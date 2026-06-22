أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أبرمت أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش شراكة استراتيجية مع فندق "والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي"، أحد فنادق مجموعة "هيلتون" العالمية، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز الربط بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في قطاع الضيافة الفاخرة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى فتح أبواب أحد أبرز الفنادق الفاخرة في دولة الإمارات ليكون مركزاً تدريبياً عملياً للجيل القادم من محترفي الضيافة، بما يتيح للطلبة اكتساب خبرات ميدانية مباشرة داخل بيئة عمل فندقية رائدة.

كما تشمل الاتفاقية برامج تدريب عملي منظمة داخل الفندق، إلى جانب فرص إرشاد مهني وتجارب تطبيقية مباشرة، بما يتيح للطلبة اكتساب مهارات عملية متقدمة وربط مسارهم الأكاديمي ببيئة العمل الفندقية الفعلية في أحد أبرز فنادق هيلتون في مركز دبي المالي العالمي. ومع استمرار نمو قطاع الضيافة في دولة الإمارات، تبرز أهمية مواءمة التعليم الفندقي مع متطلبات العمل الفعلي في القطاع، بما يعزز جاهزية الخريجين للانخراط في بيئة العمل الفعلية.

وتمثل هذه الشراكة مع فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي خطوة جديدة في مسيرة الأكاديمية نحو إعداد قادة المستقبل، من خلال تعليم يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي المباشر في بيئة العمل الفندقي.

وفي هذا السياق، قالت جورجيت ديفي، المديرة العامة لأكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش: "تمثل الشراكة الجديدة مع فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة في إعداد طلابنا لسوق الضيافة الذي يعد من الأكثر ديناميكية على مستوى العالم. تقع على عاتقنا كمؤسسة تعليمية مسؤولية تعزيز ثقة الطلاب وجاهزيتهم للعمل في القطاع، وضمان قدرتهم على تقديم تجارب ضيافة بمعايير خدمة عالية، مع الالتزام بالقيم التي تعكس هوية الضيافة الإماراتية. ونحن فخورون بدعم نمو دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية المستوى، إلى جانب واحدة من أرقى العلامات في قطاع الضيافة الفاخرة عالميًا.”

في إطار هذه الاتفاقية، سيوفّر الفندق للطلبة فرصاً للتدريب الداخلي ومسارات مبكرة لدخول سوق العمل داخل أحد أبرز الفنادق الفاخرة في المنطقة، بما يتيح لهم اكتساب خبرة عملية مباشرة والاطلاع عن قرب على معايير الضيافة الراقية ومتطلبات هذا المجال. كما تشمل الشراكة برامج تدريبية وفرصاً لتطوير المهارات القيادية، من بينها محاضرات متخصصة، وبرامج إرشاد مهني، وورش عمل متخصصة يقدمها محترفون من الفندق والأكاديمية.

كما ستستفيد فرق العمل في "والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي" من برامج تطوير مخصصة، إلى جانب مشاريع مشتركة وأمثلة تطبيقية تعزز تبادل الخبرات بين البيئة الأكاديمية وقطاع الضيافة. وسيتم اعتماد أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش كشريك مفضل في عدد من فعاليات الفندق والمنتديات القيادية ومبادرات العلامة، بما يعزز هذا التعاون المستمر بين الطرفين.

من جانبه، قال جورج الأسمر، المدير العام لفندق "والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي": "على مدى أكثر من قرن، رسخت والدورف أستوريا مكانتها كإحدى أبرز العلامات الفندقية الفاخرة عالمياً. وانطلاقاً من ذلك، نحن سعداء بهذه الشراكة مع أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، للمساهمة في دعم وإعداد الجيل القادم من قادة قطاع الضيافة، مع تمكين فرقنا في الوقت ذاته برؤى جديدة وفرص للتعلم المستمر."

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نبذة عن أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش

افتتحت أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش في سبتمبر 2024، كمؤسسة تعليمية حديثة في دولة الإمارات متخصصة في تعليم الضيافة، معتمدة على مزيج متوازن بين الخبرة العالمية والهوية الثقافية الإماراتية.

توفر الأكاديمية برامج دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير في إدارة الضيافة، بما في ذلك بكالوريوس إدارة الضيافة العالمية وماجستير العلوم في إدارة الضيافة الدولية، مع خطط لإطلاق برنامج ماجستير في إدارة الرياضة والفعاليات في عام 2026.

تركز الأكاديمية على أسلوب التعلم العملي، وتضم مرافق حديثة تتيح للطلبة اكتساب مهارات عملية تؤهلهم لسوق العمل. كما تساهم الأكاديمية في دعم استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030 من خلال تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز مستقبل قطاع الضيافة.

تندرج الأكاديمية ضمن شبكة لي روش العالمية التي تضم مواقع في سويسرا وإسبانيا، وتنتمي إلى مجموعة سوميت التعليمية الرائدة عالميًا في تعليم الضيافة. وقد حصلت لي روش على المرتبة الثانية عالميًا في تخصص إدارة الضيافة والترفيه حسب تصنيف QS لعام 2026. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.lesroches.ae

نبذة عن فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا

تضم والدورف أستوريا محفظة عالمية تضم 35 فندقاً ومنتجعاً فاخراً حول العالم، وتشتهر بتقديم تجارب ضيافة راقية ترتكز على الخدمة الرفيعة والتجارب الاستثنائية وفنون الطهي المميزة في أبرز الوجهات العالمية.

وتقدم فنادق والدورف أستوريا تجربة إقامة متكاملة تجمع بين التصميم المعماري الأنيق، وصالة (بيكوك ألي Peacock Alley) الشهيرة، والمجموعات الفنية الراقية، والمطاعم الحائزة على نجوم ميشلان، إضافة إلى خدمات وتجهيزات فندقية عالية المستوى داخل الغرف والأجنحة. كما تضم العلامة محفظة عالمية من المشاريع السكنية الفاخرة التي توفر خصوصية المنزل مع خدمات ضيافة متكاملة بمعايير عالمية.

وتندرج والدورف أستوريا ضمن مجموعة هيلتون، إحدى أبرز شركات الضيافة العالمية.

يمكن حجز الإقامة عبر الموقع الإلكتروني waldorfastoria.com أو من خلال تطبيق Hilton Honors. كما يمكن الاطلاع على المزيد حول العلامة عبر stories.hilton.com/waldorfastoria ومتابعة حساباتها على منصتي X وإنستغرام.