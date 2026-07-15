الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت أكاديمية الشارقة للنقل البحري عن إطلاق "ماجد"، المساعد الذكي الصوتي والنصي المدعوم بتقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI)، في خطوة نوعية تعكس التزام الأكاديمية بتبني أحدث التقنيات الرقمية والارتقاء بتجربة الطلبة، لتصبح ضمن أوائل مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات التي توظف هذه التقنية المتقدمة في خدمات القبول والتسجيل.

ويأتي إطلاق "ماجد" في إطار استراتيجية الأكاديمية للتحول الرقمي، والتي تستهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الأكاديمية والإدارية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للطلبة والمتعاملين، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار.

ويُعد "ماجد" جيلاً متقدماً من المساعدات الذكية، إذ يعتمد على تقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرة على فهم سياق الاستفسارات، وتحليل احتياجات المستخدم، وتقديم إرشادات ذكية ومخصصة، بما يسهم في تسهيل إجراءات القبول والتسجيل وتوفير تجربة رقمية متكاملة على مدار الساعة.

ويتيح "ماجد" للطلبة المحتملين وأولياء الأمور التعرف إلى البرامج الأكاديمية التي تطرحها الأكاديمية، والاطلاع على الخطط الدراسية والمسارات المهنية، والتعرف إلى شروط وإجراءات القبول، والوصول المباشر إلى بوابة التقديم الإلكتروني، فضلاً عن التواصل مع مستشاري القبول عند الحاجة، والحصول على إجابات فورية حول مختلف الاستفسارات المتعلقة بالقبول والتسجيل في أي وقت ومن أي مكان.

وأكد سعادة الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أن إطلاق "ماجد" يمثل محطة جديدة في مسيرة الأكاديمية نحو بناء منظومة تعليمية ذكية تستثمر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الطلبة وتعزيز جودة الخدمات، وقال:

"يشهد قطاع التعليم العالي تحولاً متسارعاً تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي أكاديمية الشارقة للنقل البحري نؤمن بأن الابتكار الحقيقي يكمن في توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة تُحدث أثراً ملموساً في تجربة الطلبة والمتعاملين. ويجسد إطلاق "ماجد" خطوة استراتيجية تضع الأكاديمية ضمن أوائل مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات التي توظف تقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي في خدمات القبول والتسجيل، بما يعزز كفاءة الخدمات، ويواكب تطلعات الطلبة، ويرسخ مكانة الأكاديمية كمؤسسة تعليمية رائدة في تبني التقنيات المستقبلية."

وأضاف سعادته أن الأكاديمية تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره ممكناً استراتيجياً لتطوير التعليم والخدمات الجامعية، مع الحرص على أن يبقى العنصر البشري محوراً رئيسياً في تقديم الدعم والإرشاد وصنع القرار.

من جانبه، أوضح محمد عفان حبيب، مدير إدارة تقنية المعلومات في أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أن إطلاق "ماجد" يمثل البداية لسلسلة من المبادرات الرقمية التي تعمل الأكاديمية على تنفيذها، وقال:

"يعتمد "ماجد" على تقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز قدرات المساعدات الذكية التقليدية، إذ تمتلك القدرة على فهم السياق، وتحليل احتياجات المستخدم، وتقديم استجابات ذكية ومخصصة تسهم في تسهيل رحلة القبول الجامعي وتعزيز جودة الخدمات الرقمية. ويشكل هذا المشروع باكورة خارطة طريق متكاملة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف خدمات الأكاديمية، بما يدعم الابتكار المؤسسي، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويوفر تجربة رقمية متقدمة للطلبة."

ويأتي إطلاق "ماجد" كأول محطة ضمن رؤية أوسع للأكاديمية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العملية التعليمية والإدارية، حيث تعمل حالياً على تطوير مجموعة من الحلول الذكية التي ستسهم في دعم التعليم والتعلم، وتطوير الخدمات الطلابية، وتعزيز كفاءة العمليات المؤسسية، بما يرسخ مكانة الأكاديمية كمؤسسة تعليمية رائدة في توظيف التقنيات المستقبلية.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام أكاديمية الشارقة للنقل البحري بمواصلة الاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي، وتطوير بيئة تعليمية ذكية تدعم إعداد كوادر بحرية مؤهلة تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع البحري، والإسهام في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

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نبذة عن أكاديمية الشارقة للنقل البحري



تُعد أكاديمية الشارقة للنقل البحري، ومقرها مدينة خورفكان، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في دراسة وتدريب وبحوث العلوم البحرية.

وتلتزم الأكاديمية بتعزيز التميّز والابتكار وتطبيق المعايير العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدّم برامج بكالوريوس معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) في دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات المهنية المعترف بها من المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وتوفّر الأكاديمية بيئة تعليمية متكاملة بمعايير عالمية، من خلال أحدث أجهزة المحاكاة والمختبرات الهندسية وورش العمل التطبيقية، بما يتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية تتوافق مع متطلبات الصناعة البحرية الحديثة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sma.ac.ae

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