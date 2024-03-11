أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 مارس 2024: أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية، اليوم عن توقيع اتفاقيات تعاون مع كل من شركة "برجيل" القابضة وشركة "إن إم سي أسيتكو" المحدودة وشركة "أستر دي إم" للرعاية الصحية، لتسهيل المبادرات التي تركز على قطاع الرعاية الصحية ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، لبناء منصة مثالية لتطوير قوى عاملة قادرة من الكوادر الوطنية الإماراتية.

وقد قام سوق أبوظبي العالمي بتوقيع مذكرات التفاهم الثلاث من مع ممثلي من الإدارات العليا لكل من "برجيل" و"إن إم سي" و"أستر".

ويؤكد التعاون الاستراتيجي مع هذه المؤسسات الرائدة، التزام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بإنشاء مركز تعليمي من خلال تطوير البرامج التدريبية والدورات التعليمية التي تلبي متطلبات المعرفة لبناء قوة عاملة فعّالة، وتمكين عملية تنمية الكوادر الوطنية في دولة الإمارات. وبموجب مجالات التعاون المحددة في الاتفاقيات، سيتم استكشاف الأهداف التي تسهم في تسهيل عملية تأهيل الكوادر المحلية وتطويرها والاحتفاظ بها من خلال دورات مخصصة..

ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تحرص على توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الصحي، بما فيها وظائف وفرتها هذه المؤسسات الثلاث (برجيل، وإن إم سي، وأستر)، وذلك عبر مركز التوظيف الخاص بالأكاديمية.

وبهذه المناسبة قال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "نطمح من خلال التعاون مع مؤسسات رائدة مثل "إن إم سي" و"برجيل" و"أستر"، إلى إحداث تأثير ملموس من خلال الابتكار وتعزيز المهارات وتنمية المواهب الوطنية والذي لا يقتصر على بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة وحسب، بل يقودنا أيضًا إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن مواكبة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لمتطلبات الأمن الوطني للتوظيف وتنسيقها مع دائرة التمكين الحكومي سيساهم في تعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين والمستشفيات الخاصة والسلطات الحكومية للعمل على توفير الكوادر والمهارات في القطاع الصحي. وتستهدف أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بشكل أساسي، تمكين الكوادر الوطنية من خلال تزويدهم بالموارد والخبرات الضرورية، وبالتالي تعزيز تقدمنا على المستوى الوطني. وتمثل هذه الشراكات خطوة هامة ضمن التزامنا بتعزيز جهود التعليم ودعم الجيل القادم من القوى العاملة الإماراتية."

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "تعكس اتفاقية التعاون، التزامنا بتطوير قطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات. ومن خلال الشراكة مع المؤسسات الرائدة، فإننا لا نستثمر في الحاضر وحسب، بل نبني المستقبل أيضًا. ونركز جهودنا في برجيل القابضة على تنمية قوة عاملة قوية من الكوادر الإماراتية، وتمكينهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التفوق في قطاع الرعاية الصحية. إن هذا التعاون مع سوق أبوظبي العالمي، إنما يؤكد التزامنا برعاية الكوادر الإماراتية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مزدهر."

وقال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لشركة إن أم سي: "نتشرف في شركة "إن أم سي" بالشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، لتقديم تدريب متخصص للكوادر الوطنية، الذين يتطلعون إلى تطوير حياتهم المهنية في مجال الرعاية الصحية. وتعد أكاديمية سوق أبوظبي العالمي مؤسسة أكاديمية رائدة مشهود لها بقدرتها على توفير فرص تدريبية متخصصة لتطوير الكوادر الإماراتية، ونأمل أن تتمكن شركة "إن إم سي" من خلال هذه الشراكة من المساهمة في تطوير المهارات الأساسية اللازمة لإعداد الجيل القادم من قادة قطاع الرعاية الصحية."

ومن جانبها قالت، فارا صديقي، مديرة الموارد البشرية بالمجموعة، أستر دي إم للرعاية الصحية: "إنها فرصة رائعة لكوادرنا الإماراتية لتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من تحقيق التقدم في حياتهم المهنية والنهوض بدورهم المحوري والمساهمة في استدامة الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات. ونفخر في "أستر"، بترسيخ قيمنا الثقافية القائمة على التعلم، ونسعى لتوفير الفرص لجميع موظفينا لتعزيز معرفتهم ومهاراتهم أثناء تقدمهم في حياتهم المهنية."

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