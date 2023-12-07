أعرب إيهاب عوض، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أفا مينا، عن تفاؤله الكبير بفرص تصدير العقارات المصرية خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في مؤتمر صناع القرار للقطاع العقاري.

أكد عوض أن مصر تمتلك فرصاً هائلة في تصدير العقار، نظراً لشدة الإقبال من البلدان العربية في الوقت الحالي، بهدف الاستثمار في عقارات مصر.

أشار عوض إلى أن الاهتمام المتزايد بالعقار سيعزز الاستثمار بشكل عام في مصر، مما سيسهم في جلب تدفقات مالية إيجابية تعزز الاقتصاد الوطني، وتجلب العملة الصعبة إلى مصر.

يذكر أن مجموعة «أفا مينا» تلعب دوراً بارزاً في دعم وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، وتمتلك عدة استثمارات في مصر والإمارات العربية المتحدة، في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية.

تأسست مجموعة أفا مينا عام 1994، وتواصل التوسع في نطاق استثماراتها، حيث تشمل مجموعة متنوعة من المشاريع مثل مصنع كيرو ماربل للرخام والجرانيت، وشركة البتول للرخام والجرانيت في الإمارات، بالإضافة إلى كمباوند أورو في العاصمة الإدارية وكمبوند أورو العبور، وأورو إن مول في العاصمة الإدارية.

وتشمل الاستثمارات أيضاً العديد من الأبراج السكنية والإدارية، فضلاً عن مزارع الملكة والأمير على مساحة 210 فدان لتصدير المحاصيل الزراعية.

وتأتي تصريحات إيهاب عوض، في إطار الفرص الواعدة في سوق العقارات المصرية، وتؤكد على دور مجموعة أفا مينا في تعزيز الاستثمار المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

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