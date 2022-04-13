ستشمل هذه الشراكة مجالات الترخيص والتصنيع والتوريد للعقاقير والأدوية المختارة من شركة أسينو لتغطية احتياجات المرضى في جميع أنحاء المملكة.

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة «أسينو» السويسرية، الشركة الرائدة والشريك الموثوق للمنتجات والخدمات الصيدلانية عالية الجودة، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة «بترجي فارما» للتصنيع الدوائي في السعودية، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع «برنامج تحول القطاع الصحي» الذي يندرج ضمن رؤية السعودية 2030.

وقد أبرم الطرفين هذه الشراكة في أعقاب إعلان شركة «أسينو» مؤخراً عن توسيع نطاق أعمالها في السعودية، وشهد حفل التوقيع حضور كل من سعادة "عبد الله المسعود" الملحق التجاري السعودي في سويسرا، و"ستيفن سالتوفت" الرئيس التنفيذي لشركة أسينو، والدكتور "أندرو بيرد" المدير العام ورئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة أسينو، بالإضافة إلى "فهد العتيبي" مدير عام شركة أسينو في المملكة العربية السعودية، و "محمد بترجي" المدير العام لشركة بترجي فارما.

وبهذا الصدد صرح سعادة عبد الله المسعود الملحق التجاري السعودي في سويسرا "نرحب بالخطوة التي اتخذتها شركة أسينو لتوسيع نطاق حضورها في المملكة ، فضلاً عن تعاونها مع منظمات مثل «بترجي فارما» التي ستعزز من عملية وصول العلاجات للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية. وستساهم مثل هذه الشراكات في بلوغ «رؤية السعودية 2030» وتحقيق أهداف «برنامج تحول القطاع الصحي» في المملكة الذي يركز على الجودة والرعاية وتحسين نتائج العلاج ".

وحول أهمية هذه الشراكة عَلّق مدير عام شركة أسينو في السعودية فهد العتيبي قائلاً :"نلتزم دائماً في أسينو بتطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال تسريع وتيرة الوصول إلى الأدوية عالية الجودة التي تحظى بثقة الحكومة والمرضى، ويعتبر توسعنا بالمملكة والتعاون مع مؤسسات مثل «بترجي فارما» خطوة مهمة لتعزيز التزامنا في السعودية، الأمر الذي سيمكننا من تكثيف خدماتنا المقدمة للمرضى وتوفير معايير أعلى للأداء، فضلاً عن العمل باحترافية لتحقيق نتائج أفضل في مجال الرعاية الصحية وتمهيد الطريق لمجتمع أكثر تطوراً".

ويعد «برنامج تحول القطاع الصحي» مكوناً رئيسياً ضمن «برنامج التحول الوطني» في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تعزيز جودة وفاعلية الرعاية الصحية والمخرجات العلاجية. في هذا الإطار، تأتي هذه الشراكة مع بترجي فارما لتعزيز التزام أسينو الرامي إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الأدوية الرئيسية عالية الجودة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية. وتتضمن اتفاقية الشراكة بين الطرفين تسليم المنتجات على مرحلتين، تكمن المرحلة الأولى في توفير أدوية «أسينو» المضادة للإمساك في هذا العام، بينما سيتم اتاحة أدوية مرض ارتجاع المريء والذي يعرف أيضًا باسم (الارتجاع المعدي المريئي) خلال عام 2024.

من جهته، سلط المدير العام لشركة بترجي فارما محمد بترجي الضوء على تفاصيل هذه الاتفاقية قائلاً :" تأتي شراكتنا مع أسينو تماشياً مع «برنامج تحول القطاع الصحي» وطموحاتنا لتحسين المجتمع في السعودية".

وأضاف بترجي قائلاً :"ستسهم الاتفاقية الخاصة بالترخيص في تسريع وتيرة وصول المرضى السعوديين إلى الأدوية التي تمكنهم من أن يحظوا بحياة ذات جودة عالية، ونحن نفخر باتفاقيتنا مع شركة أسينو التي تصب في صالح هذه الرؤية".

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