأصول الرقمية المتطور باستمرار.

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لمحة عن دي إتش إف كابيتال:

دي إتش إف كابيتال هي شركة توريق تأسست في عام 2020 ومقرها لوكسمبورغ، وهي تقدم مجموعة من الخدمات المالية والحلول الاستثمارية للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين الخبراء. كما توفر مجموعة من المنتجات المالية المهيكلة التي تتيح عدة خيارات استثمارية، بما فيها العملات الأجنبية والأسهم العالمية والمعادن الثمينة. وتوفر الشركة حلولاً مخصصة ذات خصائص مخاطر ومكاسب متنوعة تلبي كافة احتياجات العملاء، وذلك بالاستفادة من معرفتها العميقة بالسوق وممارسات إدارة المخاطر الملائمة والأدوات الرائدة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

لمحة عن أكرو كابيتال:

نجحت أكرو كابيتال بتطوير وتشغيل منصة متطورة ومؤتمتة لإدارة الأصول الرقمية، والتي تم تصميمها بشكل رئيسي للمؤسسات المالية ومديري الصناديق وأصحاب الأرصدة المالية الضخمة، حيث تساعدهم على تجاوز تعقيدات التمويل اللامركزي وتوفر لهم خيارات مبتكرة للأتمتة بدون تعليمات برمجية وتحسين استراتيجيات الاستثمار وتنفيذها.