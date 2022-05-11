دبي. أعلنت أفيردا، الشركة الرائدة في مجال إدارة ومعالجة وإعادة تدوير النفايات في الأسواق الناشئة، عن تعيين نيتيس لينتون في منصب المدير المالي.

وتتمتع نيتيس بخبرة واسعة ومعرفة تصل إلى أكثر من 20 عاماً في مجال الإدارة المالية ضمن قطاعي السيارات والخدمات اللوجستية، حيث شغلت منصب المدير المالي لشركة فورد موتور الشرق الأوسط وأفريقيا، كما شغلت مؤخراً منصب نائب المدير المالي للمجموعة في تريستر ترانسبورت، وهي شركة لوجستية متكاملة للطاقة تتخذ من دبي مقراً لها، حيث تولت مسؤولية إدارة فريق عمل الشؤون المالية. تحمل نيتيس درجة الماجستير في العلوم المالية ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة فلوريدا إيه آند إم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستتولى نيتيس مسؤولية تعزيز الشؤون المالية ودعم فرص تطوير الأعمال في الأسواق التي تعمل بها شركة أفيردا. كما ستساعد أيضاً في إدارة قرض استثماري بقيمة 45 مليون دولار حصلت الشركة عليه مؤخراً من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لبناء وتطوير مرافق إعادة تدوير جديدة، فضلاً عن توفير رأس مال تشغيلي إضافي لمبادرات الاستدامة الأخرى التي يجري العمل عليها.

وقالت نيتيس لينتون: "يسعدني الانضمام إلى فريق عمل الشؤون المالية في شركة أفيردا في هذا الوقت المميز، حيث تستقطب الشركة تمويلاً جديداً لدفع مبادرات الاستدامة الخاصة بها في جميع البلدان التي تعمل فيها. وتتماشى الأهمية التي توليها أفيردا لإعادة التدوير والاستدامة بشكل وثيق مع قيمي الشخصية، وهي أحد الأسباب التي جعلتني أحرص على الانضمام إلى فريق عمل الشركة. وأنا أتطلع إلى مباشرة عملي في المنصب الجديد والتعاون الوثيق مع فريق الشؤون المالية بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة داخل الشركة وخارجها".

من جهته، قال مالك سكر، الرئيس التنفيذي لشركة أفيردا: "ساهمت خبرة نيتيس السابقة في الإدارة المالية ضمن عدد من الشركات متعددة الجنسيات وحضورها في العديد من البلدان التي نعمل بها، في وصولها إلى منصب المدير المالي في أفيردا، وأنا واثق من أنها ستتفوق في هذا المنصب بالنظر إلى إنجازاتها السابقة. وأود أن أوجه الشكر إلى سمير شارما، المدير

المالي الحالي لدينا، على مساهمته التي لا تقدر بثمن في نجاح أفيردا على مدى السنوات الأربع الماضية وأتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

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نبذة عن أفيردا:

أفيردا هي الشركة الرائدة في مجل إدارة وإعادة تدوير النفايات في الدول الناشئة، وتعمل في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتقدم الشركة مجموعة واسعة ومتخصصة من الخدمات لأكثر من 60000 عميل كبير وصغير في القطاعين العام والخاص. ويشمل ذلك السلطات البلدية في المدن الكبرى بالإضافة إلى الأسماء المعروفة ضمن مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والسيارات وتجارة التجزئة والضيافة.

تأسست أفيردا التي تتخذ من دبي مقراً لها في عام 1964، وتركز الشركة بشكل متزايد على توفير حلول مستدامة تستخلص القيمة من النفايات، وتقلل استخدام الموارد الطبيعية المحدودة للكوكب وتدعم الاقتصاد الدائري. وتشمل محفظة خدمات الشركة جمع الصناديق وتنظيف شوارع المدن وفرز النفايات المنزلية وتحويلها إلى سماد وإعادة تدويرها والتخلص منها، بالإضافة إلى الإدارة الآمنة لتدفقات النفايات الخطرة بما في ذلك النفايات الطبية والمواد الكيميائية الخطرة. وهدفت الاستثمارات الأخيرة إلى تطوير قدرات الشركة على معالجة النفايات بهدف توفير خيارات استرداد دائرية في جميع الأسواق.

وتوظف الشركة حالياً أكثر من 14000 شخص حول العالم، ما يساعد على توفير فرص عمل في المجتمعات التي تخدمها. وتأتي حماية البيئة وصحة الإنسان في مقدمة أولويات الشركة التي تلتزم بالمعايير الدولية لمراقبة الجودة في جميع الأسواق التي تعمل بها والتي تشمل حالياً دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والمغرب وجنوب أفريقيا والكونغو والهند.