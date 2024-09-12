مونتريال، كندا: خلال الندوة الأولى لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) حول التنقل الجوي المتقدم (AAM) الذي أقيم في سبتمبر 2024، وقعت أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران مذكرة تفاهم مع شركة فولار لصناعة التنقل الجوي من أجل تعزيز التعاون في مجال عمليات الطائرات الكهربائية المتقدمة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات وخبرات الطرفين من خلال تبادل المعلومات و إقامة مبادرات تعاونية في مجالاتهم المشتركة بهدف تطوير قطاع الطيران في دولة الإمارات.

تركز مذكرة التفاهم هذه على البحث والتطوير في عمليات الطائرات الكهربائية، و المشاريع المستدامة المبتكرة، والتعاون التنظيمي مع السلطات الإماراتية، حيث أن تعزيز الحلول الخضراء في مجال التنقل الجوي سيساهم في تحقيق أهداف الاستدامة في الدولة. ويتماشى هذا التعاون مع توقعات العديد من الأطراف بما في ذلك قيادة دولة الإمارات كما هو موضح في استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

اقتباسات من القيادة

صرح باولو لا كافا، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لتدريب الطيران ذ.م.م:"يؤكد هذا الاتفاق التزامنا بدفع الابتكار والاستدامة في صناعة الطيران. شراكتنا مع شركة فولار للتنقل الجوي ستتيح لنا استكشاف مسارات جديدة لتشغيل الطائرات الكهربائية المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام."

وعلّق السيد هنري هوي، رئيس مجلس إدارة شركة فولار للنقل الجوي القابضة:"نحن متحمسون للتعاون مع أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران في هذه المبادرة الرائدة. معًا، سنستكشف آفاقًا جديدة في مجال التنقل الجوي المتقدم وسنساهم أيضًا في تعزيز ريادة دولة الإمارات في الاستدامة البيئية والابتكار."

و صرّح أيضاً السيد سيف الدرمكي، الشريك المؤسس لشركة فولار لصناعة التنقل الجوي: "يمثل هذا الاتفاق مع أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران خطوة هامة نحو تحقيق مهمتنا في إحداث ثورة في مجال التنقل الجوي. من خلال العمل المشترك، سنسعى لدفع حدود ما هو ممكن في مجال الطيران الكهربائي ونمهد الطريق لمستقبل أكثر خضرة وكفاءة."

وأضاف السيد أنور حسين، الشريك الإداري والشريك المؤسس لشركة فولار لصناعة التنقل الجوي: "التعاون مع أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران هو مثال قوي على كيفية دعم الشراكات الاستراتيجية لأهداف الإمارات الطموحة في مجال الاستدامة. من خلال جهودنا المشتركة، نسعى إلى دفع تطوير حلول التنقل الجوي المستدامة التي ستفيد كلًا من دولة الإمارات والمجتمع العالمي للطيران."

أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران (EAT):

تعد أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران (EAT) واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال التدريب على الطيران في الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم حلول تدريب متطورة للطيارين وأطقم الطائرات والمهنيين العاملين في مجال الطيران. وكجزء من أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران ، تلتزم EAT بتطوير صناعة الطيران من خلال الابتكار والتميز.

حول شركة فولار لصناعة التنقل الجوي:

تعد فولار لصناعة التنقل الجوي شركة رائدة في حلول التنقل الجوي المتقدمة، مكرسة لتطوير تقنيات الطيران المستدامة التي تشكل مستقبل السفر الجوي. تمتلك الشركة حقوق التسويق الحصرية للطائرات الكهربائية من طراز RX ، وتلتزم بتعزيز الاستدامة في مجال الطيران من خلال الابتكار والتعاون.

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