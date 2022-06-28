دبي - تشجع العلامة التجارية المحلية "أسواق" عملائها على تبني الاستدامة في المبادرة الجديدة التي ستطلقها مطلع الشهر القادم.

"معاً لبيئة خضراء" هي دعوة لعملاء "أسواق" للمشاركة والامتثال لتوجيهات دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

تتماشى هذه الحملة مع رؤية الإمارات العربية المتحدة، كما أنها تصب في صلب القيم التي تفتخر بها "أسواق" لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

وعلق السيد فرانك روكيه - الرئيس التنفيذي لشركة أسواق للتجزئة ذ.م.م على المبادرة قائلاً: “لا تقتصر قيمنا ومسؤولياتنا على توفير تجربة التسوق الأكثر راحة، بل إنها تتعدى ذلك لتشمل هدفنا في تعزيز أسلوب حياة أكثر صحة واستدامة لهذا الجيل، وهذا سيمهد الطريق للأجيال القادمة للتكيف والاعتياد على الاستدامة كنمط حياة ".

توفر "أسواق" أكياس صديقة للبيئة في متاجرها، للتأكد من أن العملاء سيعيدون التفكير في أسلوب حياتهم بخيارات مستدامة وصديقة للبيئة، من أجل إحداث تأثير إيجابي في حياتهم اليومية. سينعكس ذلك بشكل مباشر على المجتمع الذي تؤمن به "أسواق" وتدعمه.

وهذه المبادرة هي الأولى من بين العديد من المبادرات التي سيتم توجيهها إلى المجتمع. وكلها تهدف إلى خلق نظرة إيجابية نحو استعمال السلع القابلة لإعادة الاستخدام من أجل حياة ومستقبل أفضل.

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نبذة عن أسواق للتجزئة

أسواق للتجزئة هي شركة تابعة لشركة أسواق والتي تدير العديد من محلات السوبر ماركت الصغيرة والمتوسطة والمتاجر التي تبيع منتجات عالية الجودة والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

أسواق للتجزئة قد تم إنشاؤها بهوية عصرية حديثة وقوية ويمكن تمييزها بسهولة. كما وتعكس العلامة التجارية الثقافة المتنوعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فهي علامة تجارية للجودة والراحة. تتميز متاجر أسواق البيع بالتجزئة بألوان نابضة بالحياة وذوق الشارع التقليدي الأصيل.

فهي تمنح العميل إحساسًا بالمكان والشعور بالانتماء؛ في مكان مميز وأقرب إلى المنزل. أسواق هي مكان يحتضن جميع القيم الأصيلة. إنه مكان يشعر العميل فيه بالإنتماء، حيث يستمع فيه الناس إليه؛ وهو المكان الذي يدرك فيه الناس احتياجاتهم.

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نصري أبو زكي

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9 ياردز للتسويق والاعلام

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