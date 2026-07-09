عبري، سلطنة عُمان، أعلنت أسوس، بالتعاون مع إنتل، عن افتتاح مختبر متطور للذكاء الاصطناعي في المديرية العامة للتعليم بمحافظة الظاهرة في ولاية عبري. وتمثل هذه المبادرة أول مشروع يركز على الذكاء الاصطناعي تنفذه أسوس للتعليم في المنطقة، مما يؤكد التزام الشركة بدفع عجلة الابتكار وتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.

ويدعم مختبر الذكاء الاصطناعي جهود سلطنة عُمان المتواصلة في تطوير مهارات الطلبة وتمكين المعلمين وتعزيز البحث العلمي. ويُعد الذكاء الاصطناعي أحد المحاور الرئيسية في رؤية عُمان 2040، بما يعكس التزام السلطنة بتعزيز مكانتها بين الدول الرائدة في الجاهزية للذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقامت أسوس بتصميم المختبر بالاعتماد على مجموعة من أجهزتها المهيأة للذكاء الاصطناعي، حيث يضم أجهزة Chromebook المتينة والحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأجهزة الكل في واحد (AiO) المخصصة للفصول الدراسية والمختبرات، بالإضافة إلى أجهزة عالية الأداء ومهيأة للذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات الأبحاث المتقدمة. كما تتميز هذه الأجهزة بكونها مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في خفض البصمة الكربونية، إلى جانب توفير عمر بطارية طويل واتصال قوي، وهو ما يجعلها مثالية لبيئات التعلم الهجين.

ومن الجدير بالذكر ان إمكانات معالجات Intel® Core™ Ultra الجديدة تتيح للأجهزة توفير المزايا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتجعلها مثالية للإبداع والإنتاجية والأداء الاحترافي. كما تم دمج قدرات تسريع الذكاء الاصطناعي داخل المعالج نفسه من خلال ثلاثة محركات تعمل معاً هي وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة العصبية لتشغيل تطبيقات وخصائص الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية. ويجمع هذا المشروع بين التصميم المبتكر للأجهزة من أسوس، والتقنيات المحسّنة للذكاء الاصطناعي من إنتل، والخبرة المحلية الموثوقة لشركة بهوان للمشاريع والاتصالات لتقديم تجربة متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي. ومن بين منتجات أسوس المتوفرة في المختبر أجهزة الحاسوب المحمولة الحاصلة على الجوائز كل من ExpertBook P3405 وP5405 وB1403 وB3405، إلى جانب مجموعة أجهزة الحاسوب المكتبية من فئة الكل في واحد.

وقال الدكتور فيصل البوسعيدي، المدير العام للمديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: "نُقدّر عالياً الجهود المخلصة التي بذلتها أسوس وإنتل وبهوان لتنفيذ مختبر الذكاء الاصطناعي في محافظة الظاهرة، وهو ما يتماشى مع توجه وزارة التعليم نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العملية التعليمية وتنمية مهارات طلبتنا."

ومن جانبها، قالت مادلين هونغ، المدير العام لأعمال أسوس في قطاع الأعمال لمنطقتي شرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "نفخر ويسعدنا افتتاح مختبر الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع إنتل في وزارة التعليم بسلطنة عُمان. وستعرض أسوس من خلال هذا المرفق المتطور حلولها المهيأة للذكاء الاصطناعي، بما يمكّن المعلمين والطلبة في مختلف أنحاء المنطقة من استكشاف الإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية ومراكز الأبحاث. ومن المتوقع أن يصبح هذا المختبر مركزاً للابتكار وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذا المختبر، سيتمكن الطلبة والمعلمون من اختبار القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي بفضل حلول أسوس وبالتعاون مع إنتل وبهوان للمشاريع والاتصالات."

وبدوره قال ياسر محمد خير، الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م: "نفخر بالتعاون مع أسوس وإنتل لإطلاق مختبر الذكاء الاصطناعي في وزارة التعليم بسلطنة عُمان. وتعكس هذه المبادرة التزام المجموعة بدعم رؤية السلطنة في تطوير التعليم من خلال الابتكار والتكنولوجيا. ومن خلال الجمع بين حلول أسوس المهيأة للذكاء الاصطناعي ومعالجات إنتل المتطورة وخبرتنا المحلية الموثوقة، نحن على ثقة بأن هذا المختبر سيمكن المعلمين والطلبة من اكتساب المهارات والموارد اللازمة للنجاح في عصر الذكاء الاصطناعي."

وقال المهندس طه خليفة، المدير العام لشركة إنتل في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعد إنتل التعاون مع أسوس في إطلاق مختبر الذكاء الاصطناعي في عبري بسلطنة عُمان، من خلال توفير معالجات Intel® Core™ Ultra المتقدمة لدعم حقبة جديدة من التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج تقنياتنا المحسّنة للذكاء الاصطناعي مع أجهزة أسوس المبتكرة، نوفر للطلبة والمعلمين أدوات متقدمة لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار ودعم رؤية عُمان 2040. ويجسد هذا المختبر التزامنا بتمكين الجيل القادم من المبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء المنطقة."

يذكر أن أسوس للتعليم تعمل على تمكين مؤسسات التعليم المدرسي والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال توفير تقنيات متينة وآمنة وسهلة الإدارة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات التعليم الحديث. وتنتشر حلول التعلم التي تقدمها أسوس حالياً في أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث تتعاون الشركة مع حكومات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا لدعم برامج التعلم الرقمي الوطنية. ومن خلال هذه الحلول، تواصل أسوس لعب دور محوري في تشكيل مستقبل التعلم القائم على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

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نبذة عن أسوس

أسوس هي شركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، تُقدّم الأجهزة والقطع والحلول المبتكرة الذكية التي ترتقي بتجربة المستخدم. تضم الشركة فريقًا داخليًا يضم أكثر من 5000 خبير في البحث والتطوير، وتشتهر عالميًا بإعادة تصور تقنيات اليوم بشكل مستمر. وتُصنف أسوس بانتظام ضمن قائمة مجلة Fortune لأكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم. كما تلتزم الشركة ببناء مستقبل مستدام من خلال تحقيق الحياد الكربوني ودفع عجلة الاقتصاد الدائري وبناء سلسلة توريد تتسم بالمسؤولية وتُحقق قيمة مشتركة للجميع.

للتواصل الإعلامي

سناء اللبابيدي sana@oakconsulting.biz|

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