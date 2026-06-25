تًعزّز هذه المنشأة التزام شيري طويل الأمد بالجودة ورضا العملاء وتطوير الكفاءات المحلية في دولة الإمارات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شيري الإمارات، التابعة لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات، عن إنجاز جديد ضمن رحلتها المستمرة للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز التميز في الخدمة، وذلك مع افتتاح المنشأة الجديدة لأكاديمية عبد الواحد الرستماني للسيارات في أبوظبي، بما يتيح للشركة الاستثمار في التطوير المستمر لفرقها الفنية وفرق المبيعات وخدمات ما بعد البيع.

تقع المنشأة التدريبية الجديدة في مدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وتدعم تطوير المواهب في قطاع السيارات في أبوظبي وسوق دولة الإمارات بشكل أوسع. ومن خلال الوصول إلى المنشأة التدريبية الجديدة، تعزز شيري الإمارات مسار نموها في السوق عبر ضمان تزويد موظفيها بالمعرفة الفنية والخبرة بالمنتجات والمهارات المرتكزة على العملاء اللازمة لتقديم مستوى عالٍ ومتسق من تجربة الملكية في جميع أنحاء دولة الإمارات، بدعم من قدرات تدريبية موسعة.

تدير أكاديمية عبد الواحد الرستماني للسيارات أيضاً منشأة بمساحة 736 متراً مربعاً في الشارقة، تضم مناطق تدريب فنية متقدمة وقاعات دراسية حديثة مصممة لدعم التعلم العملي والنظري. وتعمل المنشأتان جنباً إلى جنب لتمكين الفرق التابعة للعلامات التجارية الرئيسية في قطاع السيارات التي تمثلها شركة عبد الواحد الرستماني للسيارات في دولة الإمارات، بما في ذلك شيري، من تعزيز قدراتها بما يتماشى مع تطلعات العملاء المتطورة ومعايير القطاع.

تساعد الأكاديمية شيري الإمارات على بناء قاعدة أقوى من الفنيين المدربين ومستشاري الخدمة ومتخصصي المبيعات والفرق التشغيلية. وتشمل مجالات التدريب البرامج الفنية الميكانيكية وبرامج ورش الهياكل، والمعرفة بالمنتجات، والتميز في عمليات المبيعات والخدمة، والمهارات الشخصية، وإدارة عمليات السيارات.

في عام 2025، قدمت الأكاديمية 3,361 يوم تدريب للموظفين من خلال 359 جلسة، مما يعكس الأهمية المتزايدة للتطوير المنظم للمهارات في قطاع السيارات. وتُقدَّم هذه البرامج على يد فريق يضم تسعة مدربين معتمدين ومؤهلين في قطاع السيارات بقيادة السيد سوبرامانيام إن. كيه.، بما يضمن التوافق مع المعايير الإقليمية والعالمية.

وتعليقاً على المبادرة، قال زاهر صباغ، مدير شيري الإمارات: "تتشكل تجربة العملاء من خلال كل تفاعل، بدءاً من صالة العرض وصولاً إلى مركز الخدمة. ومع استمرار نمو شيري في دولة الإمارات، ينصب تركيزنا على ضمان امتلاك فرقنا للمهارات والثقة والخبرة الفنية اللازمة لتقديم مستوى الخدمة الذي يتوقعه عملاؤنا. ويعزز الوصول إلى الأكاديمية الجديدة في أبوظبي قدرتنا على الارتقاء بمعايير الخدمة، ودعم المواهب المحلية، وبناء ثقة طويلة الأمد مع عملاء شيري."

وإلى جانب بناء القدرات اليومية، تعمل الأكاديمية أيضاً على إعداد الموظفين للمشاركة في مسابقات المهارات الإقليمية والعالمية. وقد أسهم هذا التركيز على التميز في حصد موظفي شركة عبد الواحد الرستماني للسيارات 64 جائزة حتى عام 2025، مما يؤكد قيمة التعلم المستمر والتدريب عالي الأداء.

يأتي هذا الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية في وقت تواصل فيه شيري الإمارات تعزيز حضورها في السوق، مدعومة بارتفاع الطلب وتنامي الثقة بالعلامة التجارية، حيث سجلت الشركة نمواً في المبيعات بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق. وقد تحقق هذا النمو خلال فترة شهدت حالة من عدم اليقين في الأسواق الإقليمية، مما يعكس تركيز المؤسسة على بناء مرونة طويلة الأمد عبر مختلف عملياتها في قطاع السيارات.

ومع استمرار تطور قطاع السيارات في دولة الإمارات، تواصل شيري الإمارات ترسيخ مكانتها من خلال الاستثمار في فرق عمل مؤهلة، وتعزيز قدرات الخدمة، وتبني نهج يضع العميل في صميم أولوياته، بما يدعم تطلعات العلامة التجارية للنمو والتميز في السوق المحلي.

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نبذة عن شيري

منذ تأسيسها في عام 1997، اعتمدت شركة شيري على الابتكار التكنولوجي في مسيرتها، لتتبنى رؤية شاملة لبناء علامة تجاريّة للسيارات تتمتع بقدرة تنافسيّة عالية وحضور عالمي مؤثر. وبفضل سعيها المستمر نحو الابتكار التكنولوجي، أصبحت شيري أول شركة سيارات صينيّة تصدّر للأسواق العالمية، مركبات كاملة وقطع غيار CKD ومحركات، بالإضافة إلى تكنولوجيا التصنيع والمعدات.

بفضل تطبيقها استراتيجيّات تطوير المنتجات والتناغم مع الطابع المحلي وجذب المواهب، تغطي علامتها التجاريّة الآن أكثر من 80 دولة ومنطقة، وتحظى بأكثر من 13 مليون مستخدم، محتلةً المركز الأول في صادرات سيارات الركاب الصينية لمدة 21 عاماً متتاليّاً. كما أصبحت شيري أفضل شركة صينيّة لبناء العلامات التجارية العالميّة في مجال السيارات، واحتلت المركز الرابع عشر عالميّاً وفقاً لقائمة أفضل 50 علامة تجاريّة عالميّة لصناعة السيارات الصينيّة في العالم لعام 2023.

في 2023 عقدت شركة شيري شراكة استراتيجيّة مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، إحدى أبرز مجموعات الأعمال الرائدة في الإمارات، والتي تتمتع بأكثر من 52 عاماً من الخبرة في قطاع السيارات. وتجمع هذه الشراكة بين الحضور العالمي لشركة شيري والتزامها بالتقدّم التكنولوجي الصديق للبيئة، وإرث مجموعة عبد الواحد الرستماني العريق في تحقيق رضا العملاء وخبرتها الكبيرة في سوق السيارات.

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