عمان – وقعت أكاديمية طلال أبوغزاله لبناء القدرات، إحدى مؤسسات مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، اتفاقية مع شركة "كيو" للتدريب والتطوير التعليمي للتعاون في تقديم خدمات التدريب وبناء القدرات.

وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للأكاديمية الأستاذ يوسف الرواس، مع رئيس مجلس إدارة شركة كيو، السيد ماهر الشوابكة.

وخلال اللقاء، أكد الأستاذ الرواس استعداد مجموعة طلال أبوغزاله العالمية لمواصلة التعاون لخدمة المجتمع المحلي والعربي وتعزيز مهارات الشباب لتحقيق أهدافهم وأهداف مؤسساتهم.

من جانبه، أعرب الأستاذ الشوابكة عن اعتزازه بالتعاون مع "طلال أبوغزاله العالمية"، مؤكدا أن هذا التعاون سيساهم بشكل فعال في تعزيز مهارات الطلاب في سوق العمل وتحقيق الفائدة للجانين، خاصة وأن الأكاديمية تلعب دورًا هاما في بناء قدرات الشباب في الأردن والمنطقة العربية.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للتعاون في تقديم العديد من الخدمات المهنية، بما في ذلك تنفيذ البرامج التدريبية، والمشاركة في تنفيذ المشاريع والعطاءات التدريبية، وتبادل المدربين لتنويع الخدمات المهنية، بالإضافة إلى إصدار شهادات تدريبية مشتركة بين شركة كيو للتدريب والتطوير التعليمي، معتمدة من قبل أكاديمية طلال أبوغزاله.

كما ناقش الجانبان البنية التحتية والأدوات والتطبيقات اللازمة ذات الصلة بخدمات التدريب وبناء القدرات، بهدف تمكين المتدربين والأكاديميين والطلاب من صقل مهاراتهم وتطبيق مخرجات التدريب في مسار حياتهم المهنية.

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