دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أكرونيس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحماية الإلكترونية، اليوم حصولها على لقب الإلهام (Visionary) في تقرير "ماجيك كوادرانت" من "جارتنر" للعام 2022، وذلك في مجال حلول برامج النسخ الاحتياطي والاسترداد الخاصة بالمؤسسات والشركات للعام الثاني على التوالي.

تعد تقارير "ماجيك كوادرانت" تتويجًا لجهود أبحاث دقيقة تستند إلى الحقائق في أسواق محددة، لتوفّر بدورها نظرة شاملة للمراكز النسبية لمقدمي الخدمات في الأسواق التي يكون فيها النمو مرتفعًا ويكون التمايز بين مقدمي الخدمات واضحًا. وفقًا لـ"جارتنر": "فإن سوق حلول برامج النسخ الاحتياطي والاسترداد للمؤسسات والشركات يركز على التقنيات أو المقاربات التحويلية التي تلبي الاحتياجات الناشئة للمستخدمين النهائيين".

قدّم هذا التقرير تقديرًا لنا في شركة "أكرونيس" نظرًا لجهودنا الممثلة في منتجنا "أكرونيس سايبر بروتكت كلاود"، كتقدير لقدرتنا على تنفيذ الرؤية واكتمالها.

قال السيد / "باتريك بولفيرميولر"، الرئيس التنفيذي لشركة "أكرونيس": "إننا نعتقد أن التقدير الذي حظيت به "أكرونيس" في تقرير "جارتنر ماجيك كوادرانت" للعام الثاني على التوالي يمثل إنجازًا مهمًا، بما يمثل إقرارًا متجددًا بمعيار "أكرونيس" الذهبي لحلول الحماية الشاملة للبيانات والأمن السيبراني. لقد أدت تعقيدات قطاع تقنية المعلومات إلى خلق سيل من المخاطر لا يمكن السيطرة عليه، لتتفاقم هذه المخاطر بسبب اللجوء لأنظمة متباينة غير مصممة للعمل معًا. تتمثل وجهة نظرنا في منح العملاء القدرة على التحكم في بيئاتهم، وذلك بتقديم منصات متكاملة تضمن الحماية المثلى لجميع البيانات والتطبيقات والأنظمة في مواجهة تهديدات الأمن السيبراني المعاصرة".

تحظى حلول "أكرونيس" للحماية الإلكترونية بثقة ما يزيد على 20,000 من مزودي الخدمة و 750,000 شركة ومؤسسة خدمات في أكثر من 150 دولة حول العالم. وفق ما أوردته تقارير العام الماضي، فقد منع "أكرونيس سايبر بروتكت" أكثر من مليون هجمة، ووفر الحماية لأكثر من 2,66 مليون من أحجام أعمال،

مما مكن مزودي الخدمات وفرق تقنية المعلومات في الشركات من تجنب فترات التوقف المكلفة والحفاظ على استمرارية الأعمال لجميع أصحاب المصلحة.

لمعرفة المزيد حول الحلول التقنية للحماية المتكاملة لنقط النهاية من "أكرونيس"، يمكنكم زيارة موقع acronis.com والتسجيل لحضور قمة "أكرونيس" (#CyberFit) 2022 في ميامي، فلوريدا في المدة من 7 إلى 9 نوفمبر 2022.

لمعرفة المزيد حول تعقيبات العملاء على البائعين في مجال حلول برامج النسخ الاحتياطي والاسترداد للمؤسسات والشركات، يمكنكم زيارة:-ps://www.gartner.com/reviews/market/enterprisehttsolutions-software-recovery-and-backup

#بياناتشركات

- انتهى -

إخلاء مسؤولية شركة "جارتنر":

لا تقر "جارتنر" أي بائع أو منتج أو خدمة موصوفة في منشوراتنا البحثية، ولا تنصح مستخدمي التقنية باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو التصنيفات الأخرى فقط. تتضمن منشورات "جارتنر" البحثية آراء مؤسسة أبحاث "جارتنر" ولا يجب تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تُخلي "جارتنر" مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين. "جارتنر" هي علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة "جارتنر" والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي أو أيهما، وتُستخدم هنا بعد الحصول على إذن. جميع الحقوق محفوظة.

معلومات عن أكرونيس تُوحّد شركة أكرونيس بين حماية البيانات والحماية السيبرانية لتقدم لزبائنها حماية سيبرانية متكاملة ومؤتمتة، تمكنهم من مواجهة تحديات السلامة وإتاحة الوصول والخصوصية والأصالة والأمن (SAPAS) لهذا العالم الرقمي الحديث. تقدّم أكرونيس حماية سيبرانية فائقة لكل من البيانات والتطبيقات والأنظمة؛ وذلك بواسطة البرامج المبتكرة المتقدمة لمكافحة البرمجيات الخبيثة وحلول النسخ الاحتياطي والتعافي بعد الكوارث وحلول إدارة حماية النقاط النهائية بواسطة الذكاء الاصطناعي، كل ذلك بفضل ما تتمتع به نماذج النشر المرنة لأكرونيس التي تناسب احتياجات مقدمي الخدمات ومحترفي مجال تقنية المعلومات. كما يمكن لـ"أكرونيس" حماية أي بيئة تقنية؛ بداية من البيئة السحابية مرورًا بالبيئات الهجينة وحتى البيئات الموجودة بالمباني والمواقع بسعر منخفض ومتوقع، وذلك بفضل تقنية مكافحة البرمجيات الخبيثة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتقنية مصادقة البيانات بواسطة البلوكتشين.

تأسست "أكرونيس" في سنغافورة عام 2003 وأدرجت في سويسرا عام 2008، ولديها حاليًا أكثر من 2,000 موظف في 34 موقعًا في 19 دولة. يتوفر حل "أكرونيس سايبر بروتيكت" بـ 26 لغة في أكثر من 150 دولة ويستخدمه أكثر من 20,000 مزود خدمات لحماية أكثر من 750,000 شركة حول العالم.

الاتصال:

نورا طبّاع noura@matrixdubai.com