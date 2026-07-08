الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – وقّعت أكاديمية الشارقة للنقل البحري مذكرة تفاهم مع مجموعة سيماستر الملاحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب البحري، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوسيع فرص التدريب العملي للطلبة بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاع البحري.

وجرى توقيع المذكرة من قبل سعادة الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والسيد رامي راشد، مدير لمجموعة سيماستر الملاحية، بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والبحري ودعم بناء القدرات البشرية النوعية المتخصصة.

وأكد سعادة الدكتور هاشم الزعابي أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص الأكاديمية على توفير بيئات تدريبية نوعية تُمكّن الطلبة من اكتساب الخبرات العملية والمعارف المهنية اللازمة، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة في دعم نمو القطاع البحري في دولة الإمارات.

من جانبه، أعرب السيد رامي راشد عن اعتزاز مجموعة سيماستر الملاحية بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للنقل البحري، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في تنمية الكفاءات البحرية وتأهيل الجيل القادم من المتخصصين، بما يدعم استدامة القطاع البحري ويعزز تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في توفير فرص التدريب العملي لطلبة الأكاديمية في إدارات وأقسام مجموعة سيماستر الملاحية والشركات التابعة لها، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات المتخصصة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية ذات الصلة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

كما تشمل المذكرة التعاون في مجال التدريب البحري المهني من خلال توفير برامج ودورات متخصصة للكوادر البحرية، إضافة إلى دراسة فرص التعاون المستقبلية التي تسهم في تطوير المهارات المهنية ورفع مستوى الأداء في القطاع البحري.

وتجسد مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع البحريw، ودعم إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن أكاديمية الشارقة للنقل البحري



تُعد أكاديمية الشارقة للنقل البحري، ومقرها مدينة خورفكان، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في دراسة وتدريب وبحوث العلوم البحرية.

وتلتزم الأكاديمية بتعزيز التميّز والابتكار وتطبيق المعايير العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدّم برامج بكالوريوس معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) في دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات المهنية المعترف بها من المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وتوفّر الأكاديمية بيئة تعليمية متكاملة بمعايير عالمية، من خلال أحدث أجهزة المحاكاة والمختبرات الهندسية وورش العمل التطبيقية، بما يتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية تتوافق مع متطلبات الصناعة البحرية الحديثة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sma.ac.ae

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