تعزيزاً لمكانتها كـ "أفضل مدرسة أمريكية في دولة الإمارات"

المدرسة ذات التصنيف "متميز" تتبنى تحسينات وإضافات جديدة خلال العامين المقبلين

أعمال التطوير تشمل افتتاح مركز WISE الشامل لتعزيز جودة حياة الطلاب في فبراير 2024

استكمال المرحلة الأولى من أعمال بناء مبنى المدرسة الجديد في أغسطس 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية جيمس دبي الأمريكية الحاصلة على لقب "أفضل مدرسة تطبق المنهاج الأمريكي في دولة الإمارات" للعام 2023، عن استثمارها في أعمال تطوير وتحسينات جديدة، تشمل إنشاء مبنى جديد للمرحلة المتوسطة، ومركزاً جديداً متخصصاً بصحة الطلاب النفسية، وزيادة أعداد المرافق الرياضية، فضلاً عن تطوير قاعة طعام الطلاب، وتزويد المدرسة بإضافات تحاكي أفضل ممارسات الاستدامة.

ويتوزع المشروع الجديد الذي دخل حيز التنفيذ على عدة مراحل، حيث من المتوقع استكمال المرحلة الأولى بحلول أغسطس 2024، على أن يتم الانتهاء منه مع بداية العام الدراسي 2025-2026.

وقال الدكتور إيثان هيلدريث، مدير أكاديمية جيمس دبي الأمريكية: "إن أعمال التطوير الجديدة في الأكاديمية ستحمل تأثيراً إيجابياً واستثنائياً على تجربة طلابنا الحاليين والمستقبليين، بعد سبع سنوات على تأسيس المبنى الحالي. ويشكل مشروعنا الجديدة نموذجاً يحتذى به في تجسيد الرؤى والأهداف التي تنسجم مع حرصنا على تعزيز موقعنا الريادي في قطاع التعليم عالمياً، حيث ستلبي مرافقنا المتطورة مستهدفات التعليم وفق أعلى المستويات من حيث مساحات الصفوف والمرافق الأخرى المصممة بشكل يتناسب مع نهجنا التعاوني مع الكوادر التدريسية التي تدرك جيداً احتياجات الطلاب متطلباتهم الفردية.

أجرت المدرسة المرموقة التي تعتمد المنهاج الأمريكي والبكالوريا الدولية وفق تصنيف "متميز" العديد من التحسينات الحديثة على مرافقها ومساحاتها التعليمية مؤخراً، بما في ذلك إضافة ثلاث مناطق لعب جديدة لطلاب المرحلة الابتدائية وتوسيع مساحة قاعة الطعام وإنشاء مساحات تعليمية إضافية مثل مساحة الأنشطة التفاعلية الجديدة Elementary School Maker Space في المدرسة الابتدائية بالإضافة إلى القاعات المخصصة للتعليم والدعم والتطوير المهني للطلاب.

كما ستفتتح الأكاديمية مركز WISE لتعزيز صحة الطلاب النفسية في مبنى جديد مقابل المدرسة، يتميز بمدرج داخلي ومساحات تعليمية مزودة بأحدث التقنيات وخدمات الدعم التفاعلية. كما من المقرر أن يحتضن المركز أرشيف المدرسة التاريخي في إطار احتفاليتها بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين على تأسيسها.

ومن المتوقع استكمال أعمال تحسين قاعة الطعام المخصصة للطلاب بحلول يناير 2024، بالإضافة إلى مرافق الجلوس المزودة بتقنيات تسمح بالتحكم بدرجة الحرارة ومطبخ مجهز بالكامل لتقديم خدمات الوجبات الساخنة، بهدف تعزيز الخيارات وخدمات الطعام للطلاب.

ومن شأن مبنى مدرسة المرحلة المتوسطة أن يؤهل الطلاب وفق أفضل المستويات، وذلك من خلال المساحات التعليمية، والفصول المشتركة، وقاعة الطعام الجديدة، والمكتبة البحثية والمساحات الخضراء الخارجية، فضلاً عن المرافق الأخرى التي تضم قاعات الطعام الخارجية، وقاعات الدراسة والمرافق الرياضية المتنوعة، والتي تشمل 6 ملاعب تنس وبادل. كما سيتيح المشروع لجميع الطلاب إمكانية تجربة مساحات مخصصة أخرى للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية جيمس دبي الأمريكية تأسست عام 1997، وتحصل منذ عام 2021 على تصنيف "متميز" من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. كما تهدف جميع التحسينات والإضافات المقبلة على مرافق الأكاديمية إلى إثراء البيئة التعليمية، بما يضمن تعزيز تفوق الطلاب وتنمية قدراتهم ضمن فصول دراسية متوازنة ومرافق متميزة تنسجم مع مستويات التعليم الاستثنائية التي تحرص على تقدمها الأكاديمية.

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حول مجموعة جيمس للتعليم

تعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتقدم "جيمس للتعليم" اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 63 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.