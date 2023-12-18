أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، عن اطلاق برنامج التطوير المهني في مجال الأمن والدفاع المُستدام لكبار القادة والخبراء والمُتخصصين العاملين في المؤسسات الأمنية والدفاعية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف هذا البرنامج رفيع المستوى الى تعزيز أولويات الأمن والدفاع الاستراتيجي الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل التطرف والأمن الوطني الحيوي، بناء السلام والاستقرار، تحديث القوى العاملة في مجال الأمن والدفاع، أولويات الدفاع الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمن البشري، استراتيجيات الشرطة والعدالة، الاقتصاد والتجارة والسياحة.

ويتضمن البرنامج مجموعة فريدة من دورات التطوير المهني المتخصصة في القطاعات الأمنية والدفاعية، منها القيادة المعاصرة في الأمن والدفاع، مكافحة الإرهاب العالمي، إدارة الطوارئ وقيادة الحوادث، إدارة استمرارية الأعمال، الملحق العسكري والاستشارات الأمنية، العمل الشرطي العملياتي وإدارة الجريمة والمجتمع.

وأكد سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، على أن هذا المشروع الاستثنائي يأتي انطلاقاً من رؤية أكثر تركيزاً على النطاق الإقليمي والعالمي، مُشيراً الى أهمية الأمن الإقليمي في تعزيز الأمن الوطني لأي دولة في العالم، حيثُ صممت الأكاديمية هذا البرنامج الفريد ليعكس هذه الرؤية بشكل احترافي وتكاملي وشامل.

كما عبَّر مورس عن ثقته بأن هذا البرنامج سيُحدث نقلة نوعية في القدرات الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيُشارك فيه كبار القادة والخبراء مما سيُسهم بطبيعة الحال في تبادل التجارب والخبرات، وبناء القدرات الأمنية والدفاعية المتخصصة، ومواكبة التغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة.

وتمتلك أكاديمية ربدان نُخبة من الخبراء والمُدربين والمُستشارين المُتخصصين من حول العالم، وتتميز بتطبيقها نظام التعليم المزدوج (الأكاديمي والمهني)، وهي تُمثل مركز إقليمي وعالمي مُتفرّد ضمن مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وادارة الأزمات، وقد تخرّج من برامجها الآلاف من الخبراء والقادة الذين شاركوا في مختلف برامجها الأكاديمية والمهنية خلال العقد الماضي.

وتتمتع برامج التطوير المهني في الأكاديمية باعتمادات عالمية واسعة من مؤسسة «بيرسون بيتيك» في المملكة المتحدة، ومعهد الابتكار العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، والجهة المانح(ILM) ، والشبكة الوطنية البريطانية للكليات المفتوحة، وغيرها من جهات الاعتماد المحلية والعالمية، كما أنها عضواً فاعلاً في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

ومن المُقرر أن تبدأ الأكاديمية في عقد أول دورات برنامج التطوير المهني في مجال الأمن والدفاع المُستدام خلال شهر فبراير 2024 في أبوظبي، وبمشاركة كبار القادة والخبراء في الأمن والدفاع من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

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