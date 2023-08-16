[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن افتتاحها أكاديمية تدريبية. وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع السيارات، وتمكين موظفيها وإكسابهم المزيد من المهارات، تماشياً مع التحولات المتلاحقة التي يشهدها القطاع. ومن خلال الجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي، تهدف الأكاديمية إلى تأهيل الفريق للتعامل مع المستجدات المستقبلية.

وتوفر الأكاديمية برنامجاً شاملاً يتضمن المنصات التدريبية المتخصصة، وإتاحة الفرص أمام المتدربين للاطلاع على البرامج والعناصر الكهربائية والميكانيكية والتعامل معها بحرفية عالية، لتعزيز مهاراتهم التقنية، والإسهام في تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكوادر المؤهلة.

وتوظف الأكاديمية أحدث البرامج والمعدات وأدوات التشخيص الرقمية، ما يضمن للكوادر والفرق العاملة الحصول على أفضل مستويات التدريب، كما حرصت الشركة على تطوير أرقى المناهج والمواد التدريبية المناسبة التي تم إعدادها من قبل نخبة من المحترفين المؤهلين في هذا المجال، مع التركيز على الارتقاء بمعايير خدمة السيارات.

ومن خلال تأسيس هذه الأكاديمية، تضمن العربية للسيارات امتلاك موظفيها أفضل المرافق والأدوات اللازمة لمساعدتهم في تطوير قدراتهم الذاتية ودعم مسيرتهم المهنية، وتمكينهم من تقديم أعلى مستويات الخدمة والدعم لعملائها باستمرار. وتؤكد الشركة من خلال خطوتها الجديدة على أهمية مواكبة التكنولوجيا، لاسيما وأنها تضع سلامة عملائها في مقدمة أولوياتها. ويأتي افتتاح الأكاديمية في إطار حلولها الاستراتيجية لتعزيز سلامة العملاء، وضمان تقديم تجارب استثنائية غير مسبوقة لهم.

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نبذة عن الشركة العربية للسيارات

الشركة العربية للسيارات هي الشركة الرئيسية في مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني. وتعمل الشركة في قطاع السيارات منذ ما يزيد على 50 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في قطاع توزيع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية. وبعد مرور أكثر من 50 عاماً من التميز وشغف الريادة، لا تزال رؤية العربية للسيارات مكرسة نحو إثراء تجارب العملاء، وأن تظل الخيار الموثوق في قطاع السيارات.

وأصبحت العربية للسيارات أول شركة سيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على جائزة دبي للجودة المرموقة – الفئة الذهبية، من قبل اقتصادية دبي في مايو 2017. وفي السنة ذاتها، فازت إنفينيتي بجائزة أفضل العلامات أداءَ في فئة السيارات من برنامج دبي للتميز في الخدمة، وهي الجائزة ذاتها التي فازت بها نيسان سابقا في العام 2016، ورينو في العام 2015. وفي العام 2015، حصلت العربية للسيارات على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء المتميز، وفي العام 2013، أصبحت أول شركة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل قاعة الشهرة لمؤسسة البلاديوم، وذلك لتفوقها في منافسة تطبيقات بطاقة الأداء المتوازن والتراصف الاستراتيجي. وتحمل العربية للسيارات حاليًا جائزة نيسان العالمية لخدمات ما بعد البيع، وهي الموزع الوحيد لعلامات نيسان الذي يفوز بهذه الجائزة بواقع 21 مرة للسنة العاشرة على التوالي خلال الفترة من العام 2007 وحتى العام 2016.

وضمن شبكتها في دبي والإمارات الشمالية، تتولى العربية للسيارات تشغيل ما يلي:

صالات عرض السيارات الجديدة: 9 نيسان، و 4 إنفينيتي و 2 رينو.

6 مرافق لبيع السيارات المستعملة المعتمدة.