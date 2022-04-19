تدخل تقنية الوخز بالشفط إلى الإمارات العربية المتحدة، مما يجعل فحوصات الجلوكوز غير المؤلمة عمليًا الآن احتمالًا للأشخاص الذين يعانون من السكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شركة ديابوينت هي المكان المثالي للأشخاص المتأثرين بالسكري. تقدم ديابوينت المجتمع والفعاليات والتعليم والدعوة والمنتجات في مجال الصحة والعافية لأصحاب السكري.

وقعت شركة ديابوينت اتفاقية مع شركة جنتيل، وهي إحدى أكبر شركات العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الصحية في شمال غرب المحيط الهادئ للولايات المتحدة، حيث تواصل تحسين النتائج الصحية لأصحاب السكري في المنطقة. ستقوم ديابوينت بتوزيع جهاز الوخز بتقنيةة الشفط من جنتيل في الإمارات العربية المتحدة في إطار شراكة توزيع دولية جديدة.

تقوم جنتيل بتصنيع جهاز الوخز بالشفط الوحيد الذي تم ترخيصه من قِبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام في أي مكان على الجسم. من خلال قراءات عينات الدم المأخوذة من راحة اليد والتي تطابق أطراف الأصابع الحساسة، يقلل جنتيل بشكل كبير من الألم المرتبط بمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم.

تفخر كلتا الشركتين بإتاحة هذه التكنولوجيا للسكان الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم وتحسين إدارة السكري لديهم. وفقًا لإحصاءات الاتحاد الدولي للسكري، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أعلى معدلات انتشار السكري على مستوى العالم.

بصفتها الموزع المعتمد لجهاز جنتيل للوخز، يتشرف ديابوينت بالانضمام إلى مهمة جنتيل لتوفير الراحة من الانزعاج والخوف من خلال فحوصات الجلوكوز المريحة. علق نائب رئيس المبيعات والتسويق، مارك بيركوفيتش على الصفقة قائلاً: ”أنا سعيد للغاية لتقديم حل جنتيل لمزيد من الأشخاص. من خلال السعي لتقليل الألم، نعمل على تحسين التزام المريض، والنتائج الصحية في نهاية المطاف لمن هم في أمس الحاجة إليه“.

كما تشعر باميلا ديورانت، المؤسسة والمديرة العامة لشركة ديابوينت، بالحماسة نفسها بشأن الاتفاقية. ”من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نتعاون مع شركائنا في العمل لأننا ندعم أصحاب السكري في جميع جوانب رعايتهم. جنتيل هو بالتأكيد أحد هؤلاء الشركاء الذين يشبهوننا في الرغبة في تحسين جودة حياة أصحاب السكري ومن حولهم“.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن شركة ديابوينت

تم إنشاء ديابوينت بواسطة باميلا ديورانت، والدة طفل تم تشخيصه بالسكري من النوع الأول في عمر ٢٠ شهرًا. تركت مهنة ناجحة في شركة كبيرة في عام ٢٠١٦ لتأسيس ديابوينت - المكان المثالي للأشخاص المتأثرين بالسكري.

عندما تعلمت طريقها حول إدارة السكري بصفتها مسؤولة الرعاية لابنها، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لفهم التحديات والثغرات والوصمة التي يواجهها ابنها والآخرون أصحاب بالسكري يوميًا -على المستوى الشخصي ومن منظور الرعاية. ألهمها ذلك لإنشاء ديابوينت، التي توفر التثقيف بشأن السكري، وخدمات التدريب، وشبكة اجتماعية لأصحاب السكري، والمنتجات عبر منصة عبر الإنترنت لدعم الأشخاص الذين لديهم السكري، بالإضافة إلى تدريب التثقيف لمقدمي الرعاية الصحية الذين يدعمون أصحاب السكري.

