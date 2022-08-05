الجنيسة للأدوية التنافسية البيئة موازنة في ساعد المسجلة التجارية العلامة ذات والأدوية المحاقين أدوية لقطاع القوي النمو

لندن، الممكلة المتحدة: تعلن "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي."، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن نتائجها المرحلية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 حزيران 2202.

خلال النصف الأول من عام 2202، كانت إيرادات المجموعة الأساسية ثابتة عند 1.213 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 1.216 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2021؛ حيث عوّض الأداء القوي لأدوية المحاقين والأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة تأثير تراجع تسعير الأدوية الجنيسة. وانخفضت أرباح التشغيل الأساسية بنسبة 4% لتصل إلى 296 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا في أرباح الأدوية الجنيسة. وتمت المحافظة على تدفق نقدي جيد من الأنشطة التشغيلية بقيمة 169 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الحفاظ على مخزون سليم لضمان استمرارية التوريد.

وقال سعيد دروزة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لـ "الحكمة": يُعدّ أداء "الحكمة" المرن في النصف الأول شهادة على قوة أعمالنا الرئيسية، مدعوماً بمحفظة أعمالنا الواسعة وقدراتنا العالية. وقد ساعد نمو أرباح قطاعيْ أدوية المحاقين والأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بنسبة مزدوجة في تعويض الانخفاض في الأدوية الجنيسة الناجم عن الضغوط التنافسية على مستوى القطاع. تشكّل محفظة أعمالنا المتنوعة والمتنامية، ومكانتنا الرائدة في السوق، وبصمتنا التصنيعية الفريدة، وقوة علاقاتنا مع العملاء ركيزة أساسية قوية لتحقيق المزيد من التقدم والنمو، ومن خلال نظرتنا الواثقة نحو المستقبل، نتوقع الحفاظ على زخم جيد في قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة وأدوية المحاقين، وأن تحقق الأدوية الجنيسة نمواً في عام 2023".

نمت عائدات قطاع أدوية المحاقين العالمي بقوة بنسبة 9%، مدفوعة بعمليات الاستحواذ على أعمال Custopharm وTeligent، ومقرهما الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن الأداء الجيد في أوروبا. وارتفعت أرباح التشغيل الأساسية لقطاع أدوية المحاقين بنسبة 12%. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفضت عائدات قطاع أدوية المحاقين بشكل طفيف على أساس الإقرار، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع المبيعات في لبنان والعراق. وقد تم تعويض ذلك على الأغلب من خلال عمليات الإطلاق الجديدة الناجحة، فضلاً عن الأداء الجيد لمنتجات البدائل الحيوية الخاصة بالمجموعة، مع استمرار "الحكمة"

في الانطلاق في أسواق جديدة وزيادة حصتها في السوق. وما تزال تتوقع نمو إيرادات قطاع أدوية المحاقين بنسبة أحادية متوسطة إلى عالية وهامش التشغيل الأساسي بين 36% إلى 37%.

و قد حقق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة نمواً جيداً في عدة أسواق رئيسية لـ "الحكمة"؛ حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 6%. وأدى تحسين مزيج المنتجات إلى نمو أرباح التشغيل الأساسية بنسبة 16% وهامش التشغيل الأساسي بنسبة 21.8%. ويستمر قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة بالاستفادة من وجود "الحكمة" الراسخ في المنطقة، المتمثّل في 23 منشأة تصنيعية، و2000 موظف وموظفة مبيعات يتمعون بخبرة قوية، ومجموعة واسعة من منتجاتها الخاصة والمرخصة. وكان النمو القوي للإيرادات في النصف الأول مدفوعاً بالأداء الجيد في معظم أسواقها؛ حيث تستفيد المجموعة من محفظة أعمال متنوعة بشكل متزايد من العلاجات عالية القيمة. وكان أداء أسواق الجزائر والمغرب والعراق جيداً بشكل خاص في النصف الأول. وفي الوقت الذي تأثرت فيه المجموعة بتراجع سعر العملات، لا سيّما في مصر، لا يزال زخم أعمالها الأساسية قوياً، مما يمكّنها من زيادة الإيرادات بالعملة المُقررة والثابتة. وتتوقع المجموعة الآن أن تنمو عائدات قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية بنسبة أحادية منخفضة على أساس الإقرار، وبنسبة أحادية متوسطة على أساس العملة الثابتة ونتوقع أن يتم تقسيم أرباح التشغيل الأساسية بشكل متساوٍ على مدار العام.

تأثر قطاع الأدوية الجنيسة بالبيئة التنافسية القوية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت لتباطؤ أكثر من المتوقع لعمليات الإطلاق الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 18%، وتحقيق هامش تشغيل أساسي يبلغ 17.6%. وعلى المدى المتوسط، لدى "الحكمة" مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة قيد التنفيذ وتحرص على تحسين مزيج منتجاتها، مع التركيز على منتجات أكثر تعقيداً وتخصصاً من شأنها تحسين مرونة القطاع. وتتوقع الشركة الآن أن تكون إيرادات قطاع الأدوية الجنيسة في حدود 650 مليون دولار أمريكي إلى 675 مليون دولار أمريكي، وأن يتراوح هامش التشغيل الأساسي بين 15% و16%.

وفيما يتعلق بالتقدم الاستراتيجي نحو نمو الأعمال في المستقبل، أكملت "الحكمة" بنجاح عمليات الاستحواذ على أصول Custopharm وTeligent الكندية، ووسعت بصمتها الأوروبية من خلال الدخول إلى سوق أدوية المحاقين الفرنسية، مع الاستثمار في تصنيع أدوية المحاقين المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم محفظة المنتجات المتنامية. واستفادت أيضاً من الطلب القوي على منتجات الأورام في الجزائر بدعم من استثمارها المستمر في التصنيع المحلي ومن المساهمة القوية من أدوية الأمراض المزمنة، التي شكلت 80% من النمو في إيرادات الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة

في النصف الأول، واستمرار الاستثمار في القدرات التجارية لدعم تطوير محفظة متخصصة ومتنامية وفرص نمو أكثر مرونة في قطاع الأدوية الجنيسة.

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