الصفقة توسّع قطاع المياه والأغذية في "أغذية" بنسبة 6.5٪، وتضاعف قاعدة عملاء قطاع خدمات المياه للمنازل والمكاتب ثلاث مرات

تعزز الصفقة مكانة "أغذية" في قطاع خدمات المياه للمنازل والمكاتب المتنامي وتضيف علامة تجارية قوية في القطاع السائد



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة ، اليوم عن استحواذها على حصة 100٪ في مصنع ريفيير لتحلية وتعبئة المياه المعدنية ذ.م.م ("ريفيير") ، إحدى أبرز الشركات في مجال خدمات المياه المعبأة للمنازل والمكاتب بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر علامة تجارية قوية في القطاع السائد. وتضاعف هذه الخطوة الاستراتيجية قاعدة العملاء المنزلية لـ"أغذية" ثلاث مرات، كما تعزز ريادة المجموعة السوقية بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التشغيلية.

يُعزز هذا الاستحواذ قطاع المياه والأغذية في "أغذية"، حيث يؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع بنسبة 6.5٪، ويُمثّل دخولًا استراتيجيًا للمجموعة في القطاع السائد. ومع تزايد الطلب على خدمات المياه إلى المنازل في مختلف أنحاء الإمارات، توفر شركة ريفيير طاقة إنتاجية إضافية تدعم نمو "أغذية" المستمر، مما يضمن استمرارية الخدمة لشريحة أوسع من العملاء. ومن المتوقع أن يكون لاستحواذ "ريفيير" أثر إيجابي مباشر على أرباح "أغذية"، حيث يُحقق قيمة على المدى القصير والطويل عبر تحقيق وفورات التكاليف، وعمليات أكثر كفاءة، والاستفادة من القدرات المشتركة. كما سيُعزز من كفاءة التصنيع والتوزيع ويدعم التوسّع الجغرافي للمجموعة.

تأسست "ريفيير" في عام 2003 ، وتخدم حالياً العملاء في مختلف أنحاء أبوظبي والعين ودبي والشارقة ، بشكل أساسي في القطاع السائد. تدير الشركة ثلاث منشآت تعبئة في أبوظبي ودبي، وتشغل أسطولًا يضم أكثر من 160 شاحنة توصيل. ويعمل في "ريفيير" أكثر من 780 موظفًا في مجالات الإنتاج، والخدمات اللوجستية، وخدمة العملاء، تتمتع "ريفيير" بخبرة واسعة في قطاع خدمات المياه للمنازل والمكاتب ، التي ستكمل قدرات "أغذية" التشغيلية وخبراتها السوقية والتميز في الخدمة. كما تعتبر العلامة التجارية "ريفيير" علامة راسخة في القطاع السائد، وهي معروفة بولائها القوي للعملاء، وموثوقيتها العالية للخدمة. سيضمن فريق الإدارة الحالي في "ريفيير" انتقالاً سلساً واستمرارية الأعمال وتحقيق التآزر من خلال فترة التكامل التشغيلي. وستحتفظ "أغذية" بعلامة "ريفيير" التجارية، نظرًا لقوتها السوقية وولاء عملائها الراسخ. وتماشيًا مع استراتيجية النمو الأوسع نطاقاً لمجموعة "أغذية"، فإن هذا الاستحواذ يعزز ريادة المجموعة في قطاع المياه لخلق قيمة طويلة الأجل للعملاء وأصحاب المصلحة. وبفضل الأساس القوي للسوق والخبرة العميقة في القطاع، تتمتع "أغذية" بوضع مثالي جيد لتحسين العمليات والارتقاء بمستوى العروض المقدمة للعملاء عبر هذا التوسع الاستراتيجي.

تعليقًا على هذه الخطوة، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "بعد النمو القوي الذي شهدناه في قطاع المياه خلال عام 2024، يعزز استحواذنا على "ريفيير" ريادتنا في سوق المياه في الإمارات، ويوسّع نطاق حضورنا، ويعزز نمونا في قطاع خدمات المياه للمنازل والمكاتب. يتيح لنا الدخول إلى القطاع السائد خدمة قاعدة عملاء أوسع مع تعزيز الكفاءات التشغيلية عبر شبكتنا. وبفضل خبراتنا العميقة وسجلنا الحافل في التنفيذ الاستراتيجي، نحن واثقون من أن هذه الخطوة ستوفر قيمة طويلة الأجل لعملائنا وأصحاب المصلحة والسوق بشكل عام."

من جانبه، قال علي مويدين كنكيل، الشريك المالك لـريفيير" :على مدار أكثر من عقدين، رسّخت"ريفيير" مكانتها في قطاع خدمات المياه للمنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعة بالتزامنا بالجودة والتميز في الخدمة وثقة العملاء. ومع انتقال الأعمال، نحن على ثقة بأن "أغذية" هي الشريك المناسب للحفاظ على هذا الإرث ودفع عجلة النمو المستقبلي. وبفضل ريادة "أغذية" وحجمها وخبرتها التشغيلية، تتمتع "ريفيير"، بوضع جيد لتعزيز عروضها للعملاء، وتسريع وتيرة نموها، وتعزيز وجودها في السوق. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع "أغذية" خلال الفترة الانتقالية لضمان الاندماج السلس ومواصلة تقديم الخدمة الموثوقة التي يعتمد عليها عملاء "ريفيير"".

ولا تزال "أغذية" ملتزمة بدفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز الكفاءات التشغيلية، وتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ومن خلال نهج منضبط للتوسع وتحسين محفظتها الاستثمارية، تواصل المجموعة البحث عن الفرص الاستراتيجية التي تعزز موقعها في السوق وتسرّع وتيرة نموها. وبينما تنفذ المجموعة استراتيجيتها طويلة الأجل، فإنها لا تزال تكرس تركيزها على بناء أعمال مستقبلية تحقق نموًا مستدامًا ومربحًا.

وتخضع الصفقة لاستيفاء الشروط التنظيمية وإتمام الموافقات اللازمة.

نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" ش.م.ع التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتمتلك المجموعة أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه والأغذية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وفوس، أغذية العين ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

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