دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "أكرونيس" عن شراكتها مع شركة "مايندوير"، وهي إحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا فيما يخص خدمات موزّع القيمة المضافة (VADs)، إذ تأتي هذه الشراكة تتويجًا للاتفاق الموقع بين الشركتين. وفي ضوء هذه الشراكة، ستقدم "مايندوير" حلول "أكرونيس" السحابية المبتكرة والمتعددة إلى الشركات في كل من لبنان والأردن والعراق وفلسطين والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان والإمارات وباكستان، ويتسع نطاق هذه الخدمات ليشمل حلول الأمن السيبراني وحماية البيانات والكثير من الخدمات الأخرى. كما أنه من المتوقع أن تعزز هذه الشراكة من طموحات "مايندوير"، لتؤدي دور "الموزع السحابي" لما تقدمه "أكرونيس" للعملاء من عروض قوية للقيمة فيما يخص الحماية السحابية.

تقدّم "أكرونيس" العديد من المنتجات التقنية، من بينها برمجيات مكافحة الفيروسات، التعافي من الكوارث وحلول النسخ الاحتياطي، حلول إدارة حماية نقطة النهاية، وحلول الذكاء الاصطناعي الحائزة على الجوائز للحماية من البرمجيات الخبيثة، وكذلك تقنيات مصادقة البيانات المعتمدة "البلوكتشين"، كل ذلك من خلال نماذج تقديم الخدمة والنشر الاحترافي لتقنيات المعلومات.

توفّر هذه الحلول الحماية للبيانات والتطبيقات والأنظمة بصرف النظر عن البيئة التي تنتمي إليها ، وكانت "أكرونيس" قد طرحت منتجها الرئيسي "أكرونيس سايبر بروتيكت"، وهو أول منتج يجمع بين تقنيات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث والجيل التالي من تقنيات مكافحة البرمجيات الضارة ومكافحة الفيروسات وتقييم مواطن الضعف، فضلًا عن إدارة التصحيح وأدوات الإدارة عن بُعد في وحدة تحكم واحدة. ويتناول المنتج جميع الجبهات الخمس للحماية السيبرانية - وهي ضمان سلامة البيانات وإمكانية الوصول إليها وخصوصيتها وأصالتها وأمنها (SAPAS)، وذلك في البيئات المختلفة من مراكز للبيانات والحلول السحابية والأجهزة الحدية التي توفّر النفاذ والتوجيه للشبكات. وتحتوي الحلول على واجهات برمجة تطبيقات (APIs) مفتوحة للمطورين، لتمكين عملية التكامل التام بين المنصة والأدوات الأخرى التي قد يستخدمها العملاء.

وتعليقًا على الشراكة، قال سلمي خنفير، مدير كلاود & كزاس في مايند وير: "لدينا هدف استراتيجي واضح يتمثل في أن نكون الموزع السحابي الإقليمي المفضّل في المنطقة، ونسعى لذلك من خلال الجهد الذي نقدمه للحصول على الحلول السحابية المتكاملة من مختلف الموردين الرائدين وتقديمها لشركائنا، وبالتالي مساعدتهم وعملائهم في رحلة التحوّل السحابي. ويقدّم نموذج عمل "أكرونيس سايبر بروتيكت" تكاملًا مثاليًا مع مجموعة منتجاتنا، من خلال ما يقدمه من حماية شاملة للبيانات ومنصة لحلول الأمن السيبراني."

"بفضل ما لدينا من سنوات خبرة طويلة و تعاوننا الوثيق والمستمر مع شركائنا وعملائنا الكرام، تمكننا من تشكيل مجموعة من أفضل الحلول التقنية تتسم بالشمول والتوسع المستمر. لا شك أن "أكرونيس" تعزز من قدراتنا بما تقدمه من التقنيات الحائزة على جوائز عديدة. وإذا أخذنا في عين الاعتبار هذه التقنيات بالإضافة إلى الدعم والخدمات ذات الكفاءة العالية التي نقدمها؛ فإن هذا يمنح الشركات الإقليمية بمختلف أحجامها وقطاعات السوق ميزة رقمية حاسمة ".

ومع استمرار جهود الشركات للتكيّف مع بيئة العمل عن بُعد عقب الجائحة، فمن الجدير بالذكر أن هذه الشركات تعتمد على مقدمي الخدمات للحصول على المساعدة اللازمة في عملية التكيّف المستمرة. ونظرا لتفهم "أكرونيس" لجميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات، من ناحية توفير بيئة تعاون آمنة للعاملين عن بُعد خارج شبكات الشركة، قامت بطرح حلها السحابي "أكرونيس سايبر بروتيكت" - وهو حل يمكن تنفيذه أثناء حدوث المشكلة دون أي تكلفة. يمكن لمقدمي الخدمات تلبية احتياجات عملائهم دون تحمل أعباء مالية إضافية أو زيادة تكاليفهم التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم "أكرونيس" مقاطعًا تدريبية مصورة ودعمًا للوثائق لمساعدة مزودي الخدمة في تدريب عملائهم و مستخدميهم النهائيين وتعريفهم بالمنتج.

اختتم السيد / زياد نصر، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط؛ قائلًا:"الحماية السيبرانية ضرورة لا غنى عنها، و"أكرونيس" هي المورِّد الوحيد الذي يقدم حلاً شاملاً يساعد جميع فئات العملاء الذين يحتاجون هذه الخدمة الضرورية، بداية من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى الأفراد. وبانضمام شركة "مايندوير" إلينا لتكون أحدث موزعينا للحلول السحابية، فإننا نهدف إلى الاستمرار في تقديم الحلول المناسبة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط، مع تعزيز توجهنا العالمي والمحلي وزيادة حصتنا السوقية"

#بياناتشركات

- انتهى -

حول أكرونيس تُوحّد شركة أكرونيس بين حماية البيانات والحماية السيبرانية لتقدم لزبائنها حماية سيبرانية متكاملة ومؤتمتة، تمكنهم من مواجهة تحديات السلامة وإتاحة الوصول والخصوصية والأصالة والأمن (SAPAS) لهذا العالم الرقمي الحديث. تقدّم أكرونيس حماية سيبرانية فائقة لكل من البيانات والتطبيقات والأنظمة؛ وذلك بواسطة البرامج المبتكرة المتقدمة لمكافحة البرمجيات الخبيثة وحلول النسخ الاحتياطي والتعافي بعد الكوارث وحلول إدارة حماية النقاط النهائية بواسطة الذكاء

الاصطناعي، كل ذلك بفضل ما تتمتع به نماذج النشر المرنة لأكرونيس التي تناسب احتياجات مقدمي الخدمات ومحترفي مجال تقنية المعلومات. كما يمكن لأكرونيس حماية أي بيئة تقنية؛ بداية من البيئة السحابية مرورًا بالبيئات الهجينة وحتى البيئات الموجودة بالمباني والمواقع بسعر منخفض ومتوقع، وذلك بفضل تقنية مكافحة البرمجيات الخبيثة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتقنية مصادقة البيانات بواسطة البلوكتشين.

تأسست أكرونيس في سنغافورة عام 2003 وأدرجت في سويسرا عام 2008، ولديها حاليًا أكثر من 2,000 موظف في 34 موقعًا حول العالم. تحظى حلول الشركة التقنية بثقة أكثر من 5.5 مليون مستخدم منزلي و 500,000 شركة بالإضافة إلى فرق رياضية محترفة من الدرجة الأولى. تتوفر منتجات أكرونيس من خلال 50,000 شريك ومقدم خدمة في أكثر من 150 دولة بأكثر من 26 لغة.

حول "مايندوير"

شركة "مايندوير" واحدة من الموزعين الرائدين لأفضل منتجات تقنيات المعلومات في الشرق الأوسط وإفريقيا، تضم القائمة الطويلة للمنتجات التي توزعها الشركة العديد من العلامات التجارية العالمية عالية الجودة، لتوزّع هذه الخدمات والمنتجات إلى أكثر من 4000 شريكًا من شركاء "مايندوير". تتضمن قائمة "مايندوير" الشاملة للخدمات والمنتجات مجموعة مختارة من العلامات التجارية الرائدة في مجال البنية التحتية التقنية والشبكات وحلول الأمان والتخزين. واستمرارًا لمنهجية موزّع القيمة المضافة (VAD)، تقدم "مايندوير" أيضًا خدمات ذات قيمة مضافة تكميلية لشركائها في إعادة البيع، بما في ذلك استشارات ما قبل البيع، وخدمات التنفيذ، والدعم الفني المحلي، وأدوات تمكين التسويق، وبرامج التسويق عبر القنوات المتعددة. يقع مقر "مايندوير" في دبي بالإمارات العربية المتحدة منذ عام 1991، إذ تعمل الشركة على خدمة عملائها دون كلل لأكثر من ثلاثة عقود. www.mindwarecloud.com| www.mindware.net

للاتصال:

نورا طبّاع noura@matrixdubai.com