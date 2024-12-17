رأس الخيمة: أعلنت أكاديمية رأس الخيمة عن إطلاق مشروع لإعادة تجديد مبنى فرعها في خزام، وإحداث نقلة نوعية لتوفير تجربة تعليمية جديدة للطلبة ضمن مجتمع رأس الخيمة. يوفر المبنى الجديد بيئة تعليمية برؤية جديدة تجمع بين التصميم العصري وقيم الأكاديمية الأساسية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع قبل بداية العام الدراسي القادم 2025-2026.

يمتد المبنى الجديد على مساحة 52,000 متر مربع ويستوعب 2,054 طالباً من مختلف الفئات العمرية، من مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف الثاني عشر. ويتميز المبنى الجديد بتصميم عصري لتلبية احتياجات الطلاب ويشمل:

94 فصلاً دراسياً حديثاً مخصصاً لكافة المراحل الدراسية (الروضة، الابتدائية، والثانوية).

فصلاً دراسياً حديثاً مخصصاً لكافة المراحل الدراسية (الروضة، الابتدائية، والثانوية). 25 مختبراً متطوراً يضم أحدث الابتكارات لتعليم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون.

مختبراً متطوراً يضم أحدث الابتكارات لتعليم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والفنون. 8 مرافق رياضية وترفيهية تشمل ملاعب متعددة الأغراض داخلية وخارجية، وحوضي سباحة.

مرافق رياضية وترفيهية تشمل ملاعب متعددة الأغراض داخلية وخارجية، وحوضي سباحة. 6 مراكز تعليمية وإبداعية تشمل مكتبتين حديثتين، ومركزاً متطوراً لطلاب المرحلة الثانوية، والعديد من المساحات الاجتماعية وأماكن الدراسة الملائمة لمختلف الأعمار.

يمثل المبنى الجديد في خزام علامة فارقة مهمة برؤية معاصرة تركِز على توفير بيئة تعليمية غنية وديناميكية تعزز تطور الطلبة على المستويات الأكاديمية والاجتماعية والشخصية. ويعكس هذا المبنى الجديد التزام المدرسة في تقديم معايير أكاديمية رفيعة وحرصها على تشجيع التعلم المستدام وبناء شعور قوي بالانتماء للمجتمع.

وقال غراهام بيل، المدير التنفيذي لأكاديمية رأس الخيمة: "تحتفل عائلة مدارس أكاديمية رأس الخيمة في عام 2025 باليوبيل الذهبي بمرور 50 عاماً على تأسيسها، ويُعد تجديد وتحديث مبنى خزام جزءاً أساسياً من هذا الاحتفال، وعلامة فارقة في مسيرتنا بينما نواصل تحقيق رؤيتنا لتقديم "علم متميز مع حب المجتمع" ونحن نقوم حالياُ بتنفيذ مشروع استثماري ضخم من المتوقع اكتماله في أغسطس 2025، حيث سيتم تحويل مبنى مدرسة خزام إلى بيئة تعليمية عصرية تركز على المجتمع واحتياجات الطالب، بدءاً من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر."

باعتبارها المدرسة الدولية الرائدة في رأس الخيمة، تواصل أكاديمية رأس الخيمة التزامها بتقديم مناهج دولية عالية المستوى. ويكتسب فرع خزام أهمية خاصة بتفرده كأول مدرسة خاصة في إمارة رأس الخيمة تقدم لطلابها فرصة الاختيار بين المنهاجين: البريطاني والبكالوريا الدولية (IB).

على مدار 50 عامًا، أثبتت أكاديمية رأس الخيمة جدارتها بأن تكون الخيار الموثوق للآباء الذين يبحثون عن تعليم استثنائي لأبنائهم في رأس الخيمة. تقدم المدرسة رحلة تعليمية متكاملة تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة (ما قبل الروضة إلى الروضة الأولى) مرورًا بالمرحلة الابتدائية (الروضة الثانية إلى الصف 5) وصولاً إلى المرحلة الثانوية (الصف 6 إلى الصف 12). من خلال فروعها الثلاثة في رأس الخيمة: خزام، والحمرا، والرمس – تتمتع أكاديمية رأس الخيمة بسمعة مرموقة نظرا لبيئتها الطلابية المتنوعة، وكادرها التعليمي الدولي، وحرصها على تحقيق أعلى المعايير الأكاديمية.

-انتهى-

#بياناتشركات