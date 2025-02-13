أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك عن مشاركة "بلاك سكاي" القابضة، الشركة الرائدة ضمن مجال المعلومات الفضائية، كجهة راعية داعمة لفعالية "حوارات آيدكس" المرتقبة خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس). ويقام المعرضان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، بين يومي 17 و21 فبراير في مركز أدنيك أبوظبي.

وتنظّم مجموعة أدنيك الدورة الأكبر حتى الآن من معرضي آيدكس ونافدكس بالشراكة مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، حيث سيشكلان منبراً لحشد عالمي رائد في قطاعي الدفاع والأمن. وبحضور نخبة من كبار صانعي القرار الحكوميين والدبلوماسيين والشركات العالمية، سيتمكن المبتكرون والشركات من بناء علاقات مع المستثمرين والتواصل مع المسؤولين التنفيذيين وإبرام شراكات جديدة.

وأضافت "حوارات آيدكس" و"حوارات نافدكس" منذ عقدها لأول مرة خلال الدورة السابقة من المعرضين، بُعداً جديداً لهما عن طريق رعاية النقاشات الرفيعة والريادة الفكرية. وستجمع دورة العام الحالي أبرز رواد قطاع الدفاع، بما يضم مسؤولين من المؤسسات العسكرية والمبتكرين وصانعي القرار الدوليين وقادة قطاع الأعمال لبحث أهم تحديات وفرص القطاع، مع التركيز على الابتكار والاستراتيجية والتعاون العالمي. سيحظى الحضور بفرصة التفاعل مع النقاشات والمشاركة في جلسات أسئلة وأجوبة والتواصل مع خبراء القطاع، لتشكيل مستقبل العمليات العسكرية والأمن الدولي والتقدم التكنولوجي.

وقال سعيد المنصوري، مستشار المعارض الدفاعية لدى مجموعة أدنيك: "تظهر مشاركة بلاك سكاي كجهة راعية داعمة لمعرضي آيدكس ونافدكس رؤيتنا المشتركة الرامية إلى توطيد التعاون وتسريع الابتكار في قطاع الدفاع. وتتماشى خبرات الشركة في تقديم المعلومات الجغرافية المكانية الآنية مع ذهنية استشراف المستقبل التي يتحلى بها معرضا آيدكس ونافدكس. ويبرز المعرضان التزام مجموعة أدنيك بترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للدفاع، ودعم أهم القطاعات، ودفع عجلة تنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة".

وقال أندي ستيفنسون، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية لدى بلاك سكاي: "تسعدنا المشاركة في أكبر دورة من آيدكس ونافدكس، حيث يقدّم المعرضان منصة عالمية وفرصة استثنائية للتفاعل مع رواد الدفاع والأمن، وعرض قدراتنا المتطورة والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاع. وتجسّد شراكتنا مع مجموعة أدنيك التزامنا برعاية التعاون الدولي والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتخطي أصعب التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الدفاع. ونتطلع إلى مشاركة رؤانا حول المعلومات الجغرافية المكانية الآنية واستكشاف آفاق جديدة للابتكار والنمو الاستراتيجي في مجتمع الدفاع العالمي".

ومع حضور كبرى الشركات والخبراء العالميين، ستسهم الريادة الفكرية التي سيقدمها معرضا آيدكس ونافدكس 2025 في إبرام شراكات تجارية جديدة ورعاية الشركات الناشئة وتسريع تطوير التكنولوجيا الجديدة لتشكيل مستقبل قطاع الدفاع والأمن. وسيمثل المعرضان لحظة محورية للأطراف المعنية ضمن القطاع، حيث سيقودان نقاشات تستشرف المستقبل وترعى تعاوناً سيحدد ملامح الجيل المقبل من الحلول الدفاعية.

نبذة عن "بلاك سكاي"

تشكّل "بلاك سكاي" شركة معلومات فضائية آنية تقدّم صوراً وتحليلات ومراقبة عالية التردد حسب الطلب للمواقع والأصول الاقتصادية والأحداث الأكثر أهمية واستراتيجية حول العالم. تمتلك وتدير "بلاك سكاي" نظام معلومات تجارية آنية مصمم خصيصاً يعدّ من الأكثر تقدماً في القطاع، ويجمع بين قوة منصة برمجيات "بلاك سكاي سبكترا" للمهام والتحليلات وكوكبة الشركة من الأقمار الصناعية منخفضة المدار.

ومن خلال "بلاك سكاي"، يمكن للعملاء رؤية التغييرات وفهمها واستشرافها لامتلاك أفضلية تكتيكية واستراتيجية حاسمة، مع التصرف بسرعة وبصورة سبّاقة. وتحظى الشركة بثقة مجموعة من الجهات الحكومية الأمريكية والدولية والشركات التجارية والمؤسسات حول العالم. ويقع مقر "بلاك سكاي" في منطقة هيرندون بولاية فيرجينيا، ويجري تداول أسهمها في بورصة نيويورك تحت رمز BKSY.

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