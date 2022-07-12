تهدف برامج ماجستير الآداب الفريدة من نوعها لتزويد الطلبة الإماراتيين بالمعرفة النظرية والعملية اللازمة للمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة على خارطة الدبلوماسية العالمية.

أبوظبي : أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن فتح باب التسجيل في برنامجي ماجستير الآداب اللذين تقدمهما الأكاديمية. وابتداءً من اليوم وحتى 21 أغسطس 2022، سيكون بإمكان مواطني دولة الإمارات المهتمين في مجالي القيادة الدبلوماسية والعمل الإنساني التقدم بطلبات الانضمام إلى أحد برامج الماجستير، حيث تقدم الأكاديمية للإماراتيين الموهوبين فرصة لاستكمال دراساتهم العليا عبر منح دراسية تغطي العام الدراسي 2022-2023. ويمكن التقدم بطلبات الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني https://apply.agda.ac.ae/ .

برنامج ماجستير الآداب في الشؤون العالمية والقيادة الدبلوماسية:

برنامج ماجستير الآداب في الشؤون العالمية والقيادة الدبلوماسية، الذي تم إطلاقه لأول مرة في العام 2017 وكان مفتوحاً أمام خريجي الأكاديمية والدبلوماسيين فقط، أصبح الآن ولأول مرة متاحاً أمام كافة مواطني دولة الإمارات ممن تنطبق عليهم معايير وشروط الالتحاق. ويوازن هذا البرنامج المعتمد أكاديمياً بين المساقات الموضوعية والعملية، وكذلك المهارات الدبلوماسية التي تهدف إلى إثراء معرفة الطلبة بالقضايا الإقليمية والعالمية ، خاصة تلك المتعلقة بدولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز مهاراتهم في القيادة الدبلوماسية.

يوفر البرنامج الذي يجمع بشكل متزامن بين نطاقي الشؤون والعلاقات الدولية والقيادة الدبلوماسية؛ لطلبته القدرة على التعلم والتفكير النقدي حول الاتجاهات السياسية والاقتصادية الرئيسية، مع الحصول على تدريب مباشر في المفاوضات والوساطة المتقدمة والدبلوماسية العامة والقيادة، وإدارة الأزمات في مجال الدبلوماسية. ويعتبر هذا البرنامج فريداً من نوعه باعتباره يركز على المعرفة الموضوعية والتدريب على المهارات الدبلوماسية.

يتكون البرنامج من 30 ساعة أكاديمية معتمدة، وتنعقد محاضراته في الفترة المسائية، ويمنح طلبته المرونة اللازمة لاختيار جدولهم الزمني، حيث يمكن استكمال البرنامج في عام دراسي واحد "بدوام كامل" أو خلال عامين دراسيين "بدوام جزئي". هذا ويتوجب أن يكون المرشحون للالتحاق بالبرنامج من مواطني دولة الإمارات الحاصلين على درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 ودرجة 6.5 وما فوق في اختبار مهارات اللغة الإنجليزية آيلتس.

برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية:

بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تم إطلاق برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية في عام 2021 كبرنامج معتمد لكافة المهتمين بالعمل الإنساني والتنموي.

وعلى مدى عام دراسي واحد، يهدف البرنامج إلى تحسين مهارات اتخاذ القرار للطلبة الملتحقين فيه، وكذلك تنمية قدرتهم على إدارة فرق العمل متعددة الثقافات. كما يركز البرنامج على تنمية المهارات العملية ومعرفة الاتجاهات النظرية الرئيسية التي تشكل تقديم المساعدات الإنسانية والدراسات التنموية.

ويتوجب على الملتحقين ببرنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية تحقيق 30 ساعة معتمدة لإكمال البرنامج، حيث تقام محاضراته في الفترة المسائية بمقر الأكاديمية بأبوظبي، ويتوجب أن يكون المرشحون المؤهلون للمشاركة في البرنامج حاصلين على درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 ودرجة 6.5 وما فوق في اختبار مهارات اللغة الإنجليزية آيلتس.

وبهذه المناسبة قال سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة: "تفخر الأكاديمية بفتح باب التسجيل لبرامج الماجستير المميزة أمام الشباب الإماراتي. مؤكدين حرصنا على تزويد طلبتنا بالمعرفة النظرية والعملية اللازمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة على الخارطة العالمية".

وأضاف سعادته: "نتطلع في الأكاديمية إلى استقبال مجموعة مميزة وتنافسية من طلبات الالتحاق ببرامجنا، إذ نحرص على مواصلة مهمتنا الرئيسية في المساهمة في دعم تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة، وكذلك تحقيق رسالتها في مجال المساعدات الإنسانية العالمية، من خلال تقديم برامج أكاديمية استثنائية قادرة على إعداد جيل من المتخصصين ونخبة من الدبلوماسيين الذين يمكنهم تمثيل دولة الإمارات بشكل فعال عبر الحدود".

وفي حديثه عن برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، قال سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: "مع تزايد التحديات الإنسانية العالمية، يهدف البرنامج المصمم خصيصاً إلى إعداد كادر من الخبراء في الأعمال الإنسانية والتنموية الدولية، الذين لن تقتصر مساهمتهم على دعم أهداف سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ودعم جهود تحقيق السلام والازدهار في العالم، لا سيما في الدول التي تواجه النزاعات الإنسانية وعدم الاستقرار".

من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: "تمتاز برامج الماجستير المعتمدة التي تقدمها الأكاديمية بكونها فريدة من نوعها، حيث ستوفر لطلبتها مدخلاً للتفاعل مع دبلوماسيين وخبراء مرموقين عالمياً في مجالات مختلفة، وذلك تماشياً مع منحهم المعارف والمهارات والتوجهات الدبلوماسية العالمية. وتشير المعايير التنافسية التي نعتمدها لاختيار المرشحين للحصول على منح التكاليف الدراسية على أن طلبتنا المستقبليين سيكونون على موعد مع تجارب ملهمة وذات أثر إيجابي كبير داخل القاعات الدراسية وخارجها".

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