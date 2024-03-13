مسقط: الشركة الوطنية للتمويل ش م ع ع، أكبر شركات التمويل الرائدة في سلطنة عُمان على أعتاب فتح الاكتتاب لإصدارها الثاني من السندات الدائمة من الفئة الأولى في 17 مارس 2024. يصل حجم الإصدار إلى 25 مليون ريال عماني ، ويخضع لإمكانية ممارسة خيار زيادة الحجم إلى 35 مليون ريال عماني، بعائد جذاب يبلغ 7.75%.

سيتم فتح الاكتتاب لمدة أسبوعين، وسيتم إغلاقه في 28 مارس 2024، كما أن موعد الإصدار المحتمل هو 3 أبريل 2024. ستكون السندات بالريال العماني وسيتم إدراجها في بورصة مسقط بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان. سيكون الاكتتاب في هذه السندات عن طريق الاكتتاب الخاص للمستثمرين بحد أدنى للمبلغ المستثمر 100,000 ريال عماني بطريقة البناء. كما تجدر الإشارة إلى أن بنك مسقط يُعد المستثمر الرئيس في هذا الإصدار عن طريق شراء 50% من حجم الإصدار.

الإصدار المقترح سيعزز الموقف المالي للشركة الوطنية للتمويل وسيعمل على تقوية إمكانياتها في النمو في المجالات المحددة من قبل الشركة.

الجدير بالذكر أن الوطنية للتمويل قد أصدرت سابقاً سندات دائمة من الفئة الأولى في 15 مارس 2018 والتي تم استردادها بنجاح في تاريخ الاستدعاء الأول، بعد 5 سنوات من الإصدار أي في 15 مارس 2023.

تُعد الوطنية للتمويل أكبر شركة تمويل رائدة في سلطنة عُمان، و تزخر بسجل حافل من الإنجازات الرائدة يمتد لأكثر من خمسة وثلاثين عامًا. حيث حققت الشركة عوائد متميزة للمساهمين بشكل منتظم، مُحققة بذلك أعلى عوائد استثمارية للمساهمين بين شركات التمويل والتأجير العاملة في سلطنة عُمان. وتتميز الوطنية للتمويل بشبكة فروع واسعة تُغطي جميع أنحاء البلاد، و تُقدم منتجات وخدمات تمويلية متمحورة حول احتياجات العملاء لمواكبة مستجدات السوق، وذلك بفضل الإدارة التنفيذية المتمكنة والموظفين الذين يعملون وفق منهجية عمل راسخة تتبنى الابتكار و التميز، وتدفع الشركة لآفاق جديدة من النمو و التطوير.

تتمتع الوطنية للتمويل بتصنيف (omA-) على مقياس التقييم الوطني للمدى الطويل وتصنيف ( omA2 ) على مقياس التقييم الوطني للمدى القصير مع نظرة إيجابية من قبل شركة التصنيف الدولية (Capital Intelligence Ratings Ltd) كما في نوفمبر من عام 2023. وفقًا لشركة التقييم ، إن النظرة الإيجابية مبنية على التوقع الإيجابي لنمو الاقتصاد والتحسن الواضح في البيئة التشغيلية للشركة الأمر الذي ينعكس على المؤشرات المالية القوية.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل/طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "يؤدي قطاع التمويل والتأجير دوراً حيوياً في دفع جهود التنمية الاقتصادية، من خلال توفيره أرضية خصبة لنمو الأعمال التجارية وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. و يعتبر هذا الإصدار من الفئة الأولى للسندات الدائمة فرصة فريدة للاستثمار في هذا القطاع المهم في سلطنة عُمان، من خلال الوطنية للتمويل التي تقود قطاع التمويل في سلطنة عُمان بجهود بارزة تهدف إلى الارتقاء بالتنمية الاقتصادية لآفاق جديدة و واعدة. نتطلع إلى الترحيب بالشركاء الجدد في رحلتنا نحو النجاح و التميز".

بنك مسقط للخدمات المصرفية الاستثمارية، والذي يُعد البنك الرائد في خدمات الاستثمار بسلطنة عُمان، هو المدير الوحيد للإصدار في هذه الصفقة.

للمزيد من المعلومات حول شركة الوطنية للتمويل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة www.nationalfinance.co.om. و للحصول على مزيد من المعلومات وللمشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية الواعدة، يُرجى التواصل مع الوطنية للتمويل على البريد الإلكتروني: investorrelations@nationalfinance.co.om .

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