توسع شركة التكنولوجيا أنشطتها الاستثمارية من خلال الاستحواذ على شركة خدمات التوصيل "جيبلي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: "لايف غلوبال" هي شركة لوجستية ومزود لحلول البرمجيات حيث تقدم خدمات للمؤسسات والشركات المختلفة بهدف تمكين الشركات من رقمنة رحلة عملائها من الطلب إلى الدفع ثم التسليم. استحوذت الشركة مؤخرًا على حصة أغلبية في "جيبلي"، وهي شركة رائدة في الإمارات العربية المتحدة في مجال التوصيل والخدمات اللوجستية.

يمثل استحواذ "لايف" على "جيبلي" خطوة مهمة كجزء من استراتيجية الاستثمار الجديدة للشركة، التي تهدف إلى توسيع خدماتها والوصول إلى أسواق جديدة.

ازدهرت "لايف" منذ إنشائها في عام 2016، وتطورت لتصبح مزود حلول شاملة. تستخدم الشركة الآن المنصات والخدمات المستندة إلى السحابة للمساعدة في تسهيل مئات الملايين من الطلبات كل شهر نيابة عن العلامات التجارية الرائدة في مجالات التجارة الإلكترونية والأغذية والمشروبات والبقالة والرعاية الصحية.

وسيمكن الاستحواذ من زيادة نمو "جيبلي " من خلال الاستفادة من شبكة "لايف" الغنية في أسواقها الحالية مع تعزيز قدراتها التشغيلية لتقديم حلول توصيل فريدة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق علق نادر مصيطف، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "لايف" بالقول: "هذا وقت مهم بالنسبة لنا. لقد قمنا بأربع عمليات استحواذ في مدة تقل عن 12 شهراً. لدينا طموح لما نريد تحقيقه

في العامين المقبلين بإجمالي استثمارات تصل إلى أكثر من 150 مليون دولار."جيبلي" قصة نجاح استثنائية ويسعدنا أن نعمل معًا في المرحلة التالية من الرحلة. هذا الاستثمار هو واحد من عدة شراكات في مخططنا و سنسعى بنشاط للبحث عن شركات لإضافتها إلى مجموعة خدماتنا ".

شهدت "جيبلي" نموًا سريعًا منذ أن أسسها رمان باثاك و رام برادار في عام 2016 ، بمساعدة مستثمرهم الرئيسي ، "أكسيد". وفي غضون 6 سنوات فقط، ضمت الشركة أكثر من 500 عميل رئيسي عالمي وإقليمي عبر العديد من الصناعات. فإن "جيبلي" تسير على الطريق الصحيح لتسريع نموها مع هذا الاستثمار الأخير.

ومن جانبه، قال رامان باثاك، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ"جيبلي": "نحن متحمسون للترحيب بـ"لايف غلوبال" كشريك لنا في النمو. تم العمل على هذا التحالف لتعزيز اقتراحاتنا وخلق أوجه تآزر فريدة من نوعها بهدف إفادة عملائنا. ونحن على ثقة من التطور الاستراتيجي الممتاز الذي سيستفيد منه جميع الأطراف المعنية. سنكون معاً أكثر مرونة واستعدادًا للفرص المتاحة في المستقبل".

كما علق عبد الله الشيباني، الرئيس التنفيذي لشركة "أكسيد" قائلاً: "يعد تعاون "جيبلي" و "لايف غلوبال" تطوراً استراتيجياً ممتازاً يستفيد منه جميع الأطراف المعنية. نحن في" أكسيد" نؤمن دائمًا بإمكانيات "جيبلي" و سنواصل دعم هذه الشراكة ".

مع ازدياد نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة، تركز الشركات على تطوير الاستراتيجيات التي تعزز التجارة عبر الإنترنت. تلعب حلول "لايف" دورًا محوريًا في تمكين هذه الشركات من الازدهار في المشهد الرقمي، بعد أن نجحت في توسيع عروضها لتشمل إنشاء الطلبات وإدارتها والمدفوعات والتسليم عبر 20 سوقًا. مع هذا النمو ترغب الشركة في تحسين خدماتها وتطويرها باستمرار، بدعم من كبار المستثمرين والمؤسسات الإقليمية.

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ملاحظات للمحررين:

تأسست “لايف” في عام 2016، وهي منصة لحلول البرمجيات حيث تقدم خدمات للمؤسسات والشركات المختلفة بهدف تمكين الشركات من رقمنة رحلة عملائها من الطلب إلى الدفع ثم التسليم.

من خلال مجموعة التقنيات الرقمية المتزايدة باستمرار، تعمل حلول “لايف” عن تمكين الشركات عبر قطاعات متعددة لإدارة العمليات اللوجستية بسلاسة، وتحسين جدول المجموعة كما تتبع الشحنة وتوفير تحليلات فعّالة وتعزيز قنوات اكتساب العملاء.

تعمل “لايف” من 20 دولة حول العالم ومقرها في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم حلولها لمئات العملاء والعلامات التجارية الرائدة في مجالات التجارة الإلكترونية والأدوية والاتصالات، والبقالة، وصناعات الأطعمة والمشروبات.

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اليان شلهوب global.com-eliane@jwi

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