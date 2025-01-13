الدكتور محمد الظاهري: نتطلع إلى الاستفادة من إمكانات الإعلام الرقمي كأداة استراتيجية لدعم القدرات الدبلوماسية وتعزيز الحضور الإيجابي لدولة الإمارات عالمياً

عالية الحمادي: مذكرة التفاهم تعكس التزام أكاديمية الإعلام الجديد بعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لتطوير الكفاءات في الإعلام الرقمي وتعزيز مهارات الدبلوماسيين

مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل المعلومات والأوراق البحثية والدراسات في نطاق اختصاص الأكاديميتين

التعاون في مجال التدريب والاتّصال والمبادرات والفعاليات وتبادل الخبرات المؤسسية في مشاريع متنوّعة

الإمارات العربية المتحدة، وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وأكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الاهتمام المشترك.

وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وحسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد، بحضور عالية الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، وحضرها من جانب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: عبدالله العامري مدير إدارة العمليات والدعم، ومنال البريكي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وأسماء البلوشي مديرة التدريب التنفيذي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع 2025، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري، في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، وبمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات، والأوراق البحثية، والدراسات في نطاق اختصاص الأكاديميتين، والتعاون في مجال التدريب والاتّصال والمبادرات والفعاليات، إضافة إلى تبادل الخبرات المؤسسية في مشاريع متنوّعة، وتنظيم الاجتماعات والزيارات وحلقات النقاش في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نجاح العمل الدبلوماسي

وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: "نؤمن في الأكاديمية بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم هو أحد ركائز نجاح العمل الدبلوماسي وتحقيق رؤية الإمارات في بناء علاقات دولية متينة ومستدامة، ولذلك تقدم الأكاديمية برامج تعليمية وتدريبية متنوعة ومتكاملة لتثقيف وتأهيل الأجيال الحالية والقادمة من الدبلوماسيين وتزويدهم بالمعرفة والخبرة والرؤى حول الممارسة المعاصرة للدبلوماسية بما يسهم في إعداد جيل متميز من الدبلوماسيين الطموحين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية".

وأضاف: "في عصر يتزايد فيه تأثير الإعلام الرقمي على المشهد العالمي، فإننا نسعى من خلال هذا التعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد إلى خلق بيئة تعليمية مبتكرة تجمع بين المهارات الدبلوماسية والقدرات الإعلامية، لتطوير قادة المستقبل في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع أكاديمية الإعلام الجديد لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، والاستفادة من إمكانات الإعلام الرقمي كأداة استراتيجية لدعم القدرات الدبلوماسية وتعزيز الحضور الإيجابي لدولة الإمارات على الساحة العالمية".

حلول مبتكرة

بدورها أكدت عالية الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد حرص الأكاديمية على مواكبة التطورات العالمية في الإعلام الرقمي، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير كوادر مؤهلة معرفياً وعملياً من خلال برامجنا التدريبية المتطورة وتوفير كل السبل لإعداد كفاءات إعلامية مبدعة وصناع محتوى قادرين على إيصال رسالة دولة الإمارات الحضارية إلى العالم أجمع، ونقل صورتها المشرقة في مختلف المجالات.

وقالت: "تعكس مذكرة التفاهم مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية التزامنا بعقد شراكات تعاون إستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لتطوير الكفاءات في الإعلام الرقمي وتعزيز مهارات الدبلوماسيين الحاليين والمستقبليين، وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العصر الرقمي المتسارع، وسنواصل العمل لبناء المزيد من الشراكات التي تهدف إلى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية"، مشيرة إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة للاستفادة من القدرات والإمكانات التي توفرها الأكاديميتان لتعزيز التكامل بين أدوات الإعلام الرقمي واحتياجات العمل الدبلوماسي، وتبادل الخبرات حول أحدث الاتجاهات والتطورات في المجالين.

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