سلطنة عُمان، مسقط: أقامت أسوس، بالتعاون مع شريكها مجموعة سهيل بهوان، فعالية ناجحة في سلطنة عُمان بعنوان "الابتكار من أجل المستقبل: تحول الأعمال من خلال حلول تقنية المعلومات"، وذلك بحضور أكثر من 100 مشارك من قطاعات التعليم والأعمال والقطاع العام، للاطلاع على أحدث حلول وتقنيات أسوس.

وشهدت الفعالية حضوراً استثنائياً عكس شغف أسوس المتواصل بالابتكار وفق أعلى معايير الجودة، ويعزز مكانتها كشريك موثوق في القطاعات المستهدفة. وقد أتيحت للحضور فرصة التعرف إلى مجموعة من الأجهزة المتميزة والحاصلة على الجوائز ومنها أجهزة ExpertBook P & B و Chromebook وأجهزة All-in-One (AiO). وخلال الفعالية، سلطت أسوس الضوء على التزامها بدعم رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة.

وفي هذا الصدد قال موهيت بيكتور، رئيس قطاع الأعمال في أسوس بالإمارات ودول الخليج: "تشكّل هذه الفعالية منصة هامة للتفاعل مع عملائنا وفهم احتياجاتهم مما يساعدنا على تطوير منتجاتنا وخدماتنا بما يخدمهم على أفضل وجه. ونودّ أن نتوجه بالشكر إلى مجموعة سهيل بهوان على شراكتهم المستمرة ودعمهم في سلطنة عُمان - والتي نعتبرها سوقًا استراتيجية تلعب دوراً محورياً في خطط نموّنا الإقليمي. نعمل معًا لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تقديم أحدث التقنيات للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والشركات في مختلف أنحاء السلطنة. وتواصل أسوس، بصفتها شريكاً تقنياً موثوقاً، إحداث نقلة نوعية في بيئات العمل والتعليم من خلال حلولها ومنتجاتها الرائدة على مستوى القطاع."

يذكر أن أجهزة ASUS ExpertBook تقدم مزيجًا مثاليًا من قابلية الحمل والأداء القوي والموثوقية العالية، ما يجعلها الخيار الأبرز لتحمّل متطلبات العمل الشاقة بفضل متانتها على المدى الطويل ومعايير الأمان من الدرجة المؤسسية.

أما ASUS Chromebook فيوفّر أداءً سريعًا وسلسًا للطلاب، مدعومًا بتحديثات منتظمة لنظام التشغيل Chrome OS وبطارية تدوم طوال اليوم. وتُعد أجهزة ASUS ExpertCentre AiO الخيار الأمثل لبيئات الأعمال بفضل تصميمها المتين ومكوّناتها عالية الجودة وخصائصها الأمنية المتفوقة.

وبفضل حصولها على 71,192 جائزة حتى اليوم، تواصل أسوس تطوير أفضل المنتجات والحلول المصممة للجميع، كما تعزز الشركة التزامها بالاستدامة من خلال زيادة استخدام المواد الصديقة للبيئة والاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة في مراكز عملياتها في تايوان. وفي ظل النجاح الكبير الذي حققته هذه الفعالية، تعتزم شركة ASUS، بالشراكة مع شركة بهوان للمشاريع والاتصالات ذ.م.م. مواصلة الزخم من خلال المزيد من الأنشطة في سلطنة عُمان ودول الخليج العربي.

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