المحرق، البحرين : وقعت أكاديمية الخليج للطيران، التابعة لشركة طيران الخليج ، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين ، مذكرة تفاهم مع جامعة "إمبري-ريدل" للطيران، أكبر مؤسسة أكاديمية متخصصة في مجالات الطيران والفضاء عالميًا ، ومقرها ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لاستكشاف فرص جديدة للتدريب والتعليم في مجال الطيران على المستويين الإقليمي والدولي بالإضافة الى تعزيز سبل التعاون بين أكاديمية الخليج للطيران مع جامعة "إمبري-ريدل" في مجالات تشمل تطوير برامج تدريبية مشتركة، تبادل الخبرات بين الأساتذة والطلاب، المشاركة في مشاريع بحثية مشتركة، والاستفادة من شبكة الجامعة العالمية.

وبهذه المناسبة اشار الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في طيران الخليج القبطان قاسم إسماعيل إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام الطرفين بتقديم أفضل معايير التدريب في مجال الطيران في البحرين والمنطقة، موضحاً أن هذه الخطوة تجمع بين خبرات أكاديمية الخليج للطيران الإقليمية ومرافقها الحديثة، وبين برامج جامعة إمبري-ريدل الأكاديمية الواسعة، بهدف إنشاء مركز متطور للتعليم والبحث العلمي في مجال الطيران.

من جانبه، أوضح الدكتور جون واتريت، مستشار الحرم الجامعي الدولي لجامعة إمبري-ريدل، أن هذه الشراكة تعزز حضور الجامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وتوسع من نطاق برامجها التعليمية والتدريبية عالمياً، مما يسهم في تعزيز التعليم والتدريب في قطاع الطيران والفضاء على المستوى الدولي.

وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية بين أكاديمية الخليج للطيران وجامعة إمبري-ريدل للطيران خطوة مهمة نحو إعداد القوى العاملة في قطاع الطيران وتأهيلها بالمهارات المطلوبة للاحتياجات المستقبلية للقطاع، من خلال ما يتمتع به الجانبان من خبرات وموارد تسهم في صنع أثر مستدام في مجال صناعة الطيران على مستوى المنطقة والعالم.

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