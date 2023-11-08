الشارقة: أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم عن تسجيلها شراكة مع كامبردج للتعليم الدولي، جزء من جامعة كامبردج، لتصبح مركز معتمد لكامبردج في تطوير الكفاءات الاحترافية.

تهدف هذه الشراكة الحصرية في إمارة الشارقة إلى تقديم باقة واسعة من برامج تطوير الكفاءات الاحترافية في التعليم في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يطرح المركز أربع مؤهلات معتمدة من كامبردج للتعليم الدولي، وتتضمن برنامج التدريس والتعلم، والقيادة التربوية، وتعليم ثنائيي اللغة، والتدريس باستخدام التكنولوجيا الرقمية. صمم كل برنامج لتلبية احتياجات تطوير الكفاءات لقادة المدارس والمعلمين في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن إكمال كل منها خلال أربعة أشهر. تقدم البرامج من قبل ممارسين معتمدين ذوي خبرة واسعة في المجال.

صممت مؤهلات كامبريدج لتطوير الكفاءات خصيصًا لتعزيز جودة التعلم واستكمال تطوير كفاءات التدريس في المدارس المحلية والدولية، واضعة بذلك معايير دولية واحترافية للتعلم مما يدعم جهود التنمية المستدامة للدولة.

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أكاديمية الشارقة للتعليم

هي صرح يعكس ثقافة التحسن المستمر بآفاقها اللامحدودة والتي أصبحت الشارقة عنواناً لها، ويهدف إلى دعم جهود جميع المؤسسات التعليمية الرّامية وعلى الدّوام إلى الارتقاء بالعملية التعليمية في جميع مراحلها، كما وترمي إلى بناء قدرات المعلمين والقياديين في منظومة التعليم محلياً وعالمياّ بما يتناغم مع رؤى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي – حفظه الله - في التعليم المتميز والذّي هو الأداة الفاعلة، والرّكيزة الأساس التّي تضمن رقي المجتمعات في المجالات المختلفة. وتحرص الأكاديمية على الحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها وتكوين الشراكات المحلية والعالمية مع أرقى المؤسسات، حيث تمكّن الميدان التربوي من الريادة في قطاع التعليم، وتتطرق إلى تطوير برامج مهنية تؤهل المعلّمين والقيادات المدرسية بشكل يتلاءم مع التغييرات المتسارعة وبصورة ترصد الجودة وتضمن بذلك أفضل المخرجات التعليمية على جميع المستويات.