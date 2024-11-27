دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية ماستركارد، المزود العالمي لحلول التدريب في مجال المدفوعات، عن إطلاق دورة مجانية عبر الإنترنت بعنوان: Master Your Card: Finance Demystified. وقد تم تطوير هذه الدورة بالتعاون مع فريق برنامج Master Your Card، وذلك بهدف تزويد الأفراد بالمهارات والمعارف المالية الضرورية لفهم أدوات التمويل الشخصي المعقدة وتحقيق استقرارهم المالي والارتقاء بجودة حياتهم.

وبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة "إس آند بي جلوبال" حول الثقافة المالية، فإن أقل من ثلث البالغين حول العالم، بنسبة 33% فقط، منها 35% من الرجال و30% من النساء، يمتلكون معرفة مالية كافية، الأمر الذي يكشف عن فجوة كبيرة في الوعي المالي، حيث يفتقر نحو 3.5 مليار شخص بالغ، غالبيتهم في الاقتصادات النامية، إلى الإلمام بالمفاهيم المالية الأساسية.

ويهدف برنامج ماستركارد للتثقيف المالي إلى كسر الحواجز الجغرافية التي تعيق التعليم المالي وتعزيز الشمول المالي، انسجاماً مع رؤية الشركة الرامية إلى دمج مليار شخص في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

وتمتاز الدورة التدريبية بتصميمها التفاعلي والجذاب، حيث تقدم دروساً شاملة، واختبارات تقييمية، وأمثلة تطبيقية تغطي أربعة مجالات أساسية هي المدفوعات الإلكترونية، وإدارة الميزانية، وتقييم درجات الائتمان، والأمن المالي. ويجسد البرنامج، المتاح عالمياً، التزام ماستركارد الراسخ بأهمية التعليم في دعم الاقتصادات، وتمكين الأفراد على مستوى العالم.

وقال إدريس بلمليح، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات العملاء في ماستركارد: "نلتزم في ماستركارد بتعزيز الثقافة المالية وتوفير الأدوات اللازمة للجميع لتحقيق تطلعاتهم المالية. تستهدف الدورة التدريبية المجانية عبر الإنترنت تبسيط المفاهيم المالية المعقدة وفك رموز المصطلحات اليومية، مما يتيح للأفراد، لا سيما الشباب وسكان المجتمعات ذات الموارد المحدودة، اكتساب المعرفة والمهارات الضرورية لإدارة شؤونهم المالية بثقة. ومن خلال هذا الدعم، نساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية وتجنب الأخطاء المالية الشائعة".

ويمكن لعملاء ماستركارد الاستفادة من الفرصة التي تتيحها الدورة التدريبية المجانية للوصول إلى الأفراد غير المشمولين بالخدمات المصرفية، بما في ذلك الشباب والعاملين المؤقتين في مجتمعاتهم المحلية، إذ تسهم هذه المبادرة في دمج تلك الفئات ضمن الاقتصاد الرقمي، مع تعزيز العلاقة مع العلامات التجارية منذ مراحل مبكرة.

وأشار تقرير نشرته مجلة "ذا وورلد بانك إيكوميك ريفيو" إلى أن المشاركين في برامج التعليم المالي يتمتعون بفرص أكبر لتحسين معرفتهم المالية واعتماد سلوكيات مالية أكثر إيجابية.

وتوفر أكاديمية ماستركارد فرص تدريبية مرنة ومصممة حسب الاحتياجات، بإشراف نخبة من أكثر من 200 خبير ضمن شبكة ماستركارد العالمية. تسهم منصة التعلم الشاملة عبر الإنترنت في تمكين عملاء الشركة وشركائها، بالإضافة إلى عامة الجمهور، من الوصول إلى رؤى مهنية متخصصة واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح في عالم المدفوعات المتطور.

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