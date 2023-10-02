أبو ظبي، أعلنت اليوم شركة رؤية بارتنرز المحدودة، وهي شركة مديرة صناديق للأسواق الناشئة مرخصة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي، أنها أطلقت صندوق رؤية برايفت كابيتال إل ب، الذي تديره شركة رؤيا بارتنرز والمصنفون كصندوق ائتمان خاص.

يهدف صندوق رؤيا بارتنرز إلى أن يصبح حافزا لنمو شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم حلول تمويلية مخصصة لشركات السوق المتوسطة لاستخدامها في مختلف الاحتياجات، مثل توفير رأس مال النمو، وتمويل النفقات الرأسمالية، مما يتيح إعادة تنظيم الميزانيات العمومية، وتمويل معاملات الاندماج والاستحواذ، وعمليات الاستحواذ بالاستدانة.

ويهدف الصندوق من خلال ذلك إلى تحقيق مزيد من النمو لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوسع نطاقا وزيادة التنويع الاقتصادي من خلال جذب تأسيس الشركات وتوسعها وبالتالي جذب المواهب البشرية إلى المنطقة.

وقال ميرزا ​​بيج وراشد صديقي، مؤسسا رؤيا بارتنرز: "إنه لشرف لنا أن نصل إلى هذا الإنجاز في سوق أبو ظبي العالمي. يسلط إطار عمل صندوق الائتمان الخاص الجديد لسلطة تنظيم الخدمات المالية الضوء على التفاني في الابتكار والنمو الاقتصادي في سوق أبو ظبي العالمي والمنطقة الأوسع. وستعرض رؤيا برايفت كابيتال إل بي التأثير الإيجابي للعمل ضمن ولاية مالية تطبق أفضل الممارسات العالمية التي تمكن شركات الاستثمار المحلية مثل رؤيا للمنافسة العالمية من داخل أبو ظبي.

وقال عمر الياور، الشريك في رؤيا بارتنرز: "أعرب المستثمرون الإقليميون والدوليون عن حماسهم تجاه التطور الإيجابي داخل سوق أبو ظبي العالمي الذي يجذب ويسمح لشركات مثل رؤيا بالازدهار داخل النظام البيئي".

وقال آرفيند رامامورثي، رئيس تطوير السوق في سوق أبو ظبي العالمي: "نهنئ رؤيا على إطلاق صندوقها الجديد ونتطلع إلى مساهمتها في النظام البيئي القوي والمتنامي لسوق أبوظبي العالمي للصناديق وشركات إدارة الأصول. وقد مكن التعزيز الأخير من قبل سوق أبو ظبي العالمي لإطاره التنظيمي للسماح لصناديق الائتمان الخاصة قد مكّنت مديري الصناديق مثل رؤيا بارتنرز من تأسيس أعمالهم داخل سوق أبوظبي العالمي والسماح لهم بتأسيس وجودهم الإقليمي في أبوظبي. إن القيمة التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي لسوق الائتمان الخاص تعزز بيئة تنظيمية مواتية، مما يفتح الأبواب أمام عدد لا يحصى من الفرص للشركات في المنطقة وخارجها، مما يعزز المشهد المالي في أبوظبي ".

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) هو المركز المالي الدولي (IFC) لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تم افتتاحه للعمل في 21 أكتوبر 2015. يعزز سوق أبو ظبي العالمي مكانة أبو ظبي كمركز مالي رائد ومركز أعمال يخدم وهي حلقة وصل استراتيجية بين الاقتصادات النامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وبقية العالم.

يعمل سوق أبو ظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي يعتمد على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، ويحكم جزيرة الماريه بأكملها وجزيرة الريم التي تم تحديدها كمنطقة مالية حرة في أبو ظبي.

تم تصنيف سوق أبو ظبي العالمي كواحد من أفضل شركات التمويل الدولية المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كما تم تصنيفه كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ينجذب نظامها البيئي للأعمال التقدمي والشامل نحو المؤسسات المالية وغير المالية العالمية مع الاستفادة من أوجه التآزر بين سوق أبوظبي العالمي والولايات القضائية المتعددة لتي تعد واحدة من المراكز المالية الأكثر تقدمًا وتنوعًا وحكمًا تدريجيًا في العالم.

لمزيد من التفاصيل حول سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة www.adgm.com أو متابعتنا على تويتر وإنستغرام: @adglobalmarket ولينكد إن: سوق أبوظبي العالمي @Abu

للاستفسارات الإعلامية أو مزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، يرجى الاتصال ب:

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال ب:

سايمون هايلز

رئيس الشرق الأوسط

إيدلمان سميثفيلدإم

البريد الإلكتروني: simon.hailes@edelmansmithfield.com

كاجا مهيسن

للاتصالات المؤسسية، سوق أبو ظبي العالمي

البريد الإلكتروني: media@adgm.com

عن رؤيا بارتنرز

رؤيا بارتنرز المحدودة هي شركة ائتمان خاصة مستقلة يقع مقرها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وتوفر حلول تمويل مخصصة لشركات القطاع الخاص في الأسواق النامية من خلال الصناديق التي تديرها. تعمل حلول التمويل التي تقدمها رؤيا بارتنرز النمو الاقتصادي والابتكار بين الشركات. وتسمح الصناديق التي تديرها رؤيا بارتنرز أيضًا للمستثمرين بالمشاركة في فئة الأصول الائتمانية الخاصة الإقليمية المتنامية بما يتماشى مع رؤية سوق أبوظبي العالمي لمستقبل التمويل.

تخضع شركة رؤيا بارتنرز المحدودة للرقابة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبو ظبي العالمي .