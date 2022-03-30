في أعقاب نموها الكبير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

تخطط الشركة السويسرية للأدوية تماشيًا مع مهمتها العالمية ودعماً لرؤية المملكة الوطنية 2030 ، تقديم أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة للمرضى من المواطنين والوافدين في السعودية

الرياض ، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة »أسينو «، الرائدة في المنتجات والخدمات الصيدلانية عالية الجودة في المنطقة عن توسيع نطاق حضورها عبر افتتاح فرع لها في المملكة العربية السعودية بجدة، وتأتي هذه الخطوة في اطار خططها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا سعيًا لتحقيق مهمتها المتمثلة في توفير الوصول إلى أدوية عالية الجودة للمرضى.

وقد جاء هذا الإعلان خلال حدث أقيم في وزارة الاستثمار ، حيث شهد حضور كل من ؛ الدكتورة سارة الثاري المديرة الإدارية والمستشارة في وزارة الاستثمار ؛ وسعادة عبد الله المسعود الملحق التجاري السعودي في سويسرا ؛ وستيفن سالتوفت الرئيس التنفيذي لشركة أسينو ؛ الدكتور أندرو بيرد المدير العام ورئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة أسينو ؛ فهد العتيبي مدير عام شركة أسينو في المملكة العربية السعودية.

وبهذا الصدد أكدت المديرة الإدارية لشؤون التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية في وزارة الاستثمار الدكتورة سارة الثاري على أن التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية تأتي على رأس أجندة أعمالهم الوطنية ، مُشيرةً إلى التزامهم الراسخ بالشراكة مع أبرز المبتكرين والخبراء العالميين في هذا المجال لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية في المملكة. كما أعربت الدكتورة عن سعادتها بالخطوة التي اتخذتها شركة أسينو لتوسيع نطاق عملياتها وبصمة تواجدها على أراضي المملكة ، حيث رحَّبَت بالتزام الشركة واستثماراتها في منظومة قطاع الرعاية الصحية في السعودية ، منوهةً على أن أسينو تتمتع بسجل حافل في توفير أفضل الأدوية المتطورة عبر جميع أنحاء المنطقة. وأضافت في حديثها قائلةً "نحن على ثقة بأن هذه هي مجرد البداية لتمهيد الطريق نحو شراكة مستمرة وناجحة بين أسينو وحكومة المملكة العربية السعودية".

ومن الجدير بالذكر أن شركة »أسينو «سجلت أول حضور لها داخل أراضي المملكة في عام 2017 عبر إنشاء مكتب علمي، بينما جاءت القرارات التوسعية لاحقاً على خلفية الطلب الكبير والمتنامي لمنتجات الشركة وخدماتها. وتتضمن حالياً خطط الشركة في المملكة العربية السعودية جلب الخبرات العالمية وكذلك توظيف المواطنين كجزء من استثماراتها في الموارد البشرية والأنشطة العلمية.

علاوة على ذلك ، ستعمل شركة »أسينو «أيضًا على خلق فرص التعاون مع الشركات المصنعة المحلية وإنتاج أدوية مختارة في المملكة. كما سيخدم مكتبها في جدة مهمتها المتمثلة في توفير الوصول إلى الأدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة لكل من المرضى سواء من المواطنين والمقيمين ، بالإضافة إلى دعم برنامج تحويل القطاع الصحي القادم في الدولة كجزء من الرؤية الوطنية 2030.

ومن جانبه صرح ستيفن سالتوفت الرئيس التنفيذي لشركة أسينو قائلاً "تمتلك الشركة التزامًا راسخًا تجاه دفع العالم نحو تطوير الرعاية الصحية من خلال تسريع وصول المريض إلى الأدوية عالية الجودة التي يمكن أن يثق بها جميع أصحاب المصلحة، ومن هذا المنطلق نعمل بشكل وثيق مع وزارات الصحة والشركات المصنعة ومجموعة واسعة من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية للارتقاء بجودة الرعاية المقدمة وتحسين نتائج علاج المرضى. وأود التنويه على الدعم الكبير الذي شهدناه من وزارة الاستثمار عند اتخاذنا هذه الخطوة ، وهذا بدوره يعكس مدى الجهود المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق أهدافها في قطاع الرعاية الصحية".

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