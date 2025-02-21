أكاديمية ربدان تنضم رسمياً إلى شبكة أكاديمية الإنتربول العالمية .

الاتفاقية تعزز جودة برامج التدريب المتخصص التي تقدمها أكاديمية ربدان .

تطوير منهجية ومعايير تدريب عالمية متينة في إنفاذ القانون .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، عن توقيع اتفاقية تدريب مشترك مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات البحث والتدريب وتبادل الخبرات.

وتصبح أكاديمية ربدان بموجب هذه الاتفاقية عضواً رسمياً في شبكة أكاديمية الإنتربول العالمية، والتي تعمل على الارتقاء بمعايير التدريب المخصص لأجهزة إنفاذ القانون من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين نخبة من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، وسعادة السيد فالديزي اوركيزا، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمتخصصين لدى الطرفين.

وتنص الاتفاقية على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تطوير وتنظيم وتنفيذ أنشطة ومشاريع تدريبية مشتركة، بما في ذلك الدورات والندوات والمؤتمرات والمناهج الدراسية والجولات الدراسية وأنشطة تدريب المدربين.

وفي هذا الصدد، قال سعادة جيمس أنتوني مورس، رئيس أكاديمية ربدان: "تنسجم شراكتنا مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مع مستهدفاتنا الاستراتيجية والرامية إلى لعب دورٍ محوري في تطوير الكفاءات والقدرات المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات وغيرها ذات الصلة، ذلك بالتعاون مع شبكة نوعية من أهم الشركاء الدوليين والمحليين. ونتطلع من خلال هذا التعاون الى الانطلاق نحو آفاق جديدة تُعزِّز من جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة التي تقدمها أكاديمية ربدان، الى جانب رفع كفاءة كوادر إنفاذ القانون داخل المنطقة وخارجها".

من جهته، أكد سعادة السيد فالديزي اوركيزا، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أن الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الموثوقة والمعترف بها، مثل أكاديمية ربدان، تسهم في تطوير منهجية ومعايير تدريب عالمية متينة لإنفاذ القانون، بما يعود بالنفع على أعضاء الإنتربول ويعزز شبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول.

ويلتزم الطرفان من خلال الاتفاقية بتقديم الدعم المتبادل لتطوير المواد والمناهج الدراسية للأنشطة التدريبية، وتبادل المواد الأكاديمية والتدريبية والمنشورات، إلى جانب تبادل الخبراء وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن توفير فرص التدريب والتعاون في البحوث التطبيقية المتعلقة بإنفاذ القانون.

وتمنح الاتفاقية طلاب أكاديمية ربدان فرصة الاستفادة من الدورات وأدوات التدريب التي توفرها أكاديمية الإنتربول الافتراضية في مجال العمل الشرطي الدولي، وحصول البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية ربدان على الاعتماد من قبل الإنتربول.

تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية ربدان تحرص باستمرار على تعزيز التعاون مع أبرز المؤسسات والجهات على المستويين الدولي والإقليمي في المجالات ذات الصلة، لتطوير الكفاءات الوطنية ورفع قدراتها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتم إنشاء الأكاديمية العالمية للإنتربول في عام 2019 كشبكة تجمع بين المؤسسات التعليمية الوطنية أو الإقليمية الموثوقة في مجال إنفاذ القانون، بهدف تقديم نهج عالمي موحد لتدريب الكوادر الأمنية.

وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض "آيدكس 2025"، حيث تُشارك أكاديمية ربدان كواحدة من الجهات العارضة.

عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

والأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات في فئات: التعليم، والمرافق، والتوظيف، والمشاركة العالمية، والتطوُّر الأكاديمي، والحوكمة.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الإعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ra.ac.ae/

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع: مكتب الاتصال المؤسسي (cco@ra.ac.ae)

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